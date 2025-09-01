No habrá paz mientras la Liga no extirpe la mugre de Negreira
Yo digo que Chema Alonso es el Màxim Huerta futbolístico. A la semana de que al famoso presentador del programa de Ana Rosa Quintana le nombraran sorprendente ministro de Cultura y Deportes, el pobre Máximo tuvo que dimitir porque, según Hacienda, había defraudado 218.322 euros. En declaraciones a la prensa en ese momento, Huerta decía que no importaba tanto si él era inocente o culpable sino, y leo textualmente, lo relevante era "el bombardeo que lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez". Y acababa diciendo: "Y no voy a permitirlo". "Proyecto de regeneración y transparencia". No hay más que oír ahora a Máximo lo que piensa sobre Sánchez, pero, ¿qué pensará visto lo visto después? Yo creo que él dimitió porque, en el fondo, no le apetecía demasiado ser ministro, pero, ¿y si le hubiera apetecido? Resulta que en el año 2018 este hombre se fue del Gobierno español más impresentable desde Fernando VII por haber defraudado presuntamente 218.000 euros. ¿No es fantástico?
Pues A Chema Alonso le pasó lo mismo. Tenía un puestazo en Telefónica, se fue de allí o le fueron y a Paco Soto, que es el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros, se le ocurrió que sería una buena idea incorporar a uno de los grandes expertos españoles en ciberseguridad como asesor externo del CTA en Inteligencia Artificial. ¡Y Alonso duró tres semanas en el cargo! La presión para Chema fue insoportable, brutal, le investigaron a él y a sus hijos, no pudo más y se fue. ¿Y por qué se fue? ¿Acaso había pagado Chema Alonso al vicepresidente de los árbitros un total de 8’4 millones de euros durante 17 años? No, padre. ¿Se había beneficiado Alonso de un dinero que no se ingresó para inscribir por la puerta de atrás a futbolistas? No, padre. ¿Inventó Alonso palancas imaginarias o se benefició de una ayuda ad hoc del Consejo Superior de Deportes para facilitar la llegada de jugadores? No, padre. ¿Consintió Chema Alonso pancartas anti españolas en su casa? No, padre. ¿Fue Alonso a insultar al Rey Felipe? No, padre. ¿Pillaron a Alonso pitando el himno nacional español? No, padre. Resulta que Chema Alonso se tuvo que ir por ser seguidor del Real Madrid. O sea, en una Liga putrefacta como ésta en la que los clubes consienten que con ellos se siente un directivo que no sólo pagó al vicepresidente arbitral como hicieron también sus antecesores sino que cuadruplicó sus ingresos, en una Liga mugrienta que consiente que a uno se le trate de un modo y a los otros cuarenta y uno se les trate de otro, éste hombre tuvo que irse… ¡porque le gusta el Real Madrid! No me digáis que no es maravilloso.
Me fui con el elefante de 6 toneladas cagando 12 kilos de escándalos diarios y, cuando llego, resulta que el paquidermo pesa 7 toneladas y ya son 16 los kilos diarios de escándalos que caga. En 3 jornadas de Liga, sólo en 3, el Barça se ha vuelto a convertir en el club más beneficiado. Y lo de ayer ¿Cómo podría yo definir lo que ocurrió ayer en Vallecas? ¿Llamo a Mulder y a Scully? ¿Llamo a Iker Jiménez? En mitad del partido se quedaron sin VAR y, no sé si aprovechándose de ello, Mateo Busquets, con nombre de evangelista y apellido de centrocampista, le regaló un penalti a Yamal que lo que hace es constatar por qué en Europa no se fían de los colegiados españoles y no cuentan con ninguno. El Rayo, al final, empató, pero el Barça debería haber perdido y hoy la distancia con el líder de la clasificación no tendría que ser de 2 puntos sino de 3. Yo ya sé que los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia y que probablemente se sancione al Barcelona por haber pagado a Negreira (o no) cuando todos hayamos muerto, eso lo sé. Pero los tiempos de los jueces, que son los suyos, no son los mismos que los de los periodistas, y a mí lo que me alucina es que el resto de colegas de profesión haya acabado por blanquear, haya terminado por aceptar, haya optado por otorgar carta de naturaleza al mayor escándalo de la historia del deporte en España. Porque, en mi opinión, nada volverá a ser igual en esta Liga mientras no se castigue con dureza al club que durante más de tres lustros estuvo pagándole al número dos del Comité Técnico de Árbitros.
