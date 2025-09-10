Márquez y el cisma italiano

Quizás hace unos años Marc Márquez hubiera buscado proclamarse Campeón del Mundo en casa de su archienemigo, Valentino Rossi, pero la experiencia, la madurez y el estar trabajando en una marca italiana, Ducati, creo, ha hecho cambiar su forma de pensar, pese a que este mundial no es un mundial cualquiera. El piloto español está a las puertas de igualar en número de títulos a Il Dottore, que se retiró con nueve coronas de Campeón del Mundo.

Marc que es igual de buen piloto que de estratega ha preferido no echar más leña al fuego y dejar el alirón y celebración del título para la gira asiática del campeonato. En mi opinión, el piloto ilerdense podría haber sido más agresivo y competitivo el pasado fin de semana en Montmeló, donde si bien ganó el sábado tras la caída de su hermano en la sprint, se tuvo que conformar con la segunda plaza tras cruzar la línea de meta detrás de Alex Márquez. Que Álex tenía un poco más en en el trazado español, puede ser, pero estoy convencida que Marc sopesó perdida y ganancia y decidió darle esa alegría a su hermano y evitar el cisma italiano este fin de semana en Misano.

Ya lo dijo tras los primeros entrenamientos, prefería que su hermano ganara y se anotara un buen resultado en Barcelona que tener en Italia su primera bola de partido para ganar el Mundial. No digo que Marc dejara ganar a su hermano Álex, pero si que estoy convencida de que si hubiera sido otro piloto el que estaba liderando el ocho veces campeón habría sido más ambicioso y más agresivo.

Porque no nos engañemos que Márquez pudiera haber ganado el Mundial a pocos kilómetros de casa de Rossi, igualando en título al de Tavullia, y frente a los tifossi, que tantas veces le han pitado, suponía un cisma para la afición italiana, un enfrentamiento que iba a ser un lastre para Ducati. Una afición ducatistas que se debe a la marca frente a los rosistas que no soportan al piloto español, al que siguen señalando sin lógica y sin fundamento como el gran culpable de que Valentino no lograra su décimo mundial.

Las heridas abiertas de Valentino Rossi

Son muchos, incluido el propio Rossi, que no soporta la idea de que Márquez iguale en títulos al gran Valentino. Muchos pilotos de la parrilla, amigos del italiano, y ante su afición seguro que harán de este fin de semana un gran premio duro y exigente. Y pese a que Márquez está en uno de sus mejores momentos deportivos, la gran distancia que saca a sus perseguidores le da margen como para evitar el enfrentamiento abierto y alejarse de la polémica para poder celebrar su noveno título sin pitidos, ni antiguos fantasmas.

Con 222 puntos todavía en juego, Marc depende de sí mismo para proclamarse campeón y terminar con una 'sequía' de seis años. El mayor de los Márquez podría ser campeón en Japón si suma tres puntos más que su hermano entre las próximas dos fechas del calendario.

Que Marc consiga su novena corana en casa de Honda, marca que le ha visto crecer y con quien ha logrado sus anteriores mundiales, también tiene su morbo pero no veo, ni me imagino a los japoneses pitando a Márquez tras proclamarse campeón.