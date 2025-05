Ponedle una vela a León XIV para que Florentino dure muchos años

El domingo, tras la derrota ante el Barça, se produjo en X entre la afición madridista idéntico desmembramiento al de otras ocasiones, cuando las cosas no salen bien. Y esto que voy a decir es, por supuesto, una generalización y, como todas, acarrea injusticia, pero es que la afición del Real Madrid está acostumbrada a que todo salga bien casi siempre. O, para ser exacto y del todo justo, una generación de madridistas, los de la era Netflix, IPhone y Tik Tok, están acostumbrados a que todo salga casi siempre bien. Ese "casi" les mata. Y cuando las cosas no salen según lo que ellos planearon, o sea bien, se lo toman tan a pecho que escenifican allí donde viven, o sea en las redes sociales, su apareamiento con la destrucción total.

Esta inmadurez es la que, por ejemplo, les lleva a criticar a los dos o tres periodistas deportivos vivos que aún quedamos denunciando el mayor escándalo de la historia del deporte español, o sea el Caso Negreira, y a pedirnos que no seamos tan pesados y que hablemos más de fútbol y olvidemos que el Barça pagó durante 17 años un total de 8,4 millones de euros al vicepresidente arbitral en activo. Para ellos es como si la actuación arbitral no tuviera nada que ver en el fútbol profesional o como si el Caso Negreira tuviera un período de caducidad pero los enfados de Vinicius no caducaran nunca. En ese sentido, y sólo en ese, la afición culé es mucho más madura, está más curtida y lucha por convencer (y lo consigue) de que lo importante no es que su club pagara durante más de tres lustros al hombre que decidía ascensos y descensos arbitrales sino que al árbitro del VAR del otro día se le escapara un "menos mal" tras percatarse de la mano de Fermín en el 5-3 anulado.

Supongo que para Florentino Pérez, que es probablemente el mejor presidente de la historia del Real Madrid, debe ser muy similar a golpear la cabeza contra un muro de hormigón armado porque, cuando las cosas no van bien, estos madridistas piden por supuesto su dimisión. Yo siempre repito que esos aficionados, que no sabría cuantificar, se merecerían tener como presidente a Joan Laporta aunque sólo fuera por un día. Hoy esos madridistas echan de menos a Kroos, y ello a pesar de que cuando estaba en activo lo querían jubilar todos los años. Ancelotti, por supuesto, no tiene ni idea de nada aunque hace justo un año estuvieran fabricando memes de Carlo con un puro entre los dedos y gafas de sol. A Vinicius hay que venderlo, a Rodrygo hay que echarlo, Modric es un viejo y se ríen de Lucas Vázquez… y cuando tratas de explicar que a los deportistas profesionales se les puede criticar, claro que sí, pero que todo el mundo se merece un respeto, entonces te llaman oficialista.

Esta gente simplemente no comprende que hay veces en las que las cosas salen mal. O que hay otro equipo que las hace mejor que tú. Esta gente no entiende que en el fútbol profesional hay uno que gane y el resto pierda, y no lo entiende por el simple hecho de que quien gana habitualmente es el Real Madrid. Esta gente no entiende que hay contratiempos, que se producen lesiones, que en ocasiones los jugadores están menos inspirados, que puede ser que el entrenador no acierte… En definitiva, son unos niños mimados, mal acostumbrados a tenerlo todo, y por partida doble o triple además. Para explicar el hundimiento del equipo de este año dicen que tiene la barriga llena cuando, en realidad, los que tienen la barriga llena son ellos. Y hay otra cosa graciosísima además y es que se piensan de verdad que el jugador corre porque ellos le aprietan desde la grada.

Afortunadamente el Real Madrid se reconstruirá sin el concurso de esta parte de la afición del Real Madrid, que ya digo que no sabría cuantificar. Ni tampoco quiero hacerlo para no llevarme un disgusto. Están estos adivinos del pasado como para tirarse 32 años sin ganar una Copa de Europa. Vamos, queman el Bernabéu. Por supuesto a través de X, no en directo. Este periodista oficialista os dice que recéis todo lo que sepáis para que a Florentino no le pille un catarro o simplemente se canse y llegue a la presidencia uno como vosotros. Ponedle una vela a León XIV. Que Florentino dure muchos años. Y, entretanto, a ver si hay suerte y maduráis un poco.