Más de Santa, la evolución de una muy buena cocina viajera

El restaurante Más de Santa es la evolución del antiguo Mano de Santa, una transformación que llega desde la consolidación durante tres años de un restuarante que ahora quiere ofrecer una experiencia gastronómica más auténtica, más accesible y de la máxima calidad. Detrás de ello no está un gran grupo inversor, viene de la mano de sus fundadores Nacho Chicharro, Dani Garrido, Álvaro Cañellas, José Tomás Garrido e Iván González, un grupo de amigos y emprendedores que comparten su pasión por la gastronomía y una larga trayectoria en el mundo de la restauración.

Los socios y el equipo de Más de Santa

En este tercer año de vida, tras los dos de Mano de Santa, los chefs Nacho Chicharro y Dani Garrido han diseñado una carta que es un viaje gastronómico por el mundo a través de sabores, texturas y una combinación de ingredientes que en varias ocasiones es muy acertada. En definitica, una cocina viajera a través de platos elaborados.

Como cuenta Álvaro Cañellas, socio y bartender de Más de Santa, han tratado de montar el restaurante "al que nosotros querríamos ir como clientes. En el que cada uno aporta su experiencia para que no cojee ninguna pata".

Dumplings de ropa vieja

Una de esas patas y la más importante es la cocina, pensada para compartir y con un gran protagonismo de la parrilla, como veremos en los platos principales. Para entrar en calor comenzamos con un aperitivo de crema de calabaza con comino, canela y panko para darle un toque crujiente a la cucharada. Como cuentan a Libertad Digital, estos aperitivos van cambiando a diario y en función de la estacionalidad, como puede ser el gazpacho que elaboran, que es una sopa de tomate pero asado. Siguiendo con platos que vienen de maravilla con el mal tiempo, unos deliciosos dumplings de ropa vieja con caldo filtrado de cocido (12€) para el que preparan el cocido "como se ha hecho toda la vida en casa" y elaboran una ropa vieja con pimentón y cebolla. El caldo está clarificado por lo que le quitan toda la grasa pero mantiene todo el sabor.

Ensaladilla rusa con gambas y crujiente de camarones

Para los enamorados de la ensaladilla rusa, como es el que suscribe estas líneas, la de Más de Santa es una muy buena opción porque es una versión de la tradicional. Su ensaladilla rusa con gambas y tortillita crujiente de camarones (15€) va coronada con una salsa americana preparada con la reducción de las cabezas del carabinero y entre cada bocado te encontrarás las gambas muy poco cocidas. Perfectas también las croquetas de Idiazábal y piñones con crema de membrillo (12€), cremosas y con el extraordinario sabor que aporta este queso.

Disfrute y sobremesa

Los dueños de Más de Santa tienen claro "la calidad y atención que merecen" sus clientes por lo que no conciben los turnos en el restaurante. "Que me levanten de la mesa, como cliente, es algo que no me entra en la cabeza", nos cuenta Canellas. "Venimos de una hostelería en la que se hacía, pero en mi casa no, aquí se viene a disfrutar y cuando no puedas dar más mesas porque estás siempre lleno, en lugar de dar turnos y castigar al cliente, abres otro restaurante", sentencia. Es lo único de este restaurante en el que menos –mesas– es más.

Comedor de Más de Santa

Porque es un local más grande, con varios ambientes. Una barra con taburetes, mesas altas y espacio también para mesas bajas con butacas cómodas. Un ambiente perfecto para saborear los cócteles elaborados por Álvaro Canellas. Una carta con doce creaciones de autor y otras reinterpretaciones de los clásicos elaboradas artesanalmente con siropes, cordiales, purés caseros y zumos de fruta fresca. Aunque también puedes disfrutar de la coctelería subiendo las escaleras donde te encuentras con el salón principal con mesas bajas y un par de mesas redondas ambientadas a modo de reservado y que son perfectas para tener una comida o cena más privada. Allí te encuentras con la bodega, que cuenta con numerosas referencias que tratan de salirse de las habituales denominaciones de origen. Para la comida, probamos tres muy buenos vinos. Un tinto Tianna 1 Negre Callet The Sommelier Collection de Finca Son Boi, otro rosado Viñátigo Pino Valois DOP Tenerife de Bódegas Viñátigo y un tinto Guímaro DO Ribeira Sacra elaborado por el enólogo Pedro Manuel Rodríguez Pérez para Adegas Guimaros.

Almejas con marinera de pimentón y copos de katsuobushi

Entre trago y trago siguen llegando esos platos que te llevan de un lugar a otro del planeta como los langostinos salteados al wok con la salsa de soja y pimienta con piña seca y brotes de guisante (17€). Este plato tienes que comerlo un trozo de piña y otro de langostino para saborear el poco jugo que queda de la fruta para suavizar el sabor del marisco que queda potenciado con la salsa. Otro platazo es el de almejas gallegas con marinera de pimentón y copos de katsuobushi (22€). Colosales, de tamaño, de frescura y de sabor, la salsa es para untarse todo el pan, que encima está elaborado por el panadero John Torres, y encima tienen el puntazo de ponerte una cuchara para que te puedas tomar la salsa a cucharadas. El atún desidratado le da un punto más se sabor a mar.

Protagonismo de la parrilla

El buen hacer en la parrilla te la encuentras desde las suculentas carnes de Discarlux hasta opciones vegetarianas cuidadosamente elaboradas y pescados como el atún rojo Balfegó. Porque su parrilla es el corazón de la propuesta gastronómica y lo comprobamos con una espectacular aleta de raya a la brasa con puré de maíz y palomitas especiadas (25€) y una buena guarnición de brócoli al wok con emulsión de sésamo (5€). También estupenda la presa de cerdo ibérico, miso rojo y cebolla encurtida (26€). La carne la cocinan en la misma marinada de miso y la guarinición de pimientos del piquillo asados con ajos tostados y miel (5€) merece mucho la pena.

Aleta de raya a la brasa con puré de maíz y palomitas especiadas

Los postres caseros cierran una carta apetecible de principio a fin. Probamos una buena tarta de queso y limia kaffir con crumble de avellana y cacahuete (7,50€) que se sale de la habitual cremosa de moda y la han hecho con una textura parecida a la del flan y con un sabor más cítrico al infusionar el queso con hoja de lima kaffir. La mermelada nos lleva a Asia al preparar un chutney de frutos rojos. Muy bueno también el ganache de chocolate blanco y yogur griego con maracuyá (6,50€), mitad nata y mitad leche con yogur y fruta de la pasión.

Más de Santa es la culminación de lo que empezó como Mano de Santa. Un restaurante con un muy buen servicio, un producto de primera calidad y unas elaboraciones sencillas pero con mucho gusto que sin duda harán que el comensal disfrute de su experiencia, con un ticket medio de 50€.

El Hogar de los hosteleros

Mesa lista para los hosteleros y comensales

En Más de Santa quieren que te sientas como en casa, tanto los comensales que acuden a diario como los compañeros de profesión que tienen menos opciones de acudir a los restaurantes en su día libre ya que suele ser cuando cierran la gran mayoría. Por eso se han propuesto ser "el hogar de los hosteleros" y para ello ofrecen un espacio donde profesionales del sector pueden disfrutar de un ambiente relajado y acogedor.

Los lunes y domingos por la noche, el restaurante se transforma en "El Hogar de los hosteleros", brindando un merecido reconocimiento a aquellos que, con su trabajo diario, enriquecen la cultura gastronómica de nuestra ciudad. De hecho, si eres compañero del sector, puedes ir a conocerlos y disfrutar de un 10% de descuento sobre tu comanda.