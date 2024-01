Querido Iturralde...

Querido Eduardo Iturralde González, dos puntos. El otro día, en el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser y a propósito de la filtración de parte de la declaración de algunos de los veintiún colegiados ante la Guardia Civil, le dijiste a Dani Garrido que no habías preparado nada porque cuando alguien prepara su exposición es porque tiene algo que esconder, que es tanto como decir que Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que hizo en 2010 un precioso y muy preparado discurso de aceptación del Nobel de Literatura en el que contaba lo que para él había supuesto la lectura, estaba mintiendo o necesitaba ocultar algo. Pues no, Llosa preparó detenidamente aquel discurso porque la cita era para muy importante y por algo más, por respeto a los demás. Luego, Itu, añadiste que no habías preparado nada porque cuando se preparaba algo era porque querías que ése fuera tu mensaje. Claro. Por supuesto. Naturalmente. Cuando uno prepara una exposición o un discurso es exactamente para eso, para que quede claro tu mensaje. Y remataste esta faena inicial diciendo que tú no ibas a hacer nada de eso porque ibas a hablar "de corazón", como si quienes se preparan un discurso no lo hicieran. Pues no, hay mucho más corazón en la preparación que en la improvisación, aunque pueda parecer todo lo contrario. Dicho lo cual, al lío.

Hombre, Eduardo, que tú reduzcas el mayor escándalo de la historia del deporte español a "unas facturas mal hechas" me parece una broma de mal gusto. Lo que, más allá de la broma de las facturas, se ha demostrado ya de un modo palmario es que el Fútbol Club Barcelona pagó 7,6 millones de euros al vicepresidente arbitral, y de la declaración de algunos de tus compañeros se ha deducido que, en su opinión, ese pago se produjo porque el club que pagó creyó que con aquel dinero podía influir en las decisiones deportivas. Así lo cree también, por cierto, el juez Aguirre. Porque, si no, Itu, ¿para qué pagó el Barça? ¿Y qué le vendió Negreira si no fue la influencia? Luego dices que la Guardia Civil ha sido incapaz de demostrar… porque es imposible que un árbitro se haya podido vender. Y repites, imposible. Y pones la mano en el fuego. E insistes en que la Guardia Civil va a ser incapaz de sacar a la luz aquello que "algunos quieren que salga". ¿Sabes, Itu? Recuerdo aquel día, en Futboleros, en Marca Televisión, cuando hiciste pública una conversación privada y le dijiste indignadísimo a Florentino Pérez que había tratado de influir en ti y él te dijo que no te conocía de nada. Lo recuerdo, más que nada, porque yo estaba entre el presidente del Real Madrid y tú y una pregunta mía desencadenó aquella tormenta. Y tengo que decirte que entre aquel Eduardo Iturralde de 2011 ó 2012, ya no recuerdo bien, al que le salía humo por las orejas por algo que, al final, no era más que un palabra contra palabra y que tú, en contra de mi modesta opinión, decidiste contar, y el actual Eduardo Iturralde de 2024, que le exige a la Guardia Civil que aporte el vídeo o la grabación de un árbitro recibiendo dinero de Negreira para manipular un resultado cuando resulta que está constatado, demostrado, publicado y ratificado que el Barça pagó al número dos de los árbitros, hay una diferencia abismal.

Mira, Itu, para justificar que Negreirita, el hijo de Negreira, cobrara a determinados árbitros por su asesoría, dices que formaba parte del cuerpo directivo de "la España que ganó la Eurocopa"... ¿Y? ¿Qué tiene que ver que Negreirita estuviera en aquel equipo directivo? Porque lo que han dicho algunos colegiados es que ellos interpretaban que, contratando a Negreirita, Negreira iba a tener con ellos un mejor trato que no haciéndolo porque el padre se dejaba influenciar por el hijo. A mí que más me da que Negreira el joven haya estado en aquel equipo de la España campeona de Europa o en el de natación sincronizada si son dos cosas distintas. Es más, la presencia de Negreirita en aquella Eurocopa me induce a pensar que la mala influencia de papá Negreira iba mucho más allá y también mucho más arriba porque hombre, Eduardo, ¿qué pasa, que en España no hay más asesores personales que Negreirita?

También hablas, sin ningún conocimiento por cierto, del amarillismo en la prensa. Mira, a ver si lo encuentro en Amazon y te compro un libro que se llama "Yo pondré la guerra", de Manuel Leguineche, porque ahí se cuenta precisamente la historia de William Randolph Hearst, que fue quien inventó eso que luego se dio en conocer como prensa amarilla. De árbitros es muy posible, Eduardo, pero de periodismo no tienes ni puñetera idea, y me sorprende que el periodista que tenías el otro día enfrente, trabajador de la emisora que destapó este escándalo, no te lo dijera. Luego hablas de "sensacionalismo". ¿Cuando el juez Aguirre habla en su auto de corrupción sistémica te parece que está siendo un magistrado sensacionalista? Te sientes personalmente atacado cuando aquí la cuestión no eres tú, que yo sé que eres un hombre honrado, sino el colectivo arbitral, el sistema que amparásteis durante años, el clima al que contribuísteis en silencio, eso que se dio en llamar "índice corruptor" sobre el que, por cierto, hoy vuelve a haber novedades en Libertad Digital.

Del fútbol español, en suma, no hacemos una pantomima nosotros, los periodistas, Iturralde, sino aquellos que pagaron y el que cobró y, presuntamente, distribuyó luego. Y, por cierto, también contribuyen al estercolero quienes, lejos de indignarse, echan la culpa al empedrado. ¿Mi guía en todo este asunto? Mi faro en este tema es Rafael Guerrero, que está abochornado, que se siente avergonzado, que se sorprende de que aún no haya pasado nada y de que los mismos sigan en sus puestos. Todo esto, Eduardo Iturralde, te lo digo desde el corazón pero, por supuesto, también después de habérmelo preparado. Porque yo, Itu, no pagué. Ni tampoco cobré. Ni, por supuesto, tengo absolutamente nada que ocultar, pero sí mucho que seguir contando… mal que os pese.