Xabi sólo tiene un problema: su Real Madrid no juega un pimiento

Xabi Alonso fue presentado como nuevo entrenador del Real Madrid el lunes 26 de mayo de este mismo año y debutó tres semanas más tarde, el 19 de junio, en el Mundial de Clubes con un empate a uno ante el Al Hilal. En realidad Xabi tenía poco que perder en aquel Mundial porque el Real Madrid venía de una temporada muy gris con Ancelotti y cualquier gesto, la menor novedad, cualquier variante iba a ser positivamente valorada, como así resultó ser. Tampoco se le iba a criticar demasiado porque, claro, ¡qué podía hacer Alonso con tan pocos entrenamientos! Y, además, Ancelotti había sido tan blando con los jugadores que ahora lo mínimo era darle un tiempo de cortesía al nuevo entrenador para que pudiera enderezarlos. Y así fue: el 9 de julio, cuarenta y cinco días después de su presentación y veintiún días después de su debut, el PSG goleó al Real Madrid por 4-0 en las semifinales del Mundial. En cualquier otro caso, en otras circunstancias distintas y con otro entrenador diferente, un 4-0 habría supuesto un rapapolvo importante, pero no fue así con Xabi, con él no. Estaba tratando de implantar un sistema nuevo y había que ser paciente. Y, además, no tenía a todos los jugadores a su disposición.

No sólo no se criticó a Alonso sino que se alabó su generosidad por hacerse cargo antes de tiempo del enfermo. Y el 18 de agosto, ochenta y cinco días después de su presentación y sesenta más tarde de su debut en el Mundial ante el Al Hilal, Alonso se puso de largo ante su afición en Liga: 1-0, y gracias, ante Osasuna. Pero, aún así, Xabi siguió gozando de inmunidad diplomática. Cuando sugerías que el Real Madrid jugaba igual de mal que el último año con Ancelotti, enseguida te pedían más tiempo, apelaban al conocimiento que del club tenía Alonso, que había sido jugador, y sobre todo se te pedía que mirases lo que hizo en la Bundesliga con el Leverkusen. Y así se siguió, mal que bien, sacando adelante los partidos con un fútbol bastante ramplón. Lo que se aducía entonces era que el Real Madrid no jugaba a nada, vale, de acuerdo, pero que a cambio sumaba puntos. Xabi era inatacable… hasta el 5-2 del Metropolitano. ¿O no? Pues no, tampoco. Yo, que voy a cumplir 63 años dentro de unos días, no había visto jamás al Atleti cascándole 5 al Madrid pero aquello sólo era un borrón, algo casi, casi previsible puesto que Ancelotti había dejado hecho unos zorros el vestuario.

Y hay un momento clave, que es el partido contra el Barça. 2-1 para el Madrid, que acabó dando las gracias, y a Alonso no se le ocurre otra cosa que cambiar a su mejor jugador. Y éste, que es Vinicius, se marcha del campo hecho un basilisco. Error de Vini, que debió aceptar la sustitución sin rechistar. Pero digo que ese fue un momento clave porque los defensores de que Xabi es el hombre encontraron a su culpable, el malo oficial, el villano por antonomasia: Vinicius junior. Esta última racha de tres partidos sin ganar, la derrota ante el Liverpool y los empates en Vallecas, ante el Rayo, y ayer ante el Elche, han metido la discusión en otra dimensión. Porque ya no es que Xabi necesite tiempo, tampoco que sume puntos en todos los partidos aunque el juego sea muy pobre sino que tiene al vestuario en contra y que a los jugadores les aburren los vídeos que les pone. Alonso responde "mejorarán", pero el caso es que nadie mejora y que tiene a todos los futbolistas en su peor versión posible, una muy triste, casi tanto como su discurso. Incluso a Mbappé, que lleva tres encuentros sin ver puerta, parece afectarle.

Y ahora sí que tenemos un problema porque si los jugadores le están haciendo la cama al entrenador, ¿qué hace el club? ¿Echa a los jugadores? ¿A todos o sólo a algunos? ¿Qué jugadores tienen enfilado a Xabi? ¿Vini? ¿Rodrygo? ¿Metemos también a Valverde? ¿Bellingham? De acuerdo, los cuatro fuera. ¿Y Carreras? Hace mes y medio que Carreras es una broma. ¿Y Huijsen? ¿Vinicius tiene la culpa de que a Huijsen le pasen como aviones? El verdadero problema es que el Real Madrid no juega un pimiento y hace seis meses que presentaron a Xabi Alonso, que prometió rock and roll. "No hay excusas", dijo hace más de noventa días, cuando debutó frente a Osasuna. Pero el caso es que llevamos todo este tiempo escuchando eso precisamente, excusas todo el rato. Aunque dolorosa, para el 4-0 del PSG teníamos la excusa del poco tiempo que Xabi llevaba entrenando. Aún siendo histórica, para el 5-2 del Metropolitano también había excusa, la del borrón que echa hasta el mejor escribano. En Anfield se podía perder mientras que ante el Rayo y en Elche se empató por los jugadores, que son muy malos y no quieren correr. Pero es que fue para eso para lo que trajeron a Xabi, para que los jugadores corrieran ¿Por qué no lo hacen? ¿En serio hay alguien medianamente serio capaz de sostener que unos futbolistas de élite le quieren hacer la cama a su entrenador? Si Xabi no cree en Xabi, nadie puede hacer nada por él. Insisto: no quiero tener razón, es más prefiero equivocarme y pedirle perdón al próximo ganador de la Liga. Pero basta de excusas, por favor. No más excusas.