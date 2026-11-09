Abascal sorprende a Broncano con una bandera de Ceuta

Mientras Pedro Sánchez en La Séptima volvía a cargar contra los jueces, contra la "involucionista" oposición y auguraba una remontada, Santiago Abascal acudió a La Revuelta en una cita que había generado una gran expectación y que incluso motivó cambios en el público habitual del programa que comenta en directo las entrevistas.

Broncano explicó que Vox había expresado "un cierto temor de que el público" habitual de La Revuelta "dificultase la entrevista" y solicitaron "encargarse ellos de la gestión del público, mediante una agencia". "Nos ha parecido bien", dijo el presentador, que tras ponerse un pin con la bandera de España dio la bienvenida a Santiago Abascal, recibido calurosamente entre algún grito de "¡presidente!".

Antes del comienzo de la entrevista, que según avanzó Broncano contendría "menos chistecitos", Abascal mostró el regalo que le traía al presentador, en una caja blanca. El líder de Vox comentó que le habían sugerido múltiples obsequios para traer a La Revuelta, desde un extintor a una caja para que "fueran metiendo las cosas", en alusión a una futura suspensión del programa.

Finalmente, comentó, se decantó por una bandera, la de Ceuta, cuando se cumplen "cien días de la invasión". Broncano, tras matizar que él no comparte ese término, cogió con Abascal la bandera mostrándola a la cámara con un gesto que parecía desconcertado. El líder de Vox le pidió que la mantuviera en los próximos programas hasta la resolución de la situación; el presentador señaló que estaban muy a favor de los "territorios".

La entrevista continuó en efecto con un tono más serio de lo habitual y con un Broncano mucho menos distendido. Entre los temas tratados estuvieron la violencia de género y la "deconstrucción" masculina, la vivienda, con la acampada de Sol y las propuestas de Vox, con alguna mención a los pisos del Gran Wyoming, y también el cambio climático, tema en el que se enzarzaron especialmente el presentador y el líder de Vox. "Te veo un poco desesperado", dijo Abascal a Broncano durante el rifirrafe, cuando aludía a lo que contaminan China o la India mientras la UE se pone trabas.