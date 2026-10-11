El Estado del Bienestar de Sánchez

La incautación de la riqueza privada a manos del Estado alcanzó en el pasado ejercicio un nuevo hito llegando a los 641.488 millones de euros, un sablazo histórico que aumenta la presión fiscal de los ciudadanos y empresas hasta niveles confiscatorios. El dato supone una subida de 50.000 millones respecto al año anterior, situando el peso del sector público en el 38% del Producto Interior Bruto.

El grueso de ese incremento fiscal recae sobre los sueldos de los trabajadores y las cotizaciones sociales de estos y las empresas que los contratan, de manera que casi dos tercios de esa recaudación récord la soporta el factor trabajo. Esta situación va en contra de la tendencia señalada por la Comisión Europea y la OCDE, partidarias de reducir los costes laborales para reestructurar la composición de los impuestos y liberar así a los productores de riqueza de una carga que se les adjudica de manera abusiva. Pero en este, como en tantos otros casos, Sánchez hace oídos sordos a Europa y mantiene una presión fiscal creciente sobre los contribuyentes cautivos, a los que aplasta con la bota del fisco para financiar una maquinaria estatal cada vez más ineficiente.

Lo normal en un país que recauda cantidades tan ingentes de dinero sería que los servicios que presta a los ciudadanos fueran de primerísimo nivel. Con Sánchez ocurre todo lo contrario, a poco que se examinen cuestiones tan relevantes para el funcionamiento de una sociedad moderna como las comunicaciones, la sanidad o la educación, tres ámbitos públicos cada vez más degradados por las políticas destructivas de la izquierda. Si fuesen el Gobierno progresista y preocupado por los ciudadanos que dicen ser, esto no ocurriría, pero es que el sanchismo tiene otras prioridades que no tienen nada que ver con las necesidades reales de los ciudadanos, sino con la ambición política para mantenerse en el poder.

Esa circunstancia explica el crecimiento exponencial de las ayudas y subsidios de carácter presuntamente social, que tienen en el Ingreso Mínimo Vital uno de los elementos más relevantes. El Gobierno presume de que cada vez más familias dependen del dinero del Estado para vivir, un dato que, en realidad, demuestra el fracaso del socialismo para aumentar la prosperidad de las clases más desfavorecidas, condenadas cada vez en mayor medida a la limosna estatal.

Tras el anuncio del adelanto de las elecciones, Sánchez va a tirar de chequera y ya ha anunciado una lluvia de millones para subsidiar a las víctimas de su política de vivienda, una medida de corto vuelo y perfectamente ineficaz dado que el problema no es cebar artificialmente la demanda, sino aumentar la oferta, algo inviable bajo el socialismo. Pero la promesa de recibir el maná del Estado es suficiente para estimular el voto de los que no pueden emanciparse, al socaire del movimiento en favor de la vivienda iniciado en las calles a cuenta del caso de la famosa Maricarmen.

Para que no haya dudas sobre el carácter electoralista de las medidas previstas por Sánchez, los pensionistas españoles conocerán la subida de sus pensiones el día en que finaliza la campaña. El incremento de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, por otra parte, no es un acto graciable de Sánchez, sino una obligación legal que establece, de forma tasada, que la subida de las pensiones ha de ser equivalente al incremento del IPC. Que el anuncio público coincida casualmente con la cita con las urnas pone de manifiesto, una vez más, la falta de escrúpulos del sanchismo para retorcer las normas y tratar de obtener un rédito electoral con el dinero del contribuyente.

El incremento constante de la recaudación del Estado no se traduce en un fortalecimiento de las bases del crecimiento de nuestra economía, como las infraestructuras y los servicios públicos esenciales. El exceso de recaudación de todos estos años ha tenido como principal objetivo los intereses políticos de Sánchez, que, tras el adelanto de las elecciones, ha comenzado a desbocarse con todo tipo de promesas electorales en una precampaña que no ha hecho más que empezar y en la que presumirá mucho de defender el Estado del bienestar con nuestro dinero, pero en la que en realidad sólo defiende su propio bienestar, a ser posible en Moncloa.