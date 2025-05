Xabi: encender a la afición... pero ganando, por favor

Desde el punto de vista de un madridista, la rueda de prensa de Xabi Alonso ha sido modélica porque no se ha metido en ningún jardín, a mí me ha parecido que ha transmitido seguridad en sus posibilidades, yo creo que él se lo cree (y eso es vital) y no ha dado demasiadas pistas (por no decir que ninguna) acerca de qué equipo veremos ya a partir del Mundial y más adelante. Cómo habrá sido la cosa para que algunos compañeros hayan destacado una frase del nuevo entrenador del Real Madrid diciendo que él ve a Bellingham como centrocampista, que es una auténtica perogrullada. Y lo que desde el punto de vista de un madridista ha sido modélico, con una buena puesta en escena y Xabi contestando con firmeza pero sin aclarar nada (porque probablemente no pueda aún), desde el punto de vista periodístico ha sido justo al revés, todo lo contrario. Quiero decir que los colegas podrían haber estado siete días intentando meterle un gol a Xabi que no lo habrían logrado.

El primer día es importante en cualquier club, pero en el Real Madrid es trascendente. Mourinho, que entrenó al Xabi jugador, utilizó su primera rueda de prensa para empezar a activar a la afición. ¡Qué decir de Ancelotti! A Zidane siempre pareció darle todo igual, ocho que ochenta, de modo que lo mismo podrías haberlo puesto a dar una rueda de prensa en Valdebebas que lanzarlo al espacio. Pero hubo entrenadores recientes a los que la institución les pudo, el escudo les pesó demasiado, como a ese niño que, ya desde el primer día de colegio, le ves con una mochila que le va a tirar al suelo. Y no daré nombres. Digamos que Xabi ha sido un híbrido bien estudiado entre los espectaculares Mourinho y Ancelotti y otros que no lo fueron tanto. Estoy seguro de que ha visto todos los partidos del Real Madrid, como por otro lado estoy seguro de que también lo hicieron todos y cada uno de los entrenadores que han pasado por ahí. No me cabe la menor duda de que tiene una idea de equipo en la cabeza, como por otro lado tenían seguro un equipo en la cabeza quienes le precedieron. Estoy convencido de que va a trabajar, y ahora sólo hay que desearle que le acompañe la suerte. Vamos, tienen que desearlo los madridistas, supongo que los antimadridistas querrán todo lo contrario.

Mi estado anímico es de expectación. El único que provocó en mí ilusión fue Mourinho, con los demás estoy expectante. Porque las ganas de hacerlo bien las tienen todos, pero luego pasa que a veces uno quiere y no puede. Me parece recordar que, en su primera rueda de prensa, el verbo elegido por Mou fue "ganar". "Lo bonito no es entrenar al Real Madrid, es ganar con el Real Madrid". Xabi ha elegido otro verbo, "encender". No lo ha elegido al azar porque ha tenido tiempo para preparar su discurso. Alonso quiere encender a la afición del Real Madrid y que ésta se sienta orgullosa del fútbol de su equipo. Yo prefiero el verbo "ganar", aunque no tengo nada en contra de ir al Bernabéu a divertirme. Pero es que la afición del Real Madrid se enciende ganando. Quiero decir que si el Real Madrid juega muy bien y queda segundo, la afición se apaga. Y el apagón no es, en esencia, demasiado diferente a cuando el equipo juega mal (como ha pasado este año) y ha quedado por detrás del club que pagó durante 17 años 8,4 millones de euros al vicepresidente arbitral. Es más, si se me apura, y llevando por supuesto el argumento al extremo, yo creo que en el Bernabéu prefieren no divertirse tanto pero ganar títulos. Por eso no he conocido un entrenador de fútbol que conociera tan bien al madridismo como Mourinho: "Lo divertido no es entrenar al Real Madrid, lo divertido es ganar con el Real Madrid". Lo que enciende a la afición del Real Madrid son los títulos, la Liga o la Champions. Nada más.

Pero todas estas cosas las conoce Alonso tan bien como yo. Mejor que yo. Vino del Liverpool, un club de grandísima exigencia, y luego se fue al Bayern, otro grande de Europa. Y, entre medias, estuvo 5 años en el mejor club deportivo de la historia. Florentino Pérez se lo ha recordado, "tú sabes de la exigencia de este club". La gente está tocada porque todos creímos que sería sencillo encender, por seguir con el verbo empleado por Xabi, a una plantilla como la madridista y, sin embargo, el año ha sido un espanto. Al vigente campeón europeo ha sido incapaz de prenderlo Ancelotti, veremos si puede conseguirlo Alonso. El domingo me encontré por casualidad con Manuel Llamas y me dijo que alguien que derrotaba a Hacienda merecía entrenar al Real Madrid, lo que pasa es que en ese banquillo uno se encuentra con Hacienda de lunes a domingo. Veremos. Suerte y al toro.