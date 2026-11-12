Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza el fracaso general y el efecto boomerang de la huelga 11-N

11-N: fracaso general

Se han cumplido las expectativas y la huelga ha pinchado. "Fracaso general de una huelga política", con este contundente y a la vez simple titular, el editorial de Libertad Digital resume lo que fue la jornada de ayer. Una huelga política que "le ha salido al gobierno y a sus bien pagados sindicatos CCOO y UGT peor que a David Broncano su entrevista a Santiago Abascal". Los expertos vaticinaban un seguimiento del 20%, ya muy bajo, pero ha sido todavía menor: sólo el 5% de los trabajadores secundaron los paros, aunque con seguimiento diferente dependiendo del sector, los más movilizados fueron, como siempre, la industria y los transportes, y por regiones, la incidencia fue mayor en Cataluña, Galicia, País Vasco y Asturias. El Mundo, bajo una imagen muy simbólica de los líderes de las dos principales centrales -Unai Sordo y Pepe Álvarez- aguantando el chaparrón con chubasqueros, habla en portada de "naufragio" y señala que el paro ha sido "el menos seguido de la democracia".

También La Razón califica la convocatoria de "fracaso total" y ABC subraya que "ni los piquetes violentos ni el Gobierno lograron que la jornada de huelga general parase el país", de hecho, como denuncia Libre Mercado la mayoría de los comercios que ayer bajaron la persiana de sus negocios, lo hicieron por pánico a los piquetes, no por solidaridad con los convocantes. Y todos estos titulares se basan en datos que recogen los diarios. El consumo eléctrico apenas bajó un 2,5% en toda España. A pesar del pinchazo, El País avanza que "los sindicatos avisan de más paros tras el 29-N si hay recortes", si el nuevo Gobierno toca las pensiones o los servicios públicos.

La cara B de esta jornada de paros la protagonizaron de nuevo los violentos. Especialmente en Barcelona, donde los encapuchados han vuelto a protagonizar actos de terrorismo callejero: disturbios, saqueos, barricadas, quema de mobiliario urbano e incluso lanzamientos de adoquines y petardos, según La Razón, a los Mossos. El saldo provisional es de más de cien detenidos. También tuvieron que ser atendidos tres ertzainas en País Vasco. El País señala en su editorial que "el empleo de la fuerza que deberá aclararse", pero no la de los radicales, sino la de la Policía que en lugares como Madrid se vio obligada a realizar cargas y emplear gas pimienta.

El efecto boomerang de la huelga contra los convocantes

María Jesús Montero dijo hace unos días que el paro era "contra la oposición" y ayer lo demostró. Su grupo parlamentario en Andalucía no asistió al pleno en el que se aprobaron los primeros presupuestos del gobierno PP y Vox, y los socialistas también abandonaron las Cortes valencianas: el PSOE manifestándose contra el Gobierno que es socialista. Sin embargo, la prensa recoge el fracaso de la estrategia. Se escucharon en las calles cánticos contra La Moncloa como "¡Gobierno progresista, cómplice rentista!" o "¿Dónde está el Gobierno progresista?". Para El Mundo "el fracaso no es sólo sindical. Es, sobre todo, de Pedro Sánchez, que quiso utilizar la protesta para crear un estado de ánimo favorable a su partido a 18 días de las elecciones". Coincide Fernando Vallespín que en El País sostiene que la convocatoria a las puertas de la campaña le parece "un gesto oportunista de los sindicatos mayoritarios, dirigido sobre todo a blanquear su inacción sobre el tema – la vivienda- a lo largo de los últimos años". En el mismo diario, Iñaki Ellakuría compara la huelga de ayer con "la popular obra de teatro francesa La cena de los idiotas, en la que un grupo de pijos parisinos, que se creen muy listos y guapos, invitan periódicamente a un pobre desgraciado a cenar para utilizarlo y reírse a su costa". En este caso, "los «listos» eran el Gobierno de Sánchez, sus repetidores periodísticos y sus sindicalistas encapuchados" que pretendían utilizar a los españoles, pero el escaso seguimiento "demostró que los supuestos idiotas, esa gran mayoría de la población española a la que el sanchismo quería instrumentalizar, no se tragaron la trampa de la huelga política". Dice Francisco Marhuenda que "dentro de unos días, los españoles tendrán la oportunidad de poner en su sitio a la casta sindical".

