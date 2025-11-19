¡Qué divertido es Laporta!

Qué suerte tenemos los madridistas de que el palco del estadio Santiago Bernabéu le parezca tan divertido a Joan Laporta. Divertido y soportable, eso es lo que ha dicho. Divertido y soportable. Eso es lo que sus afines, por no decir que sus pelotas, afirman de él: Jan es un tipo divertido, la salsa de todas las fiestas. Y esa destreza en el mano a mano es la que, según parece, tiene encandilada a una masa social que no ha sido nunca precisamente la más crítica con sus dirigentes. Al culé le vale todo, todo está bien, mira hacia otro lado y ya está. Yo creo que, como sus dirigentes, el culé medio se siente inmune y sabe que juega con las cartas marcadas, que al final siempre tendrá una red de protección gubernamental.

Pero volviendo a Laporta. Eso es, como decía, lo que más suelen destacar de Jan sus pelotas y sus votantes, la alegría de vivir que el presidente muestra a todas horas. Yo, y ya lo he dicho alguna vez, creo que el ambiente que se respira en Barcelona y en el Barça tiene que ver con la situación geográfica. Son mediterráneos y festivaleros y debe ser que la cercanía del mar, de la mar, te conduce al olvido. Simplemente se quedan con lo bueno y olvidan lo malo. Olvidan, por ejemplo, lo divertido que fue que, al final de su primer mandato, allá por 2010, Laporta presentara un balance positivo de sus siete años de gestión y unos beneficios de 11’1 millones en el último curso. Pero lo realmente gracioso, lo divertido de verdad, vino después: Rosell, que no era tan entretenido como su antecesor, le encargó una auditoría a Deloitte, que es muy poco divertida pero bastante rigurosa, y los 11’1 millones de euros de beneficios se convirtieron en 79’6 millones de euros de pérdidas. Todo quedó, por supuesto, en agua de borrajas.

También fue bastante divertido que Laporta le propusiera jugar gratis a Messi. O que le dijera a Xavi que era su hombre, eso sí mirándole fíjamente a los ojos: "Eres mi hombre", para luego ponerle de patitas en la calle. Acabó mal con los dos. O que despidiera a Koeman en un avión, poco más y al holandés le tiran con un paracaídas. Ninguno de los tres se habla con el divertido Jan y Xavi, de hecho, apareció ayer con Victor Font, un tío muy aburrido y que, por lo tanto, no tiene nada que hacer contra el más divertido de la fiesta. Lo último de lo último es que quiere erigir una estatua a Messi, no se sabe si ecuestre o a pie, a lo mejor caminando entre maniquís.

Otra cosa muy divertida ha sido lo de las palancas. No sé por qué le llamamos palanca cuando en realidad nos referimos a la venta del patrimonio del club. Bueno, sí lo sé. Hablan de palancas porque en el Barça de Laporta son así de divertidos. Al fin y al cabo, ¿a quién le importa en noviembre de 2025 que el Barça esté hipotecando futuros ingresos del Barça de spetiembre de 2030? Hombre, podrá importarle al presidente culé de entonces, pero, ¿dónde estará Jan por aquel entonces? Pasándolo bien, eso seguro. Es muy posible que dentro de 5 años tenga que llegar a la presidencia un tío muy aburrido que vuelva a pagar los desmanes de Laporta, como ya le sucedió a Rosell. Vendió de un modo muy divertido derechos televisivos para el próximo cuarto de siglo, luego otro quince por ciento hasta alcanzar una cuarta parte de dichos derechos. Luego vendió el veinticinco por ciento de toda la oferta audiovisual y más tarde el treinta por ciento de Barça Visión. Sixth Street, Barça Studios, Orpheus Media, Mediapro, Barça Visión, Libero, NIPA Capital… ¡Qué divertido!

Pero la cumbre del divertimento, la cima del Everest de lo gracioso, ha sido sin lugar a dudas que el Barça se tirara durante 17 años pagándole 8’4 millones de euros al vicepresidente arbitral en activo y que el divertido Laporta cuadruplicara los pagos a Dasnil 95 Sociedad Limitada. Pero esa circunstancia, que de por sí ya era muy divertida, Laporta la convirtió en un acto festivo total con aquella representación tan teatral con las cajas rojas dentro de las cuales no había absolutamente nada, aire. Al divertido le preguntaron por qué había multiplicado por cuatro los pagos a la empresa de Negreira, que, por cierto, estaba formada por dos trabajadores, y en el colmo del divertimento, Laporta afirmó, eso sí muy serio, lo siguiente: "Porque multiplicó por cuatro el número de informes". Pero, y con ser todo eso francamente divertido, lo más divertido es que, como decía al principio, para Laporta y para el Barça habrá siempre barra libre, él podrá hacer lo que quiera, sacarse palancas de debajo de la manga y jugar a otra cosa porque nadie le dirá nada y, llegado el caso, le volveremos a rescatar ustedes y yo. Hoy lo hará el PSOE, antes lo hizo Francisco Franco Bahamonde. ¿Es o no es como para troncharse de la risa?