Y si, por ejemplo, Martín Presa se comió esa con patatas, si el presidente del Rayo se la zampó enterita, ¿cómo no se va a tragar como si de un potito de arroz con pollito se tratara el que le tanguen dos puntos en Vallecas? Se la come, vaya que si se la come. Y otra: ¿Y por qué debería vender el Getafe, por poner un caso, a Uche? ¿Por el fair play financiero? Si eso no importa, hombre, si eso no interesa. Señor Torres, lo tiene usted muy fácil: llama al Consejo Superior de Deportes y que le pongan con la extensión de Uribes. Él se lo arregla. Ahora bien, si usted se la come… ¿qué puedo hacer yo para ayudarle? 1 de septiembre y ya estamos así. Y peor que estaremos porque, lejos de menguar, el elefante crece. Y caga cada día más. Y huele cada día peor. ¿O es que en la Liga han perdido el olfato? Pues serán secuelas del COVID. Y la última: ayer Paquito Soto al lado de Laporta en el palco. A ver, Paquito de mis entretelas, ¿tú no te sabes lo de la mujer del César?
Del hilo anterior, solo una cosa, quirce. Los culés siguen llorando, antes, ahora y en el futuro estoy segura de que continuarán. Esta semana era por el estado de "la banda de Lamine" en Vallecas. Y siguen viendo conspiraciones, claro que las ven, a pesar de lo que han comprado.
La pregunta es ¿a quién están pagando ahora que ya no está Negreira? ¿Habéis visto que estaba el jefe de los árbitros ayer en el palco con Laporta de risas?
A la pregunta de llull que ha contestado efepe, por resumirlo, que lo sacaron en RMTV. El equipo con más goles anulados por el VAR es el Madrid con 37 y casi dobla al segundo, el Villarreal, con 20. El resto ya va teniendo cifras parecidas, es como las copas de Europa, que le sacamos mucha diferencia a los demás. El Bcn, que es con quien nos medimos, es séptimo con 14 y el malakito cuarto con 18.
Los árbitros ayer han dicho que no era penalti, al único que he visto que ha dicho que sí es Itu, pueden haberlo dicho más, porque no veo a todos, pero la mayoría dice que no, porque no lo es, a no ser que vean una zancadilla como a Jordi Alba.
Bueno, parece que he pillado la hora buena y hoy copo todo el podio. Veo ahora que dicen que estuvo en más palcos. Si es así, no digo nada, pero la sospecha es lógica con lo que sabemos y lo que seguimos viendo.
Parece ser que tampoco hicieron preguntas ni a Lamine ni a Flick sobre el no penalti.
No sé si os conté lo que habían contado de que iban a explicar las jugadas polémicas, idea que me parecía bien, pero la ejecución un desastre. Si no os lo he contado, me decís y os lo cuento.
No habra paz hasta que nos libremos de la gili-panoli directiva que tenemos y la cambiemos por otra competente en lo estrategico, las relaciones con las instituciones, con la prensa, la politica astuta que hay que llevar para nadar en estas aguas :
las estadisticas de VAR, VOR, VIR, cartulinas recibidas, rojas, amarillas, verdes, cartulinas a rivales, penales recibidos, acordados, goles anulados a nosotros, a rivales, indultos, fueras de juego y un largo etc de agravios nos son desfavorables respecto al barsa de manera abrumadora en el siglo XXI.
Llamado tambien siglo FP
Lo que habria que buscar es lo mismo pero del 75 al 2000
La mugre de Negreira es la mugre de Florentino.
Si el escandalo, exactamente el mismo, hubiese sido con nosotros, hubieramos visto como se las hubiesen jugado ellos.
No nos hubiesen dejado ni respirar.
