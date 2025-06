Sigue la linde, De la Fuente, y pon a Yamal

Lo de Lamine Yamal con el Balón de Oro es el juego del corre, corre, que te pillo. Si Mbappé marca 31 goles en la Liga y gana la Bota de Oro y él sólo marca 9 entonces te salen con que lo importante son las asistencias. Entonces les dices que Vinicius sólo ha dado una asistencia menos que él pero, a cambio, ha marcado tres goles más y entonces te dicen que en el Balón de Oro también cuenta el fair play. Y entonces les enseñas una de las imágenes de Yamal, sólo una, hay un montón; les enseñas, por ejemplo, una de las últimas, de anoche mismo, ésa en la que se le ve abandonando el terreno de juego mientras se está premiando a la selección de Portugal y el resto de compañeros esperan educadamente, y entonces te dicen que sólo tiene 17 años y que no te metas con un menor.

Y entonces tú les recuerdas que ellos no es que criticaran deportivamente a un menor de edad como Vinicius, no, sino que se mofaron de él, y entonces te salen con que lo importante es la Nations League y no la Champions. Y en ese momento es cuando les dices que si lo que importa es la Nations League, Vitinha, por ejemplo, la ganó ayer y, además, ha ganado Liga y Copa francesas y Copa de Europa. Y entonces es cuando te dicen que lo que cuentan no son los títulos sino la percepción individual que cada uno tenga porque lo que se premia es al mejor jugador del mundo. Y entonces tú les dices que si lo que se premia es la percepción individual a ti te parece que Dembélé ha hecho mejor temporada que él. Y entonces te dicen que eso lo dices porque Yamal es del Barça, y entonces es cuando tú les dices que Raphinha también ha hecho mejor temporada que él y él también es del Barça. Y entonces es cuando te dicen que parece mentira que estés criticando a un jugador de la selección nacional española. Y entonces es cuando tú les pones el vídeo de la última final de Copa del Rey, con miles de culés pitando el himno nacional español y al Rey…

Lamine Yamal, que cada día que pasa se tuerce más en mi opinión, es, salvando por supuesto todas las comparaciones del mundo, no quiero que se me malinterprete, el nuevo Becerro de Oro. Y toca adorarle. Y toca decir "amén". Eso dijo anoche Luis de la Fuente para justificar su cambio, "amén". O, lo que viene a ser lo mismo, "es muy jóven y hay que dosificarlo". En vez de decir la verdad: "Miren ustedes, lo quité porque estaba haciendo un partido lamentable, Nuno Mendes se lo comió con patatas tanto cuando iba por dentro como cuando se iba por afuera y, por si fuera poco, en el empate a dos de Portugal se quedó mirando". ¿De quién hay que protegerlo, seleccionador? Hombre, sí, había que protegerlo de Nuno Mendes, que le borró del mapa.

¿A los buenos hay que dejarlos siempre en el campo? ¿En serio? ¿Aunque tengan un día desastroso? ¿Ah sí? Es tan ridículo todo, es tan absolutamente surrealista, tan kafkiano, que lo último que he oído es que Yamal hizo un partido horrible porque los laterales, o sea Porro y Mingueza, no están a su nivel. Pones algunas emisoras y es como si estuvieras oyendo a Mounir Nasraoui hablando de su hijo. Yamal nunca pierde: anoche perdió España pero a Alemania la ganó él solito. Os estáis cargando al chaval entre unos y otros, ¿eh? ¿Lo sabéis? Luego no digáis que no se os advirtió.

Lo de ayer fue una señal fundamentalmente para De la Fuente. A Lamine no da tampoco la impresión de que le gustara demasiado que le sustituyeran, de forma que el seleccionador ya sabe lo que tiene que hacer si quiere seguir ahí mucho tiempo: ponerlo. Ponerlo si juega bien. Ponerlo si está mal. Ponerlo. ¡Si hasta le cambió el color de la cara cuando le preguntaron por la sustitución!... "Ehhh, ehhh, había que dosificarlo" ¡A quien te van a dosificar es a ti, seleccionador, si no sigues la linde! Sigue la linde, hombre, si no es tan difícil. Mira, ¿ves a aquel señor de allí a lo lejos? Pregúntale a él. Se llama Jorge Mendes. Él es el que hace las lindes. Si no te desvías, si entiendes que tú estás ahí para no cambiar a Lamine Yamal, y si le pones unos laterales que le protejan, preferiblemente del Fútbol Club Barcelona, todo te irá bien. De lo contrario, tu sueño de dirigir a España en un Mundial se verá gravemente afectado. Yamal y diez más. Así sí. Porque, la verdad sea dicha, lo de que tiene que ganar el Balón de Oro no lo puedes repetir más veces. Entre tú y Louzán lo habréis dicho unas ocho mil cuatrocientas quince veces. No enfades más al niño, que será menor de edad, sí, pero tiene un carácter de estrella consagrada del fútbol mundial. "Haré mi trabajo, que es ganar". Un carácter de mil demonios.