Cómo conservar las castañas durante meses sin que pierdan sabor

Las castañas son uno de los productos más característicos del otoño. Se pueden comer asadas, cocidas o incorporar a guisos, cremas y postres, pero su temporada es limitada. Para alargar su conservación y evitar que se estropeen, existen varios métodos que se adaptan a cada forma de preparación: desde guardarlas frescas en la nevera hasta congelarlas, secarlas o prepararlas en almíbar.

La elección depende, sobre todo, de cuánto tiempo se quieran conservar y de cómo se vayan a consumir después.

La conservación empieza en el momento de comprarlas. Conviene escoger ejemplares con la cáscara brillante, sin agujeros ni manchas. También es importante comprobar su peso: deben resultar pesadas en relación con su tamaño, ya que las demasiado ligeras pueden estar secas o huecas.

Otro método consiste en agitarlas cerca del oído. Si se escucha que la castaña se mueve dentro de la cáscara, puede indicar que está vacía y que no merece la pena conservarla. Antes de almacenarlas, hay que retirar las que presenten daños o signos de deterioro.

En la nevera: hasta 15 días

Si se van a consumir en una o dos semanas, el frigorífico es una opción adecuada para mantener las castañas crudas. Para ello, es preferible guardarlas sin lavar, porque la humedad favorece la aparición de moho.

Lo recomendable es introducirlas en una bolsa de tela o de malla, que permita la circulación del aire, y colocarla en el cajón de las verduras. No conviene utilizar bolsas de plástico cerradas, ya que retienen la humedad. En estas condiciones pueden mantenerse firmes y frescas durante unos 15 días. Aun así, es aconsejable revisarlas periódicamente y retirar las que empiecen a deteriorarse.

Congelarlas para tener castañas todo el año

La congelación permite prolongar mucho más su conservación. Las castañas crudas pueden mantenerse congeladas entre 10 y 12 meses, mientras que las que ya están cocidas duran alrededor de cinco o seis meses.

Se pueden congelar con cáscara o peladas. En el primer caso, basta con hacerles un pequeño corte en la piel, como se hace antes de asarlas, introducirlas en una bolsa apta para congelación y retirar el aire antes de cerrarla.

Si se prefieren peladas, hay que escaldarlas durante cinco minutos en agua hirviendo. Después se retiran tanto la cáscara exterior como la piel interior, se dejan enfriar y se secan bien antes de congelarlas. Una vez congeladas, pueden cocinarse directamente, sin necesidad de descongelarlas previamente.

También es posible congelar las castañas asadas. En ese caso, hay que esperar a que se enfríen por completo y guardarlas en un recipiente o bolsa adecuados. Para consumirlas, basta con recalentarlas unos minutos en el horno o en la freidora de aire.

Cuánto duran las castañas cocidas y asadas

Las castañas cocidas y peladas deben guardarse en un recipiente hermético en la nevera, con un poco de agua de cocción. De esta forma pueden conservarse durante tres o cuatro días.

Las asadas, en cambio, se pueden almacenar sin pelar en una bolsa de papel o una caja metálica. Deben permanecer en un lugar fresco y seco, fuera de la nevera. Su duración es algo menor: entre dos y tres días. En ambos casos, si se quiere alargar el plazo, también se pueden congelar.

Secarlas para conservarlas durante meses

El secado es otro método tradicional para aprovechar las castañas fuera de temporada. Una vez deshidratadas, pueden almacenarse durante meses si se mantienen en las condiciones adecuadas.

Hay varias formas de hacerlo en casa. En el horno se colocan las castañas peladas en una bandeja y se dejan entre tres y cuatro horas a 50 grados, con la puerta entreabierta. En una deshidratadora se utiliza el programa para frutas o verduras. El proceso puede durar unas ocho horas. Al sol, en lugares de clima seco, se pueden dejar varios días al aire libre, protegidas con una gasa o un paño limpio.

Cuando estén completamente secas, se guardan en un recipiente hermético, en un lugar fresco y oscuro. No necesitan refrigeración. Para cocinarlas después, basta con dejarlas en agua tibia durante varias horas para que se rehidraten.

Otra posibilidad es conservarlas preparándolas en almíbar. Es el método utilizado para elaborar dulces como el marron glacé. Para ello se cuecen las castañas peladas en una mezcla de agua y azúcar. Una vez frías, se introducen en tarros de cristal esterilizados. Esta preparación permite conservarlas durante meses y utilizarlas posteriormente en postres, para rellenar bizcochos o como acompañamiento de yogures y helados.