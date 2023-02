Ramos y el relato

Siendo cierto que, como afirma mi buen amigo Juanfe Sanz, Ramos no dice que él no quisiera seguir en el Real Madrid, de la entrevista que ha concedido a la UEFA se infiere claramente que fue él, y no el club, el que tomó la decisión de irse, cuando eso es rotundamente falso. Fue el Real Madrid, y esto ya está contado por activa, por pasiva y por perifrástica, el que ofreció unas condiciones a Ramos, fue Sergio el que le dijo al club que planificara sin él, fue Florentino quien le pidió a José Ángel que recordara al representante y hermano del futbolista que la oferta tenía una fecha de caducidad porque, efectivamente, pasado ese tiempo el Real Madrid no esperaría y se pondría a planificar, y fue, y aquí está el meollo de la cuestión, Ramos quien, superado el plazo, se puso en contacto con el Madrid para decirle que aceptaba. Y sí, Sergio, entonces fue el Real Madrid el que te dijo que no. De modo que si nos atenemos estrictamente y al pie de la letra a las declaraciones de Ramos, no puede afirmarse que él diga en ningún momento que no quisiera seguir, pero sí se deduce que fue él quien tomó la decisión de irse. Y es mentira, no fue él.

¿Por qué yo, y creo que cualquiera que lea esas declaraciones, interpreto que Sergio está vendiendo en París el pollino ciego y cojo de que fue él quien eligió? Pues porque, entre otras cosas, dice que ganó mucho con el Real Madrid y añade: "... pero pensé que era una buena oportunidad para cambiar de aires". Pensar implica una reflexión, o sea que Ramos reflexionó, supongo que apoyándose en su gente más cercana, y llegó a la conclusión de que, pese a todo lo ganado, él quería un cambio da aires, irse en lo más alto, y no es verdad. Ramos nunca se creyó el órdago de Florentino, quien, transcurrido ese tiempo prudencial marcado previamente, se puso a planificar como le había sugrerido Sergio y fichó a Alaba. Cristiano, que también se equivocó como Ramos al irse del Real Madrid, sí decidió él, dijo que quería irse, Florentino le puso unas condiciones, las cumplió y se fue; Ramos no tomó la decisión de irse a París después de decirle que no al Madrid sino después de que el Madrid le dijera a él que no. La cosa cambia, ¿no?

Volviendo al principio: Ramos no dice en ningún momento que él no quisiera seguir, lo que es incluso peor. Claro que él quería seguir, por supuesto que quería seguir, quería seguir con sus condiciones y no con las del Real Madrid. Y, al contrario que Cristiano, que ahí sí estuvo más respetuoso con Florentino, pensó que el presidente del Madrid se desgastaría a lo largo del proceso y acabaría cediendo, y ese fue su gran error. Ambos, Cristiano y Ramos, se fueron por dinero, cuestión ésta muy lícita y muy loable, pero la diferencia entre los dos jugadores es que uno llegó con una oferta bajo el brazo teniendo contrato en vigor con el Madrid y otro tuvo que buscársela cuando ya estaba fuera porque, reitero, nunca se creyó a Florentino. Digo que casi es peor para Ramos concluir que quería seguir porque entonces jugó a echarle un pulso al presidente del club, que ya estaba harto de pulsos de gente con menos músculo que él. Y lo llamo pulso por no llamarlo de otro modo más grueso, que también podría.

A Sergio le salió mal y ahora está remontando, y yo me alegro de eso y le deseo lo mejor pero no a costa de decir algo que no es cierto. Si, al subir al despacho de Florentino para decirle que aceptaba las condiciones, éste le hubiera dicho "de acuerdo", hoy Ramos estaría en el Real Madrid y no en París, probablemente seguiría siendo titular indiscutible, es muy posible que hubiera ido a Qatar con Luis Enrique y es seguro que habría engrosado su palmarés con una Liga, otra Champions y una Supercopa europea y un Mundial de clubes. Porque, aún en París, fuera del Real Madrid hace un frío que dejaría helado al mismísimo Pedri. Del pulso pasó a la aceptación, de la aceptación a la sorpresa por el "no" y del aturullamiento debido al colapso por la negativa de Florentino a la elección a toda prisa de un nuevo destino. Ojalá te vaya muy bien a partir de ahora en el Paris Saint Germain, Sergio, pero no elegiste tú, eligió el club. Esa, y no otra, es la verdadera historia. No la reescribas. No ofendas nuestra inteligencia.