¿En qué se parece Abascal a Albert Rivera?

Esta noche arranca oficialmente la campaña con la tradicional pegada de carteles y con una noticia importante. El Tribunal Supremo ha admitido el nuevo recurso de Iustitia Europa para suspender el voto de los hijos de la ley de nietos y da plazo excepcional hasta el domingo. En las nacionalizaciones realizadas en base a esa norma tuvo un papel importante, según ABC, el cónsul de Rosario. Pablo Platas, que aceleró el proceso en su demarcación, otorgando unos 30.000 pasaportes, fue asistente de la mujer de Zapatero.

Mientras, en el PP están centrados en presentar a quienes están llamados a tener un papel importante en la próxima legislatura si llegan a La Moncloa. Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP, advierte en El Mundo de que "Pedro Sánchez puede dejarnos déficit oculto como ocurrió en el pasado". Promete una auditoría externa y, a partir de ahí, concretar las rebajas fiscales. Da por hechas tres: deducciones por hijo, el IVA de los alimentos y la deflactación del IRPF. El líder de Vox, por su parte, ha cancelado la entrevista con el youtuber Jordi Wild y le llueven las críticas. Juan Diego Madueño cree que "ha empezado a sentir el vértigo de Albert Rivera. Tan pronto que suena a gatillazo (...) Vox había cogido el autobús de la moderación y se han bajado, tres paradas después, justo en la Derechita Cobarde"… La izquierda criticó duramente la elección del público para la entrevista de Broncano a Abascal, sin embargo el PSOE hace lo mismo. Denuncia ABC que un ayuntamiento socialista de Huévar del Aljarafe ha fletado autobuses gratis para arropar a Sánchez en una entrevista en el programa El perro andaluz que presenta Manu Sánchez en TVE. El PSOE también "compra aplausos".

No se espera que el presidente del Gobierno arroje luz sobre las dudas que siguen rodeando la tragedia de Urda sobre la que se siguen conociendo detalles. Alejandro Entrambasagua firma una crónica en El Debate en la que cuenta cómo un pasajero que viajaba en un tren que circulaba detrás del AVE que impactó contra el Iryo en Urda evitó una tragedia mayor porque se enteró del choque gracias al aviso que recibió de un conocido que viajaba en uno de los convoyes siniestrados. Habrá que ver la entrevista para saber si Manu Sánchez se atreve a preguntarle al candidato del PSOE por la información que adelanta Okdiario: Moncloa indultará a García Ortiz después del 29-N y con el Gobierno en funciones.

El Papa elige a un catalanista para Barcelona

El cardenal Juan José Omella se retira a Zaragoza y el Papa León XIV ha designado sucesor como arzobispo de Barcelona a Octavi Vilá, hasta ahora obispo de Gerona y amigo del golpista Carles Puigdemont. La Vanguardia le enmarca en el "sector catalanista eclesiático" y cuenta que su designación se fraguó durante la visita del Santo Padre a Barcelona.

Italia investiga las falsas amenazas de bomba

Este miércoles más de 3.000 colegios italianos recibieron falsas amenazas de bomba a través de correos electrónicos. Según Corriere della Sera, el email tiene su origen en Taiwán y lleva la firma de Mikhail Andropov, el país «Misogynistan», un estado que no existe pero que sigue la senda marcada por las amenazas de la pasada semana que procedían de Colombia aunque aparecían firmadas desde "Male state". Giorgia Meloni ha respondido con firmeza asegurando que su Gobierno no permitirá que un correo electrónico anónimo decida el calendario escolar de los niños italianos y ha convocado a la oposición a una reunión de urgencia esta misma mañana. La Repubblica adelanta que Meloni teme una escalada que afecte a estaciones y hospitales y Salvini ya prepara simulacros de crisis. Se sigue investigando quién está detrás de las amenazas. La Stampa cree que estamos ante un "posible ataque de IA".