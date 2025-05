Pichichi Mbappé: ¡A Cibeles!

En su debut en el Real Madrid el delantero chileno Iván Zamorano marcó 37 goles. Bam bam era un 9 puro, un goleador nato y, cuando llegó del Sevilla, lo que se le pedía era exactamente eso, lo que dio, goles. No era una superestrella mundial sino un trabajador, él mismo lo ha dicho muchas veces. Aquel año, con Benito Floro en el banquillo, el Madrid ganó la Copa, no consiguió la Liga y cayó eliminado en los cuartos de final de la UEFA y, sinceramente, no recuerdo que, al final de la temporada, nadie insistiera demasiado en resaltar lo bien que había estado Zamorano. No vi a nadie en Cibeles, y eso a pesar de que el equipo había ganado una Copa del Rey. Pese a ello, Iván rozó la perfección. En 1995, sin embargo, marcó 9 goles menos que en su debut, 28, pero el equipo ganó la Liga con Valdano en el banquillo. Aquel año sí vi mucha gente en Cibeles porque el Real Madrid ganó un título importante.

Hoy hay mucha gente que dice "yo ya lo dije", "ya avisé"... No, no, qué va, fui yo el que lo dijo, el que avisé era yo. Advertí de que Mbappé no era la solución y, un año más tarde, cuando todo el mundo hablaba de las excelencias de la superestrella francesa, el Real Madrid que ganó la Champions y la Liga sin él ya sólo puede aspirar al primer Mundial de Clubes. ¿Yo soy tan bobo como para responsabilizar de todos los males del Real Madrid a Kylian Mbappé? Pues hombre, no lo creo, no soy el más listo del planeta pero los hay más torpes. El problema no es él, pero él forma parte, y fundamental puesto que llegó a un equipo campeón que hoy no lo es, de ese problema.

Tan simplista es acusar a Mbappé de todos los males como repetir como un papagayo que ha marcado 39 goles. ¿Y? ¿Acaso no venía para marcarlos? Mbappé ha marcado 39 goles, Courtois habrá parado otros tantos y Valverde habrá impedido muchos también. Entiendo que haya quien quiera salvar a Kylian de la quema y no seré yo desde luego quien le conduzca a la hoguera, pero su temporada ha sido tan decepcionante como la del resto. Y me explico.

El 4 de diciembre de 2024 Mbappé se hundió definitivamente. El Real Madrid perdió en San Mamés y fue cuando él falló el famoso penalti. Él mismo dijo que ese día hizo clic. La Liga empezó el 15 de agosto y Mbappé, que era la guinda de un dulcísimo pastel en el que todos habían brillado, no hizo catacrack hasta el 4 de diciembre. O sea, la superestrella tardó 4 meses en aclimatarse. 4 meses. Os recuerdo que era cuando se decía que era normal, que el cambio era muy grande, que el PSG no era lo mismo que el Real Madrid. A la vista está que no lo es porque el PSG ha ganado la Liga francesa y es finalista de la Champions. Durante esos 4 meses el equipo estuvo horrible, fatal, muy mal, pero la superestrella, el crack mundial, el futbolista al que se llevaba esperando 7 años, estuvo peor que todos. Y cuando, allá por enero del 25, empezó a arrancar… simplemente era demasiado tarde.

¿Es simplista acusar a Mbappé de todos los males de este Real Madrid? Lo es. Como también es absurdo repetir como un papagayo que él ha hecho su trabajo porque ha marcado 39 goles porque si el Real Madrid no ha ganado ni Liga ni Champions… Mbappé no ha hecho su trabajo. Ni Courtois. Ni Valverde. Ni ninguno. Ninguno ha hecho su trabajo porque su trabajo es ganar títulos importantes. Vinicius, por cierto, tampoco ha hecho su trabajo. Ni Rodrygo. Insisto en que ninguno lo ha hecho. Tampoco Ancelotti. Ni Florentino. Porque el Real Madrid es un equipo de fútbol y no una estadística. No creo que Mbappé se pueda salvar, sinceramente, porque su temporada, pese a los 39 goles, ha resultado muy decepcionante. Como la de Iván Zamorano cuando, en 1993, acabó con 37 goles pero el Madrid no ganó más que la Copa. Con una diferencia: Iván no vino al Real Madrid a salvarlo y Kylian sí. Mbappé tiene muchísima más responsabilidad precisamente porque es un crack mundial.

Eso sobre la temporada. Sobre el partido de ayer: hat trick de Mbappé, que estuvo extraordinario, en un encuentro horrible de Vinicius. La segunda parte de la frase la firmo, Vini estuvo fatal. La primera no. Vinicius estuvo horrible pero le regaló dos de sus tres goles a Mbappé. Dos de los tres. Se los regaló: toma, empújala. Y, claro, las empujó. Sólo faltaría que las echara fuera. Pero, y ya que hoy se comparan los números de Mbappé con los de un delantero de hace veinticinco años, yo tengo que traer aquí a colación a Cristiano Ronaldo. Ayer CR7 no habría marcado 3, ayer Cristiano habría marcado 6. Porque Cristiano no se habría liado en el minuto 41, sólo delante del portero y a pase de Bellingham. Porque Cristiano no habría caído, otra vez, en fuera de juego en el minuto 52: eso también se trabaja. Y porque Cristiano, a pase de nuevo de Vinicius, que estuvo horrible, no la habría enviado fuera en el minuto 55. Vini estuvo fatal pero dio tres asistencias de gol, debe ser que hoy las asistencias no valen, a la espera de que las dé Yamal. Mbappé estuvo muy bien porque marcó 3 goles pudiendo haber marcado 6. Es más, el Zamorano del 93 habría marcado por lo menos 5 ante el Barça.

Dicho lo cual, y como dijo Jorge Luis Borges, tener razón es una ordinariez y no me considero un ordinario. Yo no quiero tener razón, esa seguro que la tienen quienes piden que se eche a Rodrygo, quienes exigen la dimisión de Florentino y quienes se ceban con un chaval que se ve obligado a eliminar los comentarios de sus redes sociales. Y, por supuesto, también tienen toda la razón quienes dicen que con Mbappé se ganará todo… pero ya, si acaso, la temporada que viene.