Álex Márquez y Verstappen: la victoria de los aspirantes

Las quinielas están bastante cerradas tanto en Fórmula 1 como en MotoGP, más en esta última competición donde Marc Márquez aventaja en 182 puntos a su hermano Álex. En Fórmula 1, la batalla parece bastante cerrada a los dos pilotos de McLaren, pero siempre con el permiso de un Max Verstappen que, pese a estar demasiado lejos de los coches papaya (a 100 puntos de Oscar Piastri y a 70 de Lando Norris) no se da por vencido hasta que las matemáticas digan lo contrario.

Y tanto en una como en otra competición, los aspirantes —o, mejor dicho, los perseguidores— han aguado la fiesta a los favoritos que se han quedado como segundones. No sé si tiene más mérito el triunfo de Verstappen en Monza que la victoria de Álex Márquez en Montmeló después de caerse el sábado en la sprint.

Verstappen aprovecha la debilidad de McLaren

En el caso del primero, y después de silenciar a los McLaren robándoles la pole en la catedral de la velocidad, ha demostrado que es capaz de sumar potencial al coche, pues no olvidemos que Tsunoda con el mismo monoplaza sólo pudo conseguir ser decimosexto. Monza deja pocos huecos para adelantar, pero Max volvió a enseñarle a Lando Norris cómo hay que hacerlo y la agresividad que el inglés debería copiar del vigente campeón si no quiere ceder el Mundial a su compañero de equipo.

Lo que ha demostrado Monza es que no es un buen trazado para las características del McLaren. Posiblemente haya sido el circuito donde más se han igualado las mecánicas de los distintos equipos. Norris no pudo con Verstappen y si Piastri adelantó a su compañero de equipo fue por un error en la parada de Lando. Corregidas las posiciones por un acto de generosidad de Piastri, que sabe que queda mucho Mundial, los McLaren estaban más en que el Ferrari de Leclerc no se acercara, que de dar caza a Verstappen.

Qué pena que Verstappen no haya tenido un coche a su altura para ver más lances, batallas y emoción en la consecución del título hasta el último momento. Pero que nadie se haga ilusiones porque este Mundial ya tiene color, papaya, y sólo le falta saber el nombre del ganador: Piastri o Norris.

Y sin mención hoy a los españoles. Fernando Alonso fuera por rotura en la suspensión cuando luchaba por los puntos y Carlos Sainz, fuera de las lucha por esos puntos, ha sido decimocuarto.

Álex Márquez hace historia frente a su hermano

Pese a la hazaña de Verstappen en Monza estoy convencida que la de Álex Márquez en Montmeló tiene mucho más mérito. El hermanísimo del ocho veces del campeón viene de una mala racha de un par de carreras donde se han tenido que recuperar de varias caídas y de la falta de confianza que esta situación siempre genera. Álex que partía como favorito durante todo el fin de semana en Barcelona se fue al suelo en la esprint del sábado demostrando que la presión y la suerte también han de estar del lado del piloto.

No fue posible el sábado pero sí el domingo, que por primera vez Álex ha conseguido ganar a su hermano de tú a tú, sin que éste tuviera ningún tipo de problema y tras una caída el día anterior que siempre afecta a la confianza. De hecho no sólo le ha ganado de tú tú ya que, se podría decir que estamos ante uno de los mejores momentos del octocampéon del Mundo que ya tiene en el bolsillo su noveno título.

Habrá quien piense que ha sido el propio Marc el que tampoco se lo ha puesto demasiado difícil. Ya lo dijo el viernes tras los primeros entrenamientos, que Marc prefería no tener bola de partido en Italia a que a su hermano le fueran mal las cosas en Montmeló. Es tan superior Marc Márquez que no me extrañaría que quisiera darle esa alegría a su hermano sabiendo que el título es cuestión de tiempo.

Además, y con lo calculador que está Marc, tampoco sería de extrañar que haya querido evitar celebrar su noveno título que le iguala a Valentino en casa del propio Rossi y delante de la afición italiana, pese a que Ducati también es de este país. Los hermanos Márquez han sido las mejores Ducati en un podio cuya tercera posición no ha sido Peco Baganaia que parece que se está diluyendo como un azucarillo, si no la KTM del piloto italiano Enea Bastianini.