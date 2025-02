Yo sí te creo, Daniela (II)

Por tercer día consecutivo vengo a referirme al Caso León, que me parece paradigmático de los nuevos tiempos que nos toca vivir a todos. Fijémonos, por favor, durante un instante en todo lo que ha pasado a lo largo de la semana. En primer lugar, las imágenes del, según propia confesión de la jugadora del Español, tocamiento de Mapi León a Daniela Caracas, se convierten en virales en las redes sociales, hasta el punto de que el club de la futbolista colombiana tiene que salir al paso con un comunicado poniendo sus servicios jurídicos a disposición de la futbolista. Desde la publicación de ese comunicado hasta que Mapi León decide manifestarse pasan casi 24 horas. Durante todo ese tiempo la jugadora del Barça permanece en silencio y cuando, al fin, lo rompe es para negar que ella tocara los genitales de Caracas, que es algo que está a la vista de todo el mundo. Era previsible que si el Español decidió dar el paso de emitir un comunicado se debía a que había hablado con su jugadora, quien, por cierto, permanece callada. Pero la incógnita duró poco tiempo porque, efectivamente, la directora del fútbol femenino blanquiazul, Dolors Ribalta, confirmaba que Caracas les había dicho que el tocamiento existió y que la chica se encontraba en shock.

En una fase posterior llegaron las sorprendentes declaraciones de la presidenta de la Liga F pidiendo que no se sacaran de contexto los hechos y comparando el fútbol femenino con el masculino y las no menos sorprendentes declaraciones de la ministra de Igualdad diciendo que no tenía una opinión formada al respecto: ¿Una opinión formada? ¿Qué formación especial requiere el visionado de un tocamiento? No lo entiendo. Eso está objetivamente mal, ¿no? Salvo, por supuesto, que lo que la presidenta de la Liga F y la ministra de Igualdad estén sugiriendo es que ese gesto cabe encuadrarlo dentro de un partido de la máxima rivalidad y fue muy rápido, que es lo que alegó en su día la Fiscalía para archivar los insultos racistas a Vinicius durante un derbi entre el Atleti y el Real Madrid. Pero ese sería un mensaje muy peligroso porque los autores intelectuales de la Ley del sí es sí estarían justificando algunos tocamientos en circunstancias especiales, ¿no?

Recapitulemos: tocamiento, comunicado del Español, negación por parte de la futbolista del Barça, confirmación de los hechos por parte de la directora de fútbol femenino del club periquito, en cierto modo justificación de la presidenta de la Liga F y ministra puesta de perfil, que podría ser perfectamente el nombre de un cuadro de Picasso: Ministra Puesta de Perfil. Y, por cierto, ausencia total y absoluta de declaraciones, ni en uno ni en otro sentido, de Reyes Bellver, que es desde hace algunos días la nueva directora de fútbol femenino de la federación española.

Y ya entramos en la tercera fase, la de los extraterrestres. Preguntado por el asunto, Xavi Puig, directivo culé del fútbol femenino, dice estar del lado de Mapi León. Podría haberle dado una larga cambiada al periodista, "no es el momento", "estamos centrados en el partido", "no hablo de este asunto", lo que fuera… Pero no, qué va, le preguntan y dice que están con Mapi León. Le preguntan a la capitana del Barça y lo mismo. Y le preguntan al entrenador e igual. Los tres con Mapi León cuando, hace tres días, el Español emitía un comunicado y hace dos la directora de fútbol femenino del Español confirmaba que, tras haber hablado con Daniela Caracas, hubo tocamiento. Hombre, yo puedo llegar a entender que Xavi Puig no cargue las tintas contra León, pero, ¿estamos con nuestra jugadora? Oigame, que a Montse Tomé la seguimos crujiendo porque aplaudió a Rubiales cuando dijo que no dimitía tras besar a Jennifer Hermoso, ¿eh? ¿Somos iguales o no somos iguales? ¿O sólo somos iguales en determinadas circunstancias? ¿O nuestra igualdad depende de lo distintos que seamos?

Hay quien, sobre todo a lo largo de los últimos días, ha comparado lo de Míchel y Valderrama de 1991 con esto entre Mapi León y Daniela Caracas. Y sí, son hechos similares pero que se producen con 35 años de distancia entre uno y otro. Porque si aquel tocamiento de Míchel a Valderrama, que, como el de León a Caracas, carecía de cualquier tipo de componente sexual y sólo pretendía provocar al rival, se produjera hoy y Valderrama quisiera denunciarlo, a Míchel se le estaría acusando formalmente de haber cometido un delito. ¿La diferencia entre aquello y esto es que ellos eran hombres y ellas son mujeres? ¿Entre mujeres da igual? Asesorada, Mapi León negó lo que, como bien dijo la directora de fútbol femenino del Español, podía ver todo el mundo. Y lo entiendo. Incluso entiendo que no pidiera perdón porque eso sería tanto como reconocer los hechos. Pero, ¿cuatro días después Xavi Puig está con su jugadora? ¿Quién asesora ahí al que asesora? ¿El que cuadruplicó la nómina de Negreira?