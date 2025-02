Y tan fresquitos en la nevera de Cantalejo

"Nevera, dispositivo electrónico que extrae calor de su interior, generando enfriamiento en el mismo, y se emplea principalmente en cocinas para conservar los alimentos". En el argot futbolístico, meter a un árbitro en la nevera significa apartarle durante un período de tiempo estimado entre los siete y quince días, alejándolo del incendio… que él mismo ha provocado. Pero, ¿de qué le sirve al Real Madrid que Medina Cantalejo meta en la nevera a los árbitros del partido contra el Español si el daño ya está hecho? Es más, metiendo en la nevera a Muñiz Ruiz y a Iglesias Villanueva lo único que logra el Comité Técnico de Árbitros no es otra cosa que proteger a los colegiados, que dentro de unos días volverán a dirigir por ahí partidos de fútbol como si nada y como si supieran. Y el problema es que no saben.

Si a Muñiz y a Iglesias no les van a retirar el carnet de árbitros, ¿de qué sirve alejarlos? Yo los acercaría aún más. Propongo desde aquí que este CTA designe a Muñiz Ruiz y a Iglesias Villanueva como colegiados del derbi del próximo sábado en el Bernabéu. Y que hable el pueblo. Porque si tú condicionas el resultado de un partido como lo condicionaron estos dos señores, le quitas 3 puntos al Real Madrid, estrechas la clasificación de la Liga porque a ti te sale del níspero y manipulas el acta del encuentro al tergiversar lo que allí ocurrió, y además no te va a pasar nada más que estar dos semanas tan fresquito en la nevera, al menos que la gente pueda dar su opinión, ¿no?

Por otro lado las neveras están para conservar. Medina Cantalejo lo que está haciendo es proteger a los suyos conservándolos al fresquito para que, dentro de quince días, salten al campo y nadie o casi nadie recuerde que fueron los causantes del mayor estropicio de la historia del fútbol español. ¿Quién fue? ¿Muñiz cual? ¿Iglesias qué? ¿Ruiz qué más? ¿Villa cuantos? Medina quiere conservar a los suyos pero el Real Madrid quiere hacer justo todo lo contrario. Desde que se supo que el Barcelona había pagado durante 17 años al vicepresidente de los árbitros en activo, lo que pretende hacer el Real Madrid es entrar en el CTA con un lanzallamas, prenderle fuego (deportivo) a todo. Cantalejo mete a los suyos en una nevera, que para el caso es un piso franco, hasta que pase el jaleo, pero el Real Madrid sostiene (ya veo que en solitario) que en ese Comité Técnico de Árbitros dirigido por hijos putativos del ex vicepresidente que cobró y en el que hay árbitros ascendidos por Negreira, simplemente no puede quedar piedra sobre piedra. Y no lo dice hoy, que también, sino que lo lleva diciendo desde hace tiempo. Y lo dice incluso ganando. Hasta una Liga, la última. ¿La nevera de Medina Cantalejo repara el daño provocado? No, ¿verdad? Pues entonces, queridos, y como no os vais a responsabilizar de la manipulación del sábado, a pitar en el Bernabéu.

Al Real Madrid no le ha enfriado la nevera, más bien al contrario. La nevera ha calentado más aún al Real Madrid que le ha dirigido una carta durísima al presidente de la federación. Louzán le dijo a Pedrerol el otro día que le había prometido a Florentino "poner el contador a cero". Pues eso es poner el contador a cero para el presidente de la federación, no expulsar a un jugador del Español, anularle un gol legal a Vinicius y no pitar una mano clara de otro futbolista del Español dentro del área. Supongo que a estas alturas Florentino Pérez se habrá dado cuenta de que este Louzán no es más que el secretario de Javier Tebas. Y si estuviera Rubiales, el de Luis.

El Real Madrid hace bien en meter presión. Lo de la tele es curioso pero nada práctico. Hace bien en poner fotografías de la jugada, que ha dado la vuelta al mundo, a través de sus redes sociales. Pero el arbitraje del sábado, que tenía una clarísima intención de hacerle daño al club blanco, es el síntoma de una enfermedad. Porque esta Liga, en la que compite un club que pagó 8’4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros en activo, está en la UCI. Y si no ha entrado directamente en la morgue, si aún le queda un hilo de vida, es por la sencilla razón de que en ella participa un club que ha ganado 15 Copas de Europa. Estoy orgulloso de ser español y me encanta España. Creo que somos los mejores. Lo tenemos todo. Pero es cierto que esta mugrienta Liga Negreira, tal y como dice mi amigo Jesús Alcaide, le quita valor a la marca España. Han pasado demasiadas cosas y durante demasiado tiempo como para que sigamos mirando hacia otro lado. La nevera es sólo útil para esconder al inepto. Sáquenlos de la nevera que los queremos ver. Este sábado. En el Bernabéu. Ya está bien.