Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el TS ante la Ley de Nietos, el descalabro del informe PISA, el PSOE y sus casos judiciales, Trump y Venezuela, Netanyahu y la información sobre Hamas .

El TS frena las ingenierías electorales del Gobierno

El Tribunal Supremo ha suspendido la inscripción en el censo electoral de cientos de miles de nacionalizados con la llamada "Ley de Nietos". Explica Pablo Pardo en LD que todas aquellas personas que hayan obtenido la nacionalidad española a través de la llamada Ley de Nietos verán suspendida su eventual posibilidad de votar. Según El Mundo el TS tomará una decisión, que afectará a más de 2.000.000 de personas, antes de las próximas generales. Esta paralización es vital porque los electores residentes en el exterior se habían disparado hasta el 12 % –hasta el 37 % en Madrid– gracias a esta norma impulsada por el Ministerio de Memoria Democrática pero cuyos efectos perniciosos sobre el censo se atribuyen al de Justicia, en concreto a la hermana de Óscar Puente, Sofía Puente que motu proprio, seis meses después de que la ley fuese aprobada en el Congreso añadió que se "presumiría" la condición de exiliados a quienes se fueron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Suspenso general en educación

Los alumnos españoles de hoy son peores que los de hace cinco años en matemáticas, en ciencias y en lectura. Así lo acreditan los resultados del último informe PISA que lleva a los periódicos a hablar de "descalabro" o "catástrofe". El País titula: "La educación toca fondo". Y es cierto, pero con matices. Madrid sale bien parada, empeora sus resultados pero menos que el resto. Castilla-La Mancha mejora respecto al último PISA. Mientras, la Comunidad Valenciana se desploma. El gobierno de Pérez Llorca atribuye los resultados a la Dana y a las políticas del gobierno del Botànic pero los expertos consultados por ABC apuntan al "bilingüismo mal llevado". Algo parecido a lo que ocurre en el País Vasco, que es la región que más fondos destina a la educación, pero donde ha aumentado la enseñanza íntegramente en euskera.

Estudiar en una lengua diferente a la materna es un hándicap, pero no es el único factor a tener en cuenta: se cuestiona el protagonismo de las pantallas, la presencia masiva de inmigrantes en las aulas –un 20 % frente al 16 % en otros países– que no dominan el español, "la pérdida de peso del esfuerzo, el mérito y el sacrificio en el sistema educativo" como alertaba la catedrática Inger Enkvist en esNoticia y pueden leer en LD y el desastre de la Ley Celaá. Una norma cuyo objetivo, según el Gobierno, era "no dejar a nadie atrás" y al final ha provocado el efecto contrario. Lo denuncia Héctor Cebolla, investigador del CSIC, en El Mundo: "Nos preocupa mucho más evitar que los alumnos se queden atrás que conseguir que los mejores lleguen lo más lejos posible. El resultado es una escuela que iguala hacia el centro, pero tiene dificultades para producir excelencia".

Los datos de PISA son el menor de los males para los escolares ceutíes, sus padres y profesores. El Pueblo de Ceuta cifra en un 30 % el número de estudiantes que no acudieron al primer día de clase y denuncia que faltaban policías y militares. Y El Faro informa de la detención de otro marroquí por robar a menores con un cuchillo y una pistola de perdigones. Para que diga Marlaska que los delitos en la ciudad han caído por debajo de la media nacional.

El ministro es hoy el blanco de todas las críticas en los periódicos por el señalamiento a periodistas. El Confidencial ha publicado el dosier elaborado por Interior –aunque por su calidad podrían haberlo hecho las hijas de Zapatero– con las fichas de 280 periodistas y tertulianos, catalogados por su ideología. Fue también el exjuez quien elevó al CGPJ sus quejas por el informe de la Policía Nacional que, por orden de la juez Tardón, se mantuvo en secreto. Vozpópuli publica la prueba que Moncloa ocultó a la magistrada: coches fletados por Marruecos participaron en la invasión de Ceuta. Según el digital, el Gobierno impidió que la Policía Nacional incluyera imágenes tomadas por satélite, captadas por el CNI, en el informe enviado a la Audiencia Nacional.

En clave judicial…

ABC desvela que Jesús Alonso, el fiscal jefe de la AN, rechazó ver las pruebas sobre ese hackeo del teléfono móvil del presidente del Gobierno y que lo hizo porque no interesaba "porque es un problema para Marruecos". La prensa se hace eco también de la declaración del exconsejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, ha confirmado en la AN el pago de comisiones a Zapatero por el rescate de la aerolínea. Su testimonio coincide con las declaraciones previas del expresidente de la compañía –Julio Martínez Sola– y del supuesto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero.

La "Putinización" de Trump

La captura y posterior encarcelamiento de Nicolás Maduro despertó en enero la esperanza mundial de que la libertad regresase a Venezuela. Esa esperanza pasaba necesariamente por María Corina Machado que, según una encuesta publicada por The Objective, arrasaría en Venezuela con un 61 % de los votos. Ocho meses después esas expectativas se desvanecen. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha dicho que Venezuela no está preparada para la democracia. Le responde Federico Jiménez Losantos en El Mundo: "El que no lo está es, evidentemente, Trump. Casi lo peor que se puede decir del presidente es que nos ha salido Zapatero".

¿Fue alertado Netanyahu del 7-O?

El periódico Haaretz asegura que el presidente de Emiratos Árabes alertó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, diez días antes del ataque de Hamás y denuncian que no trasladó la información a los responsables de seguridad.

La publicación de esta información llega en el peor momento para Netanyahu, a poco más de un mes de las elecciones.