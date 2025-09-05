¡Qué lástima de Vuelta Ciclista a España!

Voy a contar algo que afecta a la vida interna del Primer Palo y que, hasta ahora, nunca había referido en público. El día que la UCO detuvo a Ángel María Villar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ese día, el 19 de julio de 2017, yo había quedado con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, para entrevistarlo por la noche. Desde 2015 se había convertido en una especie de tradición que Blanco viniera a EsRadio una noche de verano para contarnos el estado de salud de nuestro deporte olímpico. Ese día el programa era él pero, aún así, a mediodía recibí la llamada de un buen amigo, que por aquel entonces ejercía como jefe de prensa del COE, que me dijo "Juanma, Alejandro me ha dicho que no va a ir". Blanco y Villar eran, al parecer, muy amigos, y como el presidente del COE es ante todo y por encima de todo un político supongo que imaginaría que yo le iba a preguntar por el presidente de la federación, que a él no le iba a quedar más remedio que responder algo, lo que fuera, y que eso podría afectar a su imagen pública. Porque, y aquí abro un paréntesis, yo siempre he mantenido la teoría de que el sueño de Alejandro Blanco es ser ministro. Cierro el paréntesis. Hubo negociaciones, le insistieron, él se cerró en banda y el programa, que iba a ser Alejandro Blanco, fue otro, ya no recuerdo cual, supongo que sería mejor. Y, además de otras cosas irreproducibles, a mi amigo le dije lo siguiente: "Sabes que Blanco no va a volver aquí mientras yo dirija el programa, ¿verdad?". Y, como me conoce bien, me dijo "lo sé". Y así ha sido, Alejandro Blanco no ha vuelto a pisar el programa. Os cuento esto para deciros que, como Alejandro Blanco y algunos más, si pretendéis en el futuro escuchar en El Primer Palo al director general de la Vuelta, Javier Guillén, os estaréis equivocando: Guillén no va a volver. Y no lo va a hacer por una simple razón de orgullo profesional.

El miércoles, y en vista del escandalazo de la etapa de la Vuelta Ciclista a España que debió acabar en Bilbao, Dani Blanco se puso en contacto con la persona que lleva la comunicación y, si yo lo he entendido bien, le dijo algo así como "uy, imposible, y hoy mucho menos con todo el lío que hay". Pero es que yo, querido Javier, te quiero también para cuando hay lío y no sólo para contarnos las excelencias de Unipublic. Si no estás cuando hay lío, tampoco estarás para la publicidad gratis. Por cierto que yo sólo he cubierto una Vuelta en toda mi vida, la que ganó Mauri por delante de Induráin, y recuerdo que a puntito estuvo Unipublic de quitarme la acreditación, pero esa es otra historia. Y de terror

Ayer, y en declaraciones a la Agencia Efe, Guillén dijo que su prioridad era la de proteger a los ciclistas. Pues te has cubierto de gloria, Javier. Si alguien quiere saber qué pasó en Bilbao recomiendo que escuche a Federico Jiménez Losantos a las 8 de la mañana del jueves explicándolo, él lo va a hacer mucho mejor que yo. Pero vamos, resumiendo: quien diga que el Estado ha vencido a ETA o se equivoca de Estado o se equivoca de banda terrorista. ETA manda en el País Vasco y lo del miércoles es la expresión más gráfica de esto que digo y que, insisto, Federico explica bastante mejor que yo.

Pero lo más asqueroso, lo más repugnante, lo más bochornoso estaba por llegar. Esta degradada Vuelta que ya no interesa a casi nadie tiene, al parecer, a un caballero que se llama Kiko García como director técnico. Antes hacía referencia a la entrevista con EFE de Guillén en la que éste decía que su máximo interés era el de velar por la seguridad de los ciclistas salvo, claro, los de aquellos que compiten para Israel-Premier Teach. A los corredores de este equipo privado, o sea no estatal, tuvieron que darles refugio en Cantabria ante la imposibilidad de que la Ertzaintza controlase los actos vandálicos a su alrededor. La solución de Kiko, que a este paso no va a llegar ni a palomita, fue sugerirle al equipo israelí que se retirase voluntariamente de la carrera. ¿Qué os parece la degradación a la que hemos llegado?¿Es o no es para apartar la cara de vergüenza? Ayer, en Televisión Espantosa, la activista política Silvia Intxaurrondo presionaba al tal Kiko: "¿Habéis dicho al equipo israelí que quizá deberían entender el mensaje?" A ver, Silvia, ¿acaso captas tú el mensaje de que los españoles estamos hartos de que tú y tus amiguitos el lechero, el cabrero y el mamporrero utilicéis la televisión pública, que debería ser de todos, para hacer política? ¿Y cual es el mensaje que quieres que capten, Intxaurrondo, vete corriendo que si no te van a apalear porque en España no somos capaces de protegeros? Imaginad lo peligroso del discurso, ¿eh?: Si no te vas lo pasarás mal. ¡Qué vergüenza! ¿Era para esto la democracia? Pues os la habéis cargado.

Allá por 1950 el pastor luterano alemán Martin Niemöller escribió un poema acerca de la cobardía de los intelectuales de su país. Decía, y dice, así, seguro que lo habréis oído alguna vez: "Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudo protestar". Si la solución para que siga esta Vuelta es que no continúe en carrera el Israel- Premier Teach, mucho mejor para todos que no haya Vuelta.