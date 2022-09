Vilda hasta 2156

Que, después del artículo que ayer escribí aquí mismo acerca del "affaire Vilda", habría quien me acusara de machista ni cotizaba en el Ibex de la estulticia. Pero en diciembre cumplo 60 años (no me lo creo ni yo) y, a tan provecta edad, uno aprende a asumir las injurias como parte de este juego absurdo en el que se han convertido las redes sociales, a las que cualquiera, con o sin formación y con o sin educación, tiene acceso. No hay que hacer un Máster para tener perfil propio en Twitter, sólo tienes que abrirte una cuenta y empezar a soltar rebuznos. Yo si acabo un día sin que algún asno (o asna) me llamen fascista, machista o racista, pienso sinceramente que ha habido algo que no he hecho del todo bien.

Habitualmente trato de explicarme a través de mis artículos, muchos de los cuales traslado luego al programa de radio. Y, perdón por la inmodestia, creo sinceramente que me explico muy bien, de modo que las malas interpretaciones sólo pueden proceder de mentes calenturientas o de cabezas llenas de prejuicios y, si se me permite la expresión y aún no permitiéndose, también de toda la basura progre que nos invade. Por mi experiencia tuitera de las últimas veinticuatro horas puedo concluir que ellas tienen la boca tan sucia como ellos si no más, de modo que en eso también han logrado la plena incorporación a la sociedad. Hoy, por ejemplo, he dicho en un tuit que me hacía gracia que hubiera quien asegurase que hay que ver muchos partidos de fútbol femenino para opinar sobre lo que está sucediendo con el seleccionador, y cuando he dicho que a mí no me gusta el fútbol femenino, del mismo modo que no me gusta el voley masculino, la purria tuitera se me ha echado encima, incluso para decirme que me estaba metiendo con el voleibol. ¿Dónde está escrito que tenga que gustarme el fútbol femenino? ¿Y en qué capítulo de ese libro inexistente aparece que para opinar de un comportamiento humano, y el mobbing desafortunadamente lo es, deba uno ver cien partidos de la selección femenina de fútbol?

Volveré donde lo dejé ayer, y que por cierto no ha sido rebatido por la sencilla razón de que es irrebatible. Y olvidémonos del sexo de los intervinientes en este drama shakesperiano. Va para 120 horas que un grupo de jugadoras internacionales, entre las que abundan futbolistas culés, pidieron por correo electrónico a la federación causar baja de golpe y al unísono por motivos de ansiedad. Fue, claro, un movimiento tan orquestado como cuando, de repente, los controladores aéreos se quedan en sus casas por sufrir cefalea. Como la ansiedad, el dolor de cabeza es de difícil comprobación médica. El motivo de la baja no era otro que la ansiedad y el causante de dicho trastorno subjetivo se llamaba, y se llama, Jorge Vilda. No se pedía directamente su destitución… pero sí se pedía, que es muchísimo peor que pedirla directamente porque supone un grado de refinamiento en este tipo de acciones orquestadas que sólo se alcanza cuando lo has repetido varias veces. Sin aportar ni un sólo dato contrastable que apoyara dicha petición, tal y como han hecho en otras ocasiones precedentes, las futbolistas pedían sin pedirlo que se echara a alguien a la calle por el artículo 33, o sea por sus ovarios, que es exactamente lo que una colega de la Cope dijo que le había filtrado una de las implicadas en el golpe de mano: "Lo vamos a echar por nuestros ovarios". Muy edificante, sí señor.

Decía que han pasado 5 días desde aquello y, a estas horas, las jugadoras filtran a sus amigas periodistas, las jugadoras dejan caer, las jugadoras sugieren, las jugadoras deslizan pero ninguna de las jugadoras afirma nada concreto. Cero. Y, entre tanto, el prestigio profesional de alguien, Vilda, es zarandeado en la plaza pública. Es como si las futbolistas supieran que esta va a ser una batalla larga, de desgaste, y que la van a ganar sin tener que dar la cara. Y yo digo que aquí, en Libertad Digital y EsRadio, no será así. Digo que aquí quien acusa debe aportar prueba de dicha acusación y quien pide que se prescinda de alguien tiene que sustentar su petición con algo, lo que sea, y no con chismes baratos de barra de bar. No tengo que haber visto ni un sólo partido de fútbol femenino para saber lo que está pasando. Si mañana un grupo de quince futbolistas varones pidiera el cese de la seleccionadora porque sí, yo me alinearía sin dudarlo del lado de la seleccionadora. Porque esto, queridos míos, no va del sexo de los participantes en el drama sino de lo que es justo y no lo es, y lo que se está haciendo con Jorge Vilda es totalmente injusto.

Lo último que me faltaba por oír es que alguien me definiese como periodista de cámara de Rubiales o como hombre de la federación. No hay más que leer mis artículos u oír mis programas para saber que eso es el dislate propio de alguien con problemas de bata blanca. Aunque sí he de decir que, en el caso que nos ocupa y salvo que estas señoras aporten alguna prueba de algo a lo largo de los próximos meses, sí estoy del lado federativo. Como, por cierto, lo está también Ana Álvarez, directora de fútbol femenino y que comparte sexo con las sublevadas. Lo siguiente será que acusen también de machistas a las mujeres que trabajan desde la federación para la selección femenina. Todo mi apoyo a Jorge Vilda. Nadie se merece que se le desprestigie sin pruebas y sin que se pueda hacer nada para evitarlo. Mi innegable solidaridad hacia él. Si algún día me tengo que comer mis palabras porque a alguna de las futbolistas se le ocurra presentar alguna prueba sobre algo, me las comeré con gusto. Entre tanto, ya sabéis lo que podéis hacer con las insinuaciones, las indirectas, las alusiones, los guiños y las sugerencias. Papiroflexia. Hacéis un avioncito con ellas y, ¡a volar! Así que, Vilda hasta 2156.