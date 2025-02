No habrá paz para el CTA

Para entregar en tiempo y hora los audios del VAR no, pero para victimizarse el Comité Técnico de Árbitros español es el más transparente del mundo. Ahí sí, ahí publican notitas informativas, pero siguen sin aclarar por qué unas manos sí son manos y otras manos no lo son, por qué unos pisotones sí y otros no o, como sucedió ayer, por qué para unos agarrones dentro del área sí te llama el hombre de negro del VAR y para otros agarrones dentro del área no. Dijeron que iban a ser transparentes y conozco logias masónicas más abiertas que la suya. Porque no creo que nadie dude a estas alturas de que el CTA es una logia, ¿verdad? Con una única diferencia y es que mientras que las logias son filantrópicas, el Comité Técnico de Árbitros paga tan bien a los suyos que, según el ex colegiado Eduardo Iturralde, mansea. ¡Y algo sabrá de eso Iturralde, que estuvo ahí 20 años!

No pienso perder ni medio segundo en decir que todas las amenazas están mal y que son condenables. Las que se cometan contra un árbitro o, por ejemplo, las que se lleven a cabo contra un futbolista. Y estoy pensando sin ir más lejos en Vinicius, un chaval de 24 años al que se deseó la muerte el otro día en Pamplona sin que absolutamente nadie oyera nada, y por supuesto ahí incluyo a Munuera Montero, sordo a tiempo parcial. Así que si Munuera ha recibido amenazas a través de su perfil de X, vaya desde aquí toda mi solidaridad para con él. Y ya de paso le ofrezco, y gratis además, una idea desde aquí: José Luis, borra tu perfil y quédate sólo con el de LinkedIn, que igual le sacas más partido.

Yo creo que lo que se merece la Liga española es un arbitraje a la altura de la inversión que algunos equipos hacen en ella. Estamos hablando de grandísimos presupuestos, de aficiones universales, de jugadores de mucho postín. El Real Madrid, sin ir más lejos, acaba de prestigiar a la Liga española trayéndose para aquí a Kylian Mbappé. El delantero francés podría haber escogido cualquier competición, desde la Premier a la Bundesliga, pero eligió la española, y no la eligió por Medina Cantalejo sino porque aquí está el Real Madrid. Lo que se merece un esfuerzo como el que ha hecho el Real Madrid es tener un árbitro que sea capaz de ver la agresión de Romero a Mbappé que a punto estuvo de partirle la pierna. Si alguien insulta a Muñiz Ruiz o a Iglesias Villanueva por no haber visto lo que vimos todos yo, por supuesto, lo condenaré, pero esa no es la cuestión principal, no es lo mollar. Lo fundamental es que nos expliquen por qué ellos no vieron lo que vimos todos. ¿No lo vieron o no quisieron verlo? Necesitamos transparencia pero no en sus lloros, no en sus lamentos sino en la explicación de sus decisiones. Porque, insisto, repito una vez más, aquí hay depositadas muchas ilusiones y grandes inversiones. Dinero y corazón.

Ya está bien de amenazar a través de satélites de que se va a parar. Parad. ¿Queréis parar? Hacedlo. Parad. Pero no déis más la tabarra. Parad la competición si tenéis narices. Vamos a ver: que uno de vuestros jefes estuvo cobrando durante 17 años del Fútbol Club Barcelona. ¿Y en qué ha consistido la renovación? Pues ha consistido en colocar al frente del CTA y como director del VAR a dos hombres de Negreira, que es tanto como decir que en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fueron muy renovadores colocando a Khrushchev en lugar de Stalin. Son los pájaros disparando a las escopetas: los causantes de este estropicio amenazando con parar una competición que, si no fueran todos un rebaño de ovejas, deberían haber parado ya los 41 clubes de Primera y Segunda División hasta que no se aclarase de una vez por todas el mayor escándalo de la historia del deporte español.

De modo que menos amenazas, menos petulancia, menos arrogancia, menos victimismo y más transparencia y más eficiencia. Y renovación, que es lo que exigió el otro día el Real Madrid y extrañamente le afearon el resto de clubes españoles. ¿Es esto lo que queréis? ¿En serio? ¿Queréis una Liga empobrecida, en boca de todos y en duda permanente? ¿De verdad? ¿No os dais cuenta de que en ese escenario de mugre sólo serán capaces de sobrevivir los más grandes, los grandes de verdad? ¿Es esto lo que buscáis? Yo sigo diciendo lo mismo: no habrá paz mientras no haya castigo para quien vulneró una a una todas las normas del juego limpio. No habrá paz para los malvados. Y sí, es cierto, el ambiente acabará siendo irrespirable. Hasta que no se pueda desterrar cualquier asomo de duda sobre la limpieza de la competición, mientras no se aclaren las cosas y a la espera de que desfilen de ahí, uno a uno, todos aquellos que trabajaron con quien cobró del Barça, no habrá descanso. ¿Queréis parar? Hacedlo. Parad. Pero a la vuelta, y volveréis a por vuestros 300.000 del ala, el panorama seguirá siendo exactamente igual.