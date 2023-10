Pedid perdón

¿Qué tiene que ver, Pep Guardiola, cómo jugara o dejara de jugar tu equipo? No tiene nada que ver. Lo bueno o malo que fuera el fútbol de tu Barça es algo subjetivo pero estamos hablando de algo objetivo, constatado y comprobable: el Fútbol Club Barcelona pagó 7,3 millones de euros durante al menos 17 años al vicepresidente de los árbitros en activo. Tú dices que tu equipo jugaba muy bien y yo digo que con el fútbol de tu equipo yo, por ejemplo, me pegaba unas siestas de pijama y orinal, pero eso entra en el terreno de la opinión: tú opinas una cosa sobre este cuadro, aquel libro o ese cantante y yo opino otra distinta. Sobre lo que no hay nada que opinar es sobre el hecho de que el Barça pagó a Negreira entre los años 2001 y 2018, y como tú dirigiste al equipo entre 2008 y 2012, el periodista inglés te pregunta qué te parece que se pagara. No hay más. ¿Hay condena judicial? No la hay. ¿Hay condena social? Por supuesto que sí, no tienes más que ver cómo los presidentes de los clubes de la Liga comienzan a apartarse de Laporta, el último Jon Uriarte. ¿Es ético? Coincidiremos todos en que no lo es, ¿no? ¿Entonces? ¿Dónde está el problema? Ah, claro, hay que esperar a ver lo que dice la justicia. ¿Cómo esperaste tú con los golpistas del referéndum ilegal del 1 de octubre o te refieres a otro modo distinto de esperar? Te lo digo porque el 14 de octubre de 2019 el Tribunal Supremo condenó a penas de prisión a Junqueras y sus amigos y tú fuiste a verlos a la cárcel de Lledoners y comentaste a la salida que no habían roto un cristal y que la sentencia era injusta. "¿Por qué no puedo pronunciarme?", dijiste entonces. Podías pronunciarte y lo hiciste. ¿Y por qué tenemos ahora que sentarnos a esperar a lo que diga la justicia? ¿Tú no crees que si el juez no encuentra el modo de meterle mano al Barça no habrá quien siga pensando que el hecho en sí, el modo en cómo se hizo, a través de qué se le pagó, cómo sacó Negreira su dinero del cajero y durante cuánto tiempo se le pagó es absolutamente indecente? ¿Y por qué no vamos nosotros a poder pronunciarnos, Pep Guardiola, si tú dijiste, a sabiendas de que mentías, que en España hay presos políticos?

A ver, Xavi Hernández, que lo mezclas todo. ¿Qué tienen que ver el doping, el Villarato y el que el Barça haya estado pagando durante 17 años al vicepresidente arbitral? Un periodista, uno, dijo que alguien le había dicho… y lo pagó. Vamos, lo pagó la Cope. ¿Tú viste que alguien le siguiera en esa aventura? Pues no, nadie le siguió porque era una absoluta locura. Del Villarato, cuyo nombre efectivamente inventó otro periodista, Alfredo Relaño, quien ofreció todos los detalles fue un ex vicepresidente del Barça con Laporta, Alfonso Godall, que lo vivió desde dentro. Mira, apunta lo que dijo este caballero: "Las buenas relaciones con la federación y con el comité de árbitros nos ayudaron". O sea, os ayudaron. Lo que dice Godall es que Laporta se acercó al presidente de la Federación y ese acercamiento le salió rentable arbitralmente hablando, y como el presidente de la federación se llamaba Villar, el periodista bautizó a eso como Villarato. Tú hablas de esa mandanga que se ha inventado Laporta del madridismo sociológico sin pruebas, quienes hablamos de Villarato lo hacemos con ellas. Y quienes dicen que el Barça pagó a Negreira también lo hacen.

Por cierto que cada vez que veo repetida la entrevista de ayer a Laporta me parece más vergonzosa. Nos enseñó el capote de Franco y fuimos detrás de cabeza y ahora nos ha enseñado el del madridismo sociológico y vuelta a empezar, pero la chicha no está ahí. Para empezar, Laporta dice que no sabe exactamente cuándo empezaron a pagar a Negreira: "Bueno, eso viene de Núñez, de Gaspart seguro". O sea que el cohecho podría ampliarse a un cuarto de siglo. Es curioso porque reconoce que se pagó a Negreira de modo "habitual" desde hace décadas pero luego afirma, tan ufano él, que no hay un delito continuado aunque existen facturas desde el año 2001. Y luego le preguntan qué paga ahora el Barça por su servicio de asesoría arbitral y, como no quiere decirlo, dice que le pagaban "a precio de mercado". Pero vamos a ver, Laporta, para pagarle a precio de mercado antes debería haber un mercado de asesores arbitrales al que poder acudir, ¿no? Y, por supuesto, otros clubes que pagaran, ¿verdad? ¿Me puedes decir un club de fútbol que haya pagado esos servicios además del Barça? Dime uno además del Barça y me callo. Sólo uno. Guardiola, Xavi y Laporta, pedid perdón, aún estáis a tiempo.