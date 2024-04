Rocha, Rochita, Rochete

Hay quien ha convertido lo de Pedro Rocha en una cuestión de paisanaje: como él es de Cáceres y yo de Zafra, de Plasencia o de Mérida, pues que siga Rocha. Y en un asunto de bonhomía: como Rocha es muy bueno y no se ha saltado nunca ningún semáforo, pues que siga Rocha. Pero no es una cuestión de paisanaje ni tampoco de bondad. Ni de fe: es que Rocha no se ha llevado un euro. Seguro que no se lo ha llevado. Pero no es cuestión de nada de eso. Ni de paisanaje, ni de bonhomía ni mucho menos de fe, es una cuestión de estética. Y de ética. A Rocha no debió ocurrírsele en su día quedarse como sustituto de Luis Rubiales, pero se le ocurrió. Qué se le va a hacer, eso ya no tiene solución. A Rocha no debió ni pasársele por la imaginación presentarse como candidato a la presidencia de la federación pero se le ocurrió. Qué le vamos a hacer, eso tampoco tiene arreglo. A ninguno de los ciento siete asambleístas que le dieron su aval debió ocurríseles dárselo, pero se lo dieron. Eso tampoco lo podemos solucionar.

Pero es que el viernes, después de tener la mala idea de ocupar la vacante de Rubiales habiendo sido designado por Rubiales, la peor idea de presentarse a las elecciones y la desastrosa idea de abrumar en la recogida de avales, Rocha entró en los juzgados como testigo y de los mismos salió como imputado. Y en ese momento, en ese preciso instante, si al cacereño Rocha, al buenísimo Rocha, al Rocha honradísimo que nunca ha tenido nada que ver con los hipotéticos desmanes que se atribuyen a Rubiales, le hubiera importado un comino el fútbol español, simplemente habría dicho, "señores, me voy, hasta luego". Pero no lo hizo. Arrastrándose, dando saltitos y brinquitos para huir de la prensa, fingiendo inexistentes llamadas de teléfono, con la espada de Damocles del Tribunal Administrativo del Deporte, el famoso TAD, sobre su cabeza, y el Consejo Superior de Deportes al acecho y la FIFA a punto de enviar a España a los hombres de negro, Pedro Rocha ha seguido pese a todo.

Hoy, como era de prever, el TAD ha abierto expediente a Rocha y a toda la Comisión Gestora por infracciones muy graves. Están siendo investigados por haberse extralimitado en sus funciones, que estaban muy claras, por ejemplo ampliando el contrato del aplaudidor De la Fuente. Si Rocha fuera finalmente suspendido, cuestión ésta que parece bastante razonable, nos encontraríamos con la siguiente fantasía: el único candidato a presidir la federación, o sea el presidente in pectore de la misma, estaría inhabilitado temporalmente, lo que podría llevar a una deseable repetición electoral o forzaría algo tan vergonzoso como la intervención de la FIFA. Y mi pregunta es: ¿Para qué? ¿Por qué querría este honrado ciudadano, este hombre anónimo y ejemplar, este cacereño ilustre, forzar tanto la máquina? ¿Por amor al fútbol? ¿Por cariño a la selección? ¿Por qué? Allá por el siglo XIV de nuestra era, el fraile franciscano, filósofo y lógico escolástico Guillermo de Ockham estableció el principio de economía, también llamado principio de parsimonia y que popularmente se conoce como la navaja de Ockham. Según este planteamiento "en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable". ¿Es masoquista Rocha? No lo creo. ¿Le gusta sufrir? ¿O es que quiere verse en las portadas? ¿Piensa en serio que así, de este modo, va a aguantar mucho tiempo? Un hombre como él, con unos años a la espalda y con la vida resuelta, ¿tiene alguna necesidad de verse envuelto en esta dinámica? ¿Qué diría Guillermo de Ockham?

A estas alturas Pedro Rocha todavía no se ha dado cuenta de que esta ya no es una cuestión de honradez o de bondad sino de alta política, que es la más baja de todas. Si el TAD no le cierra el camino lo hará el Consejo Superior de Deportes, o sea el PSOE. Y, si no, lo hará la FIFA. Si se hubiera limitado a pilotar la transición habría pasado a la pequeña historia de los directivos federativos como un buen hombre que sólo pretendió ayudar, pero en siete meses Rocha le pilló el gustillo a lo de ser famosete. Si los asambleístas no tuvieran un interés exclusivamente personal en seguir ahí habrían hecho lo que lleva mucho tiempo pidiendo a voz en grito Miguel Galán y habrían renovado a los cerca de cuarenta miembros de la asamblea caducados. ¿A santo de qué tensar tanto la cuerda? ¿Qué sentido tiene? Yo no se lo veo por ningún lado. Ahora Rocha, tras su espectacular fuga del otro día para regatear a la prensa, ya pasará a la historia como otro okupa, el penúltimo. Como con el colectivo arbitral, que está contaminado desde la raíz, con la federación no se trata de este directivo o de aquel presidente de territorial sino de todos, desde el primero hasta el último. No habrá nada que hacer mientras no quieran darse cuenta de que hay que echar abajo todo el edificio, y no quieren darse cuenta. ¿Por qué? Aplicad vosotros en casa el principio de La navaja de Ockham y a ver qué os sale. A mí una equis.