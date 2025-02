¿Qué es transparencia, dices Louzán mientras clavas en mi pupila tu pupila azul? ¿Qué es transparencia? Transparencia… eres tú, Louzán. Transparencia eres tú. Hoy casi me caigo de la silla al conocer que el Comité de Cumplimiento de la federación concluía en un tiempo récord que no existía conflicto de intereses en las actividades del árbitro Munuera Montero y que, por lo tanto, podrá volver a arbitrar en cuanto lo considere oportuno el Comité Técnico de Árbitros, que probablemente sea el fin de semana que viene. Ojo, yo no sé si existe o no conflicto de intereses, aunque con los datos aportados por El Español la cosa huele fatal. Ni sé tampoco si la empresa de Munuera contrató o no contrató, pero sí me sé lo de Pulcro, que igual os suena a vosotros. Resulta que Publio Clodio Pulcro se coló en una fiesta que daba Pompeya, que era la mujer de Julio César, pero su voz masculina le delató y fue expulsado rápidamente de allí. Pero sucedió que por Roma empezó a circular el rumor de que Pulcro pretendía flirtear con Pompeya y, aunque su mujer no había tenido ningún contacto con él, a César no le quedó más remedio que divorciarse de ella. En Roma eran muy cotillas y lo de la imagen se llevaba a rajatabla. Pompeya pidió explicaciones, y entonces fue cuando Julio pronunció una de sus seis mil frases famosas: "La mujer del César no solo debe serlo sino también parecerlo".

Nada tiene un pase, nada. Pero lo menos digerible es que Munuera confiese en la Cadena Cope que le ha llamado Louzán para mostrarle todo su apoyo. Vamos a ver, Rafaelín de mis entretelas, ¿cómo puedes darle todo tu apoyo a Munuera cuando El Español acaba de publicar la información? Tú, como presidente de la Territorial gallega y vicepresidente de Tebas en la federación, deberás quedarte al margen, ¿no?, y esperar a que el Comité de Cumplimiento diga si sí o si no. Pero si le llamas nada más aparecer las informaciones, ¿podrá haber quien piense que todo es un montaje? Yo, por ejemplo, lo pienso. Vamos, yo ya lo pensaba desde antes, pero ahora lo pienso más. El que pone a los miembros del Comité de Cumplimiento llamando al investigado para decirle que esté tranquilo y que tiene todo su apoyo. Y el Comité de Cumplimiento cerrando el dossier en un tiempo record. ¿Pero quién se va a creer esta pantomima? ¿No os dais cuenta de que es a esto a lo que se refiere precisamente el Real Madrid?

Si yo salgo a la calle dentro de un rato y me pongo a preguntar por un arbitraje desastroso, ¿qué partido creéis que puede elegir la gente? Pues yo creo que pueden elegir perfectamente el Osasuna-Real Madrid que pitó Munuera. ¿Y luego? Pues probablemente eligieran el Barcelona-Rayo Vallecano. Es difícil perjudicar más a un equipo que al Rayo el lunes pasado, ¿eh? Muy complicado. Ese partido lo pitó Melero López. ¿Sabéis qué árbitro pita el domingo?... Sí señor, Melero López. ¿Y qué partido pensáis que le ha colocado el CTA a Destroyer López? Ni os lo imagináis: el Real Madrid-Girona. ¿En serio? Será una broma, ¿no? ¿Dónde está la cámara oculta? Pues no hay cámara oculta. O, para ser del todo exacto, vivimos con cámaras todo el rato, como en El show de Truman. Está el patio como para que el Real Madrid se fíe, ¿eh?

Por eso dije anoche en el Chiringuito que yo de Europa sí me fío. Yo en Europa sí me siento seguro, como en la canción de Mocedades: "Pasarán… Las mañanas pasarán… Pasarán… Por tu ventana pasarán… Pasarán… Nuestros besos quedarán… Me siento seguro"... Con los árbitros europeos yo duermo tranquilo porque sé que van a pitar lo que vean. Ayer me pasó con este señor rumano. Pero España es una emboscada contínua. Y da igual Sánchez Martínez que González Fuertes que Alberola Rojas… da igual. Son todos horribles. No me fío de ellos. Ni me voy a fiar jamás. Y se tienen que ir todos de ahí porque a muchos los puso Negreira y otros pagaron cursillos de Negreirita, y Negreira cobró durante 17 años del Fútbol Club Barcelona. Aquí Pulcro pitaría el domingo que viene.