AMR26, el inicio de algo grande

El AMR26 ya es una realidad, aunque el monoplaza que hemos visto en la presentación oficial de Aston Martin no era más que una maqueta que poco se parece al coche que veremos en el arranque de temporada en Australia. Ni siquiera el coche que salga esta semana en los próximos entrenamientos de Baréin se parecerá al que tome la salida en Albert Park. De hecho, y ha sido una de las cosas en las que más se ha insistido en la presentación, el coche irá tomando forma, irá evolucionando según avance el campeonato y se identifiquen las necesidades para mejorar su rendimiento.

Fernando Alonso ha asegurado durante el evento de la marca inglesa que, si bien las dos primeras carreras serán importantes para conocer el rumbo que tomará el desarrollo del monoplaza, la clave estará en la segunda parte de la temporada. Y es que uno de los puntos fuertes del Aston Martin este año, y del que pecó en temporada anteriores, es la capacidad de evolucionar el coche en todas sus áreas. Es por ello que Fernando se ha mostrado convencido de que el proyecto es el inicio de algo grande y que, en el Mundial, irán de menos a más para, según ha añadido, "alcanzar el éxito en un futuro muy próximo". En este sentido, la calibración del túnel del viento que ordenó Adrian Newey casi a su llegada a la escudería será clave para que cada pieza, cada giro en el desarrollo pueda probarse con fiabilidad y dé sus resultados en la pista.

A moment in time. Built on what came before. Designed for what comes after. Our 2026 livery. Revealed. pic.twitter.com/gAFfo5bUYd — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 9, 2026

Como las piezas de un puzle

El AMR26 es el primer coche de Aston Martin de fábrica; es decir, se ha diseñado y ensamblado en su totalidad en la factoría de Silverstone. Además, este año no tendrán que esperar el motor de otros, sino que cuentan con su propio motorista, Honda. Tanto Lawrence Stroll como Fernando Alonso y, por puesto, Adrian Newey han asegurado en este sentido que "todo parece acoplarse, tomar forma", según decía Alonso, a lo que Newey añadía que "la conjunción de todos los actores que han intervenido en el desarrollo del nuevo coche ha estado muy igualada".

Pero si en algo ha puesto el acento el ingeniero de Aston Martin ha sido en la integración del motor con el resto del monoplaza. Un motor híbrido con tres veces más potencia cuya gestión de la energía será clave. Al chasis y a la unidad de potencia se le suma el combustible, completamente sostenible y desarrollado por el principal patrocinador de la escudería, la compañía petrolera saudí Aramco.

No detail overlooked. pic.twitter.com/qua8Ka0JP9 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 9, 2026

El cambio de reglamento, una oportunidad

Piezas que parece que se han encontrado para encajar en el momento perfecto, el cambio de normativa. Para Adrian Newey el cambio en el reglamento es siempre una oportunidad para dar con la tecla y "alcanzar el éxito y sólo el tiempo nos dará la razón de si la dirección tomada ha sido la correcta", decía.

Para Fernando Alonso, el proyecto que se ha presentado este lunes en Ithra, un centro cultural islámico en Arabia Saudí, es el inicio de algo importante, de un futuro lleno de éxitos cimentado, como se ha resaltado también en el vídeo promocional, en la precisión, el trabajo duro, el compromiso, la planificación y el diseño. Un año con un nuevo reglamento y que, al ser de desarrollo y adaptación a la nuevas normas deportivas y técnicas, el piloto tiene un mayor protagonismo.

An evolution. Refined for what comes next. A closer look at our 2026 livery. pic.twitter.com/Yvmisj4sKh — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 9, 2026

Y es ahí donde el bicampeón del mundo se convierte en una pieza valiosísima para hacer posible la ansiada cuadratura del círculo. Alonso, pese a ser el piloto más veterano de la parrilla a sus 44 años, se ha mostrado muy ilusionado por un proyecto que tiene todas las piezas para ser una apuesta ganadora. Sobre todo se refería Alonso a la presencia de Adrian Newey en este proyecto, del que ha dicho que por fin ha podido trabajar codo a codo después de competir contra él a lo largo de su carrera deportiva.

The first look at our 2026 livery. By design. pic.twitter.com/O0KR3HLDac — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 9, 2026

El miércoles veremos de nuevo en Baréin el AMR26 en pista y esperemos que en esta ocasión ya sin limitaciones de velocidad como en Barcelona. Lo que es seguro es que ya lo veremos con su decoración oficial, de un verde mate y con unas líneas que enamoran. Pero como decía Lance Stroll, "si además es rápido será más bonito".