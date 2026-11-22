Felipe González concurrió a las elecciones de 1996 con un anuncio televisivo en el que aparecía un perro rabioso, en referencia al Partido Popular. No le sirvió de mucho porque Aznar ganó aquellas elecciones, pero la campaña del dóberman quedó en los anales de la política española como el mayor ejemplo de deshumanización del adversario. Sánchez ha recuperado esta estrategia socialista treinta años después, con otro vídeo en el que pretende caracterizar a los votantes del centro-derecha como unos personajes sin escrúpulos, dispuestos a acabar con todo si Sánchez pierde las elecciones. Se trata de utilizar nuevamente el miedo para pedir el voto, con argumentos menos violentos pero igual de bochornosos.

El PSOE del amor y la moderación, según la imagen que los socialistas han tratado de proyectar durante la actual campaña, ha vuelto a sus raíces violentas y sin escrúpulos para tratar de movilizar a la izquierda apelando a sus más bajos instintos. Parece que el repaso monumental que Feijóo propinó a Sánchez en el debate cara a cara de la pasada semana ha hecho mucho más daño en las filas socialistas de lo que sus voceros pretenden aparentar.

El vídeo en cuestión, creado bajo el eslogan "no te quedes en casa", muestra a unos supuestos votantes del PP y/o Vox que representan todos los tópicos que la izquierda radical atribuye a la derecha. Todos hablan a la cámara como si se estuvieran dirigiendo a los votantes socialistas, con mensajes despectivos y amenazantes que llegan al extremo de avisar de que, si gana Feijóo, se acabarán las pensiones y la sanidad pública.

Hay que estar muy alienado para creer que una victoria electoral del PP supondría el fin del Estado del Bienestar, cuando lo cierto es que son las políticas socialistas las que lo ponen en riesgo, con las pensiones públicas como el mejor ejemplo de un sistema que necesita de profundas reformas para garantizar su estabilidad. Sánchez ha debido pensar que la imagen de moderación y de espíritu amoroso con que inició la campaña no va a ser suficiente para ganar a Feijóo y ha decidido soltar a los perros de Ferraz, con un vídeo lamentable que dice mucho más del PSOE que del PP.

Muy mal deben estar las encuestas internas de los socialistas para lanzarse al barro de una manera tan soez. El vídeo y la campaña orquestada a su alrededor en las redes públicas del PSOE son una muestra de desesperación para arañar unos votos en el ámbito de la ultraizquierda, el único granero que le queda a Sánchez para tratar de imponerse en unas elecciones cuyas perspectivas, con el paso de los días, no dejan de empeorar.