No habrá paz mientras la Liga no extirpe la mugre de Negreira

Yo digo que Chema Alonso es el Màxim Huerta futbolístico. A la semana de que al famoso presentador del programa de Ana Rosa Quintana le nombraran sorprendente ministro de Cultura y Deportes, el pobre Máximo tuvo que dimitir porque, según Hacienda, había defraudado 218.322 euros. En declaraciones a la prensa en ese momento, Huerta decía que no importaba tanto si él era inocente o culpable sino, y leo textualmente, lo relevante era "el bombardeo que lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez". Y acababa diciendo: "Y no voy a permitirlo". "Proyecto de regeneración y transparencia". No hay más que oír ahora a Máximo lo que piensa sobre Sánchez, pero, ¿qué pensará visto lo visto después? Yo creo que él dimitió porque, en el fondo, no le apetecía demasiado ser ministro, pero, ¿y si le hubiera apetecido? Resulta que en el año 2018 este hombre se fue del Gobierno español más impresentable desde Fernando VII por haber defraudado presuntamente 218.000 euros. ¿No es fantástico?

Pues A Chema Alonso le pasó lo mismo. Tenía un puestazo en Telefónica, se fue de allí o le fueron y a Paco Soto, que es el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros, se le ocurrió que sería una buena idea incorporar a uno de los grandes expertos españoles en ciberseguridad como asesor externo del CTA en Inteligencia Artificial. ¡Y Alonso duró tres semanas en el cargo! La presión para Chema fue insoportable, brutal, le investigaron a él y a sus hijos, no pudo más y se fue. ¿Y por qué se fue? ¿Acaso había pagado Chema Alonso al vicepresidente de los árbitros un total de 8’4 millones de euros durante 17 años? No, padre. ¿Se había beneficiado Alonso de un dinero que no se ingresó para inscribir por la puerta de atrás a futbolistas? No, padre. ¿Inventó Alonso palancas imaginarias o se benefició de una ayuda ad hoc del Consejo Superior de Deportes para facilitar la llegada de jugadores? No, padre. ¿Consintió Chema Alonso pancartas anti españolas en su casa? No, padre. ¿Fue Alonso a insultar al Rey Felipe? No, padre. ¿Pillaron a Alonso pitando el himno nacional español? No, padre. Resulta que Chema Alonso se tuvo que ir por ser seguidor del Real Madrid. O sea, en una Liga putrefacta como ésta en la que los clubes consienten que con ellos se siente un directivo que no sólo pagó al vicepresidente arbitral como hicieron también sus antecesores sino que cuadruplicó sus ingresos, en una Liga mugrienta que consiente que a uno se le trate de un modo y a los otros cuarenta y uno se les trate de otro, éste hombre tuvo que irse… ¡porque le gusta el Real Madrid! No me digáis que no es maravilloso.

Me fui con el elefante de 6 toneladas cagando 12 kilos de escándalos diarios y, cuando llego, resulta que el paquidermo pesa 7 toneladas y ya son 16 los kilos diarios de escándalos que caga. En 3 jornadas de Liga, sólo en 3, el Barça se ha vuelto a convertir en el club más beneficiado. Y lo de ayer ¿Cómo podría yo definir lo que ocurrió ayer en Vallecas? ¿Llamo a Mulder y a Scully? ¿Llamo a Iker Jiménez? En mitad del partido se quedaron sin VAR y, no sé si aprovechándose de ello, Mateo Busquets, con nombre de evangelista y apellido de centrocampista, le regaló un penalti a Yamal que lo que hace es constatar por qué en Europa no se fían de los colegiados españoles y no cuentan con ninguno. El Rayo, al final, empató, pero el Barça debería haber perdido y hoy la distancia con el líder de la clasificación no tendría que ser de 2 puntos sino de 3. Yo ya sé que los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia y que probablemente se sancione al Barcelona por haber pagado a Negreira (o no) cuando todos hayamos muerto, eso lo sé. Pero los tiempos de los jueces, que son los suyos, no son los mismos que los de los periodistas, y a mí lo que me alucina es que el resto de colegas de profesión haya acabado por blanquear, haya terminado por aceptar, haya optado por otorgar carta de naturaleza al mayor escándalo de la historia del deporte en España. Porque, en mi opinión, nada volverá a ser igual en esta Liga mientras no se castigue con dureza al club que durante más de tres lustros estuvo pagándole al número dos del Comité Técnico de Árbitros.

Y si, por ejemplo, Martín Presa se comió esa con patatas, si el presidente del Rayo se la zampó enterita, ¿cómo no se va a tragar como si de un potito de arroz con pollito se tratara el que le tanguen dos puntos en Vallecas? Se la come, vaya que si se la come. Y otra: ¿Y por qué debería vender el Getafe, por poner un caso, a Uche? ¿Por el fair play financiero? Si eso no importa, hombre, si eso no interesa. Señor Torres, lo tiene usted muy fácil: llama al Consejo Superior de Deportes y que le pongan con la extensión de Uribes. Él se lo arregla. Ahora bien, si usted se la come… ¿qué puedo hacer yo para ayudarle? 1 de septiembre y ya estamos así. Y peor que estaremos porque, lejos de menguar, el elefante crece. Y caga cada día más. Y huele cada día peor. ¿O es que en la Liga han perdido el olfato? Pues serán secuelas del COVID. Y la última: ayer Paquito Soto al lado de Laporta en el palco. A ver, Paquito de mis entretelas, ¿tú no te sabes lo de la mujer del César?