Pero tengo que acudir a la red para buscar imagenes de nuestros dirigentes o entrenadores posando o abrazandose felices y de buen rollito con la mugre culé después de lo de Negreira?
Los 2000 caracteres autorizados en el mensaje no son suficientes.
Quirce
Pues mire usted , a pesar que vivo a 300 mts.de la costa hace más de 10 años que no me baño en el Mar Menor , para las zambullidas ocasionales , reconozco que no soy muy playero , prefiero el Mediterráneo que también lo tengo a tiro de piedra , consecuencias de vivir entre dos mares.
De todas formas y por comentarios que escucho y veo de familiares , amigos y turistas las aguas de nuestra laguna están muy tranquilas y óptimas para el baño, o para quien se quiera dar una cura de barro , eso si , mejor no salir de la zona de seguridad porque detrás de las redes creo que las medusas campan a sus anchas y hay que llevar cuidado.
De todas formas y ya termino , hoy los habitantes de San Javier , más que mirar hacia el mar miramos hacia la AGA donde durante los próximos 10 meses tendremos a la alferez Borbón como una vecina más, desde aquí modestamente le deseo una feliz estancia.
Que sí, quircule, la historia mas gloriosa de cualquier club de futbol con FP.
Las Champions te entran por detrás y te llegan hasta la tráquea, seguro que solo puedes escribir, no hablar.
Como inicia el parón de selecciones y hoy cierra el mercado de fichajes, ya se acabarán las especulaciones sobre los jugadores que van o vienen a tal o cual equipo y podremos centrarnos en lo importante.
Ya sabemos, como bien menciona el sr. Rodríguez, que el Farza podrá inscribir a todos sus jugadores mientras los demás equipos hacen maromas para poder contar con la plantilla completa. Pero todos se quedan calladitos porque si no, ya saben lo que les espera con el CTA y corruptos que los acompañan.
Espero que los payasos del chiringuito hayan hecho un especial del robo de ayer y hayan mencionado la burla que representa la celebración de Lamine… aaaahhh ¿qué no? Que extraño.
cielito, os lo he dicho más veces, no os dejéis guiar solo por tuiteros. Los cuatro árbitros dijeron que no era penalti. En lo de la mano de Arda hubo discrepancias, porque algunos decían que sí, que el reglamento dice tal, pero lo de si era inmediato o no era lo que interpretaba el árbitro y algunos dijeron que ellos lo hubieran dado válido. Y también comentaron lo de que no hicieran preguntas sobre eso.
Resumen de media hora de RMTV con las tropelías de los sicarios arbitrales, delincuentes habituales de la Liga CORRUPTA española.
https://tinyurl.com/3pnx4a57
Y se creían que el Madrid iba a dejar de hacer los vídeos porque iban a nombrar a los sicarios 24 horas antes del partido. Pues toma, ahora los hacemos de media hora.
gracias a Dios se acaba hoy el mercado de fichajes, ya sé que no tiene muchos fans pero me alegro que se quede Ceballos , que es un jugador importante como fondo de armario y una pieza más si quieres optar al triplete. Los minutos que juegue Dani son los minutos que descansan otros jugadores importantes como Guller,Jude,Valverde...etc
Ganas que vuelva ya Camavinga y Endrick creo que con la presión tan arriba y tan intensa que ejerce Xabi , pueden ser dos jugadores que nos puedan aportar bastantes cosas. El miedo de Eduardo es que sepa medir sus entradas (sobretodo dentro de nuestra area) , y además como dice Xabi es un tipo que se lleva muy bien con los brasileños y con todo el mundo es un tipo que hace "pegamento" en esta plantilla , yo reconozco que soy muy fan de Cama.
Jajajaja, sí, eso mismo pensé yo, que si no hacían los vídeos antes, pues se hacen después, como que se iban a librar. Que hagan bien su trabajo y no tendrán que sacarles las vergüenzas en los vídeos.
Ah, en el chiri también dijeron que lo del malakito era de los errores más graves que se habían visto.
