La "asimetría" de Intxaurrondo

Silvia Intxaurrondo, la presentadora de La Hora de La 1, ha defendido en su programa que existe una "asimetría" porque, según explica, le han llegado mensajes de "desazón" sobre la dimisión de Óscar Puente tras el terrible accidente ferroviario en Urda. Una dimisión que, en definitiva, le parece "injusta". Y es que Intxaurrondo cuenta que "mucha gente me ha escrito porque tiene la sensación de cierta injusticia". Dicho de otro modo: el terminal mediático del sanchismo se une a la estrategia de limpiar la imagen de un ministro de Transportes que cuenta en su haber con 116 muertos. La manera de hacerlo es desviar la atención, ya sea con la dana de Valencia de 2024 o dibujando a un exministro de Transportes que, según la consigna, debe parecer una víctima.

Intxaurrondo apunta que "todos intuimos qué pasó" en diversas ocasiones. "Creo que esa asimetría de unos y otros a la hora de rendir cuentas está produciendo desazón", añade. Durante el programa, dice "asimetría" en más de cinco ocasiones, casi como una especie de publicidad subliminal. Además, al preguntarle a Ada Colau afirma: "La dimisión de Óscar Puente lejos de darles tranquilidad, ha asumido su responsabilidad política, ¿le ha hecho pensar sobre la asimetría a la hora de rendir cuentas entre unos partidos políticos y otros?". Luego, también habla de "bien común" y defiende que la dimisión del exministro es un "paso al lado" que es "injusto para él".

El otro ejemplo lo encontramos en Gabriel Rufián, que se quitó la careta al decirle a Puente: "Has sido un gran ministro". Pero en el caso de Intxaurrondo ya se apreció con Miguel Tellado cuando le preguntaba al popular si "respalda o no la gestión de Carlos Mazón". Tellado tuvo que echarle en cara su intento de manipulación. Cabría decir que resulta llamativo que una presentadora de la televisión pública forme parte de este blanqueamiento; sin embargo, dado su historial en el Ente público, no sorprende. Aun así, es incontestable que cuando Intxaurrondo habla de "injusticia" por la supuesta "asimetría" frente al trato que reciben los políticos es ella quien comete la falta, pues sobran pruebas y testimonios que denuncian la dejación de un ministro que ha abandonado por completo el sistema ferroviario español. Antes, José Luis Ábalos colocaba a dedo a prostitutas y amigas en empresas del Estado, y, después, Puente se dedicaba a redactar mensajes en las redes sociales.

💢 Esto ha sucedido hoy en la televisión pública de nuestro país. Lo que está haciendo RTVE no es periodismo, es activismo político sin freno. 👇🏻 pic.twitter.com/ev8UsgjbmN — Onvre Deconstruido (@o_deconstruido) November 4, 2026

En Libertad Digital ya hemos contado que Óscar Puente no es nadie y habría que decir lo mismo sobre quienes actúan de escudo ante una de las crisis más difíciles a las que se enfrenta España. Por recapitular: apagón, Adamuz, la invasión de Ceuta y, ahora, Urda.

Se puede decir mucho más de la degradación de una entidad que se nutre de los impuestos de todos los españoles y que el sanchismo ha colonizado para poner a sus arietes mediáticos, sus caballos de guerra que levantan el humo para ocultar la indecencia. Pues bien, Intxaurrondo, una vez más, demuestra la postración —por no decir la humillación— a la que Pedro Sánchez tiene sometida Televisión Española.