Simeone estuvo cerca: ¡A Neptuno!

Decía Lord Byron que el gran arte de la vida era la sensación, sentir que existíamos, incluso en el dolor. Supongo que lo que quería decir el gran poeta inglés era que las sensaciones, cualquiera de ellas, incluso las negativas, nos recordaban que estábamos vivos. Porque a veces el aletargamiento no es bueno, la monotonía nos hace sentirnos seguros pero, al final, de vez en cuando no viene mal un rock and roll, ¿no? Positivo o negativo, ¿eh? Por ejemplo: cuando pasamos miedo, y no tiene por qué ser en la vida real sino en un cine, al recordar en el futuro esa sensación, que en ese momento era negativa, la conclusión suele ser que nos hizo sentirnos conscientes de nosotros mismos. En fin, tampoco quiero ponerme demasiado filosófico.

Esta reflexión mía viene a colación de unas declaraciones del Cholo Simeone, que tengo para mí que a Byron no debe haberlo leído mucho, sobre que su sensación era que, después de tantos años en el banquillo colchonero (e imagino que a excepción de las temporadas en que ganó el campeonato), esta ha estado más cerca que nunca tanto de Barcelona, que al final la ha ganado, como de Real Madrid. Y ha aportado un dato, que he tenido que confirmar, sobre los últimos 40 años de competición: el Barça ha ganado 18 Ligas y el Real Madrid 16, o sea 34 en total: 34 de 40. Y luego han quedado las migajas, por supuesto entre comillas, para Atlético, Valencia o Deportivo. No sé, habría sido más sencillo decir que de las 94 Ligas celebradas, porque hubo tres años, los de la Guerra Civil, que no se jugó, el Real Madrid ha conquistado 36 y el Barcelona 28. Pero bueno, Simeone eligió los últimos 40.

Si es por sensaciones, yo tengo dos. Una contradice a Simeone, yo no creo que este año haya estado más cerca. Este año se dijo que iba a estar más cerca, pero en realidad nunca lo estuvo. Y la segunda sensación que tengo, y esa no va a cambiar porque Simeone va a seguir con idéntico discurso, es que diciendo cosas como las que dijo ayer, el Atlético de Madrid seguirá estando alejadísimo de Real Madrid y de Barcelona. En 2023 la Liga la ganó el Barcelona traspasando de ese modo la presión… ¿a quién? Al Real Madrid, que la ganó en 2024 traspasando la presión… ¿a quién? Al Barcelona, que la acaba de ganar traspasando la presión… ¿a quién? Al Real Madrid. Ahora es el Real Madrid quien en España tiene toda la presión, de ahí los movimientos que en el mes de mayo (¡en mayo!) está haciendo Florentino Pérez. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que el Real Madrid no se puede permitir el lujo de estar dos años seguidos sin ganar la Liga. Ese es un lujo asiático, uno al alcance de muy pocos, por ejemplo al alcance de Simeone, que puede plantarse ayer delante de los periodistas para decir que ha tenido la sensación de que este año ha estado muy cerca. Ya os digo yo que si Xabi Alonso no gana la Liga 25-26 y se sienta en la sala de prensa para decir que ha tenido la sensación de haber estado muy cerca, Florentino le pone en la calle.

Antes decía que tenía dos sensaciones, por emplear la misma terminología que Simeone, pero no, en realidad tengo cuatro. La tercera sensación que tengo es que al Cholo le molesta que le metan en la misma ecuación que a Real Madrid y a Barcelona, que él no quiere estar ahí, que huye de esa situación, que le molesta que consideren al Atleti el tercer grande. No quiere ser el tercer grande. Es más, para él no hay tercer grande. Para él sólo hay dos grandes en España, Real Madrid y Barcelona, y el resto son comparsas. No sé si lo dice porque lo siente de verdad o porque le resulta más cómodo, más seguro. O por las dos. Yo creo que si se pusiera a la venta el neuralizador de Men in Black, ese dispositivo reposicionador antisináptico neurotransmisor electro biomecánico con forma de lapicero que consigue que la gente pierda la memoria, él lo utilizaría con todos nosotros para que olvidásemos que el Atleti ha ganado 10 Ligas.

La cuarta sensación es más corporativa y tiene que ver con lo que yo denomino perioatletismo y Miguélez conoce como periocholismo. Porque con un perioatletismo (o periocholismo) tan absolutamente dócil, sucederá que Simeone se pondrá allá por 2045 delante de los periodistas para decirnos que, de las últimas 60 Ligas, los dos grandes han ganado 30 cada uno. Los periodistas que, para entonces, se coloquen delante de él, y que hoy tengan por ejemplo 30 años, ya tendrán 50. Muchos de ellos se habrán jubilado, otros habrán cambiado de aires, pero no me cabe la menor duda de que las sensaciones seguirán siendo tan buenas como las de aquel lejano 18 de mayo de 2025. Conciencia del tiempo es igual a estrés, decía Shirley MacLaine. Simeone parece estresado, pero sólo lo parece, en realidad no lo está. Está tranquilo porque cada año que pasa está un poquito más cerca del objetivo. Enhorabuena. Todos a Neptuno.