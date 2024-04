A Mbappé le gusta la fruta

Lo que dice L’Equipe es literalmente que "el clan Mbappé echa humo". Como, y esto lo añado yo de mi cosecha propia, echaría humo el clan de cualquier futbolista de élite y el propio jugador si éste tuviera un mínimo de orgullo profesional. A Mbappé en realidad debería darle lo mismo, el PSG le saca 12 puntos al Stade Brestois y 13 al Mónaco, la Ligue 1 está en la buchaca, como casi siempre. Supongo que el horizonte deportivo más inmediato de Mbappé es tratar de eliminar de la Champions al Barça, que sería algo así como su primer servicio al Real Madrid como agente externo. Y luego, au revoir, adiós, hasta la vista, baby, si te he visto no me acuerdo. Porque Mbappé se va. O, por mejor decir, se viene. Y se viene al mejor club deportivo de la historia como bien dijo ayer Ander Herrera. A Mbappé debería darle lo mismo. Puede que, en idéntica situación, al noventa y nueve por ciento de los futbolistas profesionales les diera igual, pero a éste no. Y a éste no le da igual porque éste es el mejor.

Uno no llega a ser el mejor si le da lo mismo que su entrenador le cambie en el clásico del fútbol de su país. Por mucho que se vaya ya. Por eso L’Equipe dice que el clan Mbappé echa humo. Lo dice en realidad porque es Kylian Mbappé quien lo echa. Y echa humo porque el jugador probablemente entienda que no es normal la actitud de su entrenador con él. Y no me refiero a la actitud de su último encuentro, no, me refiero a la actitud de Luis Enrique con su futbolista franquicia desde que se conoció que se iba al Real Madrid: de los últimos siete partidos de la Liga francesa, Mbappé sólo ha jugado los 90 minutos de uno de ellos, el 17 de marzo contra el Montpellier. Antes que ahora el PSG tuvo otras veces la Liga en el bote. Y antes que ahora el PSG tuvo un vital choque de cuartos de final de la Champions en el horizonte. Pero nunca, jamás, ningún entrenador del equipo parisino le sustituyó. ¿Por qué? Pues porque a ese tipo de jugadores no se les cambia. Es así. No estoy inventando nada.

Por supuesto que el gesto de Mbappé no es aceptable. Naturalmente que no estoy sugiriendo que irse del campo mascullando un "me gusta la fruta" sea el ejemplo a seguir. No digo nada de eso. Digo que a ese tipo de jugador no se le cambia y menos en un partido de máxima rivalidad. Yo soy muy crítico con Mbappé, hasta el punto de que el otro día Dani de Marcos decía en El Chiringuito que los ultras del PSG me tienen en sus oraciones. Pero no creo sinceramente que su mal gesto del otro día sea la antesala de nada por la sencilla razón de que aquí Ancelotti no le cambiará jamás. Y, si lo hace, se lo explicará con argumentos deportivos. Y el que Al Khelaifi te ordene que lo cambies no lo es, no es un argumento ni deportivo ni de ninguna otra clase. El mal gesto del otro día es exactamente la gota que ha colmado el vaso de Mbappé, que no aguanta a su entrenador. ¿Le servirá eso de motivación en su eliminatoria contra el Barça como decía anoche en El Primer Palo Rodrigo Marciel? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que entre que un futbolista así se lleve bien con su entrenador o se lleve mal, yo prefiero que se lleve bien. No creo que sea algo elegido por Luis Enrique sino algo impuesto desde arriba. Y, por supuesto, no creo de ningún modo que sea un plan especial de motivación diseñado por el técnico asturiano. Me parece que le han ordenado que le cambie y él lo hace, del mismo modo que Mascherano le explicó quién mandaba en el Barça y no se le volvió a ocurrir sustituir a Messi. Porque aquel sextete lo ganó Messi, no lo ganó Luis Enrique. Las cosas claras.

A Cristiano, que era clarísimamente un futbolista con el carácter de Mbappé, también hubo que explicarle, y con mucho tacto, por qué iba a empezar a jugar menos. Si nadie le hubiera explicado a Cristiano por qué iba a tener menos minutos, no me cabe la menor duda de que habría explotado como lo hizo el otro día Mbappé. ¿Por qué? Pues porque para llegar a ser Cristiano tienes que querer jugarlo todo siