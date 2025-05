Suerte, Raúl

No es casualidad que, veinticuatro horas después de la presentación de Xabi Alonso como nuevo entrenador del primer equipo del Real Madrid, y por tres temporadas además, o sea un proyecto a largo plazo, el entrenador del segundo equipo del Real Madrid, Raúl González Blanco, se haya decidido a volar del nido tras siete temporadas en el filial. Y no es casualidad porque Raúl no ha querido que lo sea. Quiero decir que, aún esperando diez días o dos semanas para certificar lo que era un secreto a voces, o sea que se iba a ir, se habrían conectado la llegada de Alonso y su adiós, pero es que Raúl ni siquiera ha querido esperar esos diez días y, como decía, ni veinticuatro horas después ha anunciado que lo deja, poniendo negro sobre blanco y escenificando que la llegada de Alonso ha sido la gota que ha colmado el vaso de su paciencia.

¿A qué esperaba Raúl? Pues Raúl esperaba a hacerse un Zidane. Y, bien visto, tenía todo el sentido del mundo que ponerse al frente de ese banquillo le tocara a él por fin. No es menos mito madridista que Zizou, al contrario; como jugador Raúl ha sido bastante más importante que Zidane en la historia del Real Madrid. Ni, por lo que me dicen, es peor entrenador que el francés, al contrario; para muchos, Raúl es mejor entrenador que Zidane. Ni es tampoco menos mito que Xabi Alonso para el Real Madrid, al contrario; el peso de Raúl en la historia del Real Madrid es incomparablemente mayor que el de Xabi. La lógica indicaba que, si a Ancelotti le iba mal, el elegido fuera el mítico ex futbolista madridista y, según todas las opiniones, buen entrenador y mejor formador, Raúl González Blanco.

Seguro que él lo niega a menos que sea delante de su abogado pero ser entrenador del Castilla es un regalo envenenado. Cuando un chaval despunta muchísimo, que suele suceder raras veces, te lo acaba quitando el primer equipo, y cuando sólo despunta un poco te lo quita cualquier equipo. Tu objetivo no es otro que el de nutrir de jugadores a la primera plantilla pero para que un futbolista dé el salto desde las categorías inferiores al primer equipo tiene que ser buenísimo, algo llamativo y excepcional, o sea: tiene que ser un nuevo Raúl. Hay otro objetivo que es el de ascender de categoría, y ése estuvo a puntito de lograrlo Raúl, le sobraron cinco minutos. Desde su perspectiva, Raúl lo tiene todo para ser entrenador del primer equipo, pero el club elige a otro técnico. Y esa decisión, que es probable que él empezara a intuir allá por el mes de diciembre, le ha decidido a salir. ¿Qué piensa el club? Pues en el club probablemente le achaquen no haber dado el salto cuando pudo hacerlo. Si ahora lo hace es porque no le queda otro remedio.

Es muy conocida esa anécdota de Napoléon. Cuando al Emperador le hablaban de algún general, siempre decía lo mismo: "¿Tiene suerte? Pues si la tiene, ¡al frente!". Decía la actriz Romy Schneider que la suerte no se puede acumular, y es cierto. No creo que Raúl se pueda quejar de las cartas que le han dado, ha tenido un tremendo caudal de suerte, y toda para él. Pero, y en lo tocante en concreto al banquillo del primer equipo, esa misma suerte le ha sido esquiva. Zidane la tuvo toda. Xabi la tiene ahora. Michel, que está perfectamente preparado y desde hace años además para asumir ese reto, está en Arabia Saudí dirigiendo, y con éxito, al Al-Qadisiyah. Y, al final, claro, tu nombramiento depende siempre de alguien. Como depende de alguien el que no te elijan.

Llevo escribiendo un blog en Libertad Digital desde hace 24 años y 9 meses. O sea, casi, casi desde el principio de nuestro diario en la red. Y desde hace por lo menos 23, ese blog se llama El penúltimo raulista vivo. El nombre de El penúltimo raulista se le ocurrió a mi hermano Dieter mientras que lo de vivo, que le otorga mucho dramatismo, se le ocurrió a Federico. A lo largo de estos veinticinco años han pasado muchas cosas y mi inicial devoción por el futbolista Raúl se ha ido transformando en desengaño porque nunca entendí por qué alguien que lo tiene todo no transmitiera la felicidad que, por ejemplo, sí irradia Roberto Carlos. Imagino que tampoco debe ser fácil ser Raúl las veinticuatro horas del día, y tampoco es que Zidane o Xabi sean la alegría de la huerta. Yo creo que Raúl acabará siendo un gran entrenador de fútbol, que primero deberá demostrarlo fuera de su Real Madrid pero que acabará triunfando en la que ha sido siempre su casa. Es probable que hoy no esté para muchas fiestas pero se le pasará. Y, cuando se le pase el enfado, volverá a entrenar con claridad. Y, cuando lo haga, lo hará bien. Y volverá. Seguro. Suerte, Raúl.