Ultrajado Simeone

Una vez le preguntaron al director Harold Ramis por cuánto tiempo creía él que había podido quedar atrapado en el bucle el meteorólogo Phil Connors al que interpreta Bill Murray en su película. En Atrapado en el tiempo, que aquí se ha conocido siempre como El día de la marmota, Connors se ve obligado a revivir una y otra vez el mismo día, el 2 de febrero. Ramis, que confesó que el tiempo de duración del bucle no era algo que le preocupase demasiado, calculó así, a ojo de buen cubero, que Connors debía haber estado encerrado unos diez años, pero, teniendo en cuenta todos los cortes que se realizan, los diferentes días que se ve viviendo a Phil y la cantidad de momentos que ocurren en la película, en WhatCulture, que es un portal de noticias de Hollywood, calcularon que el meteorólogo gruñón debió tirarse un total de 33 años y 350 días en el 2 de febrero, o sea 12.395 repeticiones del mismo día.

Para realizar este cálculo tuvieron en cuenta los 38 días completos que se muestran en la pantalla y los 414 que se mencionan en la película, incluyendo algunas referencias que hace el personaje de Murray como, por ejemplo, "los seis meses, cuatro o cinco horas al día", en los que aprendió a tirar cartas a un sombrero y los 11.931 días en los que aprendió todo tipo de cosas, por ejemplo a tocar soberbiamente el piano. Al entrar en el bucle Phil Connors era un hombre del tiempo malhumorado, peleado con el mundo y un cascarrabias pero, al salir, era muchísimo mejor persona. En el momento en que fue plenamente consciente de que aquello no era una pesadilla y que estaba condenado a revivir siempre el mismo día, empleó su mucho tiempo en mejorar, en superarse. Y lo hizo.

Harold Ramis era un tipo simpatiquísimo y con un gran sentido del humor y, además de por dirigir Atrapado en el tiempo o Al diablo con el diablo, que es graciosísima, se hizo mundialmente famoso por interpretar a su vez al doctor Egon Spengler en Cazafantasmas. Estoy seguro de que, de estar vivo, si yo fuera a Chicago y le contara la historia del Cholo Simeone, él dirigiría la segunda parte del día de la marmota sustituyendo a Phil Connors por el entrenador del Atlético de Madrid. Yo puedo llegar a entender que cuatro perioatléticos con mucho tiempo libre y con ganas de armar jaleo sigan atrapados en el 12 de marzo de 2025; incluso puedo llegar a comprender que Señales de Humo o la Unión Internacional de Peñas del Atleti quieran mantener vivo el fuego de aquella eliminación, que debió ser dolorosísima, pero que un entrenador de fútbol profesional tan bien pagado como Simeone, con unos futbolistas tan fantásticos y con un presupuesto tan elevado a su entera disposición, no sepa aún cómo salir de ese bucle melancólico es francamente preocupante… para el Atlético.

Yo noto que no va a poder salir, y no porque no sepa sino porque, a diferencia de Phil Connors, no quiere hacerlo. Diego Simeone se encuentra mucho más a gusto en aquel 12 de marzo que en este 4 de junio, más calentito, más seguro, hibernando como una marmota. Si sale del 12 de marzo va a tener que explicar demasiadas cosas como, por ejemplo, cómo es posible que las tres o cuatro veces que ha tenido groggy al Real Madrid haya decidido poner el autobús delante de Oblak. Sin embargo si sigue allí, en el 12 de marzo, rememorando una y otra vez cómo se enteró del doble toque de Julián Álvarez, repitiendo que se sintió ultrajado, dando a entender que le han robado la cartera a la salida del Metropolitano, su parroquia no le exigirá nada y podrá seguir quedando tercero hasta el fin de los tiempos.

El 12 de marzo le vino bien en el fondo a Simeone. Con esto no quiero decir que él no quisiera clasificarse para cuartos de la Champions, no, no digo eso, sino que cuando Marciniak anuló el gol de Julián Álvarez y el Atleti se quedó fuera, él hizo virtud de la necesidad y se agarró a ese clavo polaco para justificar una temporada desastrosa, otra temporada desastrosa más. Después de aquello el Atlético de Madrid simplemente se derrumbó, cayó en picado, se hundió literalmente hasta desaparecer en el bucle melancólico de su millonario y poco exigido entrenador. No quiero ser demasiado duro con el Cholo, de verdad que no, pero he llegado a pensar que él, en el fondo, entre poder seguir vendiendo que es un mártir del Real Madrid o ganar algún título algún año de estos, elige sentirse… ¿cómo era?... ah, sí, ultrajado. Se ha dado cuenta de que el ultraje vende, que a él le compran el ultraje, que se lo quitan de las manos. Y entonces, ¿para qué preocuparse? Imaginemos por un momento que el Real Madrid se hubiera sentido tan ultrajado como él cuando aseguró que la Liga estaba peligrosamente preparada y que el club blanco hubiera entrado en bucle. Pero no lo hizo y, después de perder aquella Liga que él vio cocinada en la federación, el Madrid ha ganado cuatro Ligas, cinco Copas de Europa, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas europeas, una Copa del Rey y cuatro Supercopas de España. Porque si hay algo que no tiene el Real Madrid, querido Cholo, es tiempo que perder ni bucles en los que poder refugiarse. No salgas del tuyo, Diego Pablo, no vaya a ser que alguien te exija competir.