No les va a salir todo bien, porque he visto antes que Fermín se queda, aunque el titular era algo así como que "decide quedarse", vamos, que no les han dado los cien kilos que querían y se tienen que quedar con él, por lo tanto, no sale, que era lo que necesitaban, y no se podrá inscribir a otro.
Ah, algo que también contaron el otro día en el chiri era que había movida entre Gavi y Fermín y que por eso era uno de los que iba a salir, porque Gavi por lo visto es de la chupipandi de Lamine y Fermín no. ¿Os suena a Messi y sus amiguis?
Mira quirce, otro delito más de los culedelincuentes del Fútbol Club Corrupto.
🚨 La GUARDIA URBANA DETIENE las obras del Camp Nou, denuncian trabajos en DOMINGO y SIN LICENCIA.
EL DELITO DEL DÍA 🤭🤭🤭
Ni un día sin la comisión de un delito.
@Ice_Landic
🚨🚨💣 En 3 jornadas, los rivales del FCB acumulan EL DOBLE de minutos con tarjeta ROJA 🔴 (118’) que los rivales del Real Madrid con tarjeta AMARILLA 🟡 (52’).
Qué estafa de competición. Liga CORRUPTA, delincuentes campan por sus respetos en todos los estadios delinquiendo contra el Real Madrid.
🚨🚨
Aquí tienes llull23, los goles anulados por el VARça al Real Madrid.
https://tinyurl.com/hhfhbfau
Pues la gestión será un desastre, pero da gusto mirar lo de los fichajes con la tranquilidad de los deberes hechos mientras muchos equipos están a la carrera a última hora inscribiendo jugadores como pueden.
Lo de las obras del Spotify es otro chiste más, estoy deseando ver qué pasa en la jornada 4 y dónde acaban jugando la Champions.
De acuerdo con el jefe, aquí no ha pasado nada y los problemas del arbitraje español son los vídeos del Real Madrid, porque lo de Chema Alonso ya lo han subsanado. Pero aquí sabemos donde está el problema que tiene 3 patas: Los árbitros, la prensa y la realización de los partidos.
..y Llull, espero que nuestra princesa disfrute y conozca tu tierra, que es casi la mía, con su excepcional cibaria: Salazones, pescados y mariscos del Mar Menor, arroces de Cabo de Palos, la huerta murciana, el pulpo al horno, el cocido con pelotas (yo prefiero de todas formas el de la Vega Baja), los michirones...
@MaketoLari
Lamine Yamal ha sufrido 7 faltas sancionadas en La Liga 2025-26🚨
1ª 1 doble TA para Morlanes (MLC)
2ª 1 TA para Pablo Martínez (LEV)
3ª 1 TA para Diego Pampín (LEV)
4ª Penalti de Pep Chavarría (RAY)
5ª -
6ª -
7ª 1 TA para Pep Chavarría (RAY)
1:05 a. m. · 1 sept. 2025
🚨Si los sicarios arbitrales, delincuentes habituales al servicio del FC Corrupto, trataran de igual modo a Vini a lo mejor no tenía motivos para tanta protesta y tanto gesto. Yo estaría harto si veo que no recibo el mismo trato que otros y encima me castigan con tarjetas y expulsiones.
Aquí hay gente que se arrodilla ante el pelofideo y trata muy desigualmente a Vini sabiendo que recibe distinto trato. Madridistas se llaman.
No es ya que Paquito estuviera en el palco, es que estuvo de compadreo con Laporta y se tragó un sapo.
Un sapo tan grande como el elefante.
Iturralde, el sinvergüenza Iturralde que de vez en cuando se despacha contra el Madrid, no más que por pertenecer desde siempre al clan de los odiadores del Real Madrid, es el único que ve penalti al teatrero Lamine Yamal.
Eso ya muestra de que pie cojea este arbitrario exárbitro.
Saludos a la gente "güena", sólo a la gente "Güena".
Espero y deseo hayáis pasado unas felices vacaciones y disponeros a dar traya que los ladrones del culerio no se cortan un pelo y están dispuestos a robar con todo el descaro del mundo.
Así pues, ni un paso atrás frente a sus falsos relatos.