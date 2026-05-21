Riquelme: ¿presentarse para perder?

Ayer volvió a hablar Enrique Riquelme, y lo hizo para decir más o menos lo mismo que el otro día, o sea casi nada: parece que sí, a lo mejor es que no, dentro de un rato puede, al siguiente es dudoso… Es normal, ¿eh?, Florentino convocó elecciones hace una semana y de un modo absolutamente inesperado, más que nada porque no le hacía ninguna falta, y las convocó para él, las convocó en concreto para dar satisfacción a Enrique Riquelme. Bien podría decirse que Florentino le ha dedicado las elecciones a Riquelme y ahora sólo falta que se las firme: "Para Enrique, con mucho cariño, del presidente del Real Madrid". Ya no se queja del poco tiempo que ha tenido para organizar un proyecto atractivo, pero el otro día, en la carta que le dirigió a través de todos los medios de comunicación, sí lo hacía. Y la vez anterior confirmó que sin ningún género de dudas contaba con el aval, mientras que ayer ya dijo que próximamente confirmará si lo tiene o no lo tiene, aunque a continuación haya añadido que tienen de plazo hasta el sábado.

Hay quien dice, poniendo como ejemplo al propio Florentino, que perdió sus primeras elecciones, que para ganar hay que perder, o sea que se tiene que presentar a estas para ganar las de 2030, pero yo no estoy de acuerdo con eso: nadie se presenta para perder. Hay que presentarse para ganar. Decía Giulio Andreotti, que fue presidente del Gobierno italiano en siete ocasiones diferentes, que lo que desgastaba no era el poder, sino la oposición, y tenía toda la razón: ¿os imagináis una oficina Riquelme 2030 abierta las 24 horas durante los próximos cuatro años? Sea lo que sea lo que decida, yo estoy de acuerdo con él en que siempre es bueno contrastar ideas y hablar de proyectos. Ojalá que se presente para perder, que es lo que auguran todos los especialistas que sucederá. Y si finalmente decide no hacerlo, o sea no presentarse, Riquelme tendrá que enviarle otra carta a Florentino agradeciéndole que haya puesto a su empresa Cox en el mapa: ahora no hacen más que saltarme noticias vinculadas con ella cuando hasta hace dos días nadie hablaba de la empresa del señor Riquelme. Va a tener razón Sergio Fernández cuando dice eso de que no existe mejor ascensor social que la presidencia de los Estados Unidos o la del Real Madrid.

Hay algo que sí me ha llamado la atención de lo que dijo el miércoles Riquelme, y es cuando comentó que las hipotéticas elecciones de junio de 2026 podrían ser las últimas en la historia del Real Madrid. ¿Y por qué? Pues porque, según él, viene la privatización. Y añadió: "O eso es lo que se anuncia". ¿Quién, señor Riquelme? ¿Quién anuncia la privatización del Real Madrid? De haberlas, yo siempre estoy convencido de que, más allá de los resultados deportivos o el tipo de organización, el debate estaría por supuesto en el modelo de club. Pero si Enrique Riquelme está en contra de la privatización del Real Madrid, ¿con quién discutiría en las elecciones? Me explico: cuando Enrique Riquelme dice que quienes están en contra de la privatización del club y quieren que el Real Madrid siga perteneciendo a sus socios están obligados ética y moralmente a presentarse a las elecciones, yo extraigo la conclusión de que está dirigiéndose a Florentino Pérez, que en este caso sería el promotor de un hipotético proyecto de privatización, pero es que Florentino Pérez ha dicho siempre por activa y por pasiva que él va a velar personalmente porque el Real Madrid siga perteneciendo a sus socios: el asunto es por qué camino conseguir que el Real Madrid siga siendo suyo.

En noviembre de 2025, y con motivo de la Asamblea General de socios, ya se advirtió que se convocaría otra Asamblea General extraordinaria y un referéndum para decidir el modelo a seguir. Lo que, si gana finalmente las próximas elecciones, si es que Enrique Riquelme acaba decidiéndose a pelearlas, propondrá —creo yo— Florentino será precisamente todo lo contrario de lo que sugiere Riquelme, o sea cómo defender el patrimonio de los socios de los ataques que inevitablemente van a llegar desde fuera. El Real Madrid ya no es el club de finales del siglo XX. Hoy, la buena gestión de Florentino Pérez y de su equipo gestor ha convertido al club en el más valioso del mundo por cuarto año consecutivo. La marca Real Madrid es la más fuerte del planeta, y ahora de lo que se trata es de cómo espantar a las grandes fortunas que, a buen seguro, se van a aproximar al Madrid con el único objetivo de robarle su propiedad a sus legítimos dueños. Yo, desde fuera, entiendo que quien mejor puede organizar ese entramado defensivo es precisamente el hombre que ha logrado que el Real Madrid sea el más valioso y el más rico a nivel mundial.

Me parece que Enrique Riquelme ha montado tal revuelo que ya va forzado y tiene que aceptar el órdago a grande, lo que pasa es que tiene una pareja de caballos. Y efectivamente todo lo que no sea presentarse a las elecciones para perderlas, tal y como auguran todos los expertos en la materia, habrá sido otro "quiero y no puedo". De modo que doy por hecho que se presentará para perder, que es lo que hay que hacer según todo el mundo, y Florentino acudirá, en principio, para ganar, que es lo que no conviene hacer. Y ahí, entre medias, les oiremos hablar y sabremos al fin qué modelo de club defienden tanto uno como otro. Pero, salvo que haya un tercer candidato —uno tapado—, el debate no será entre un candidato privatizador y otro defensor de los socios, sino un debate entre un candidato que quiere defender a los socios de un modo y otro que quiere defenderlos de otro. Será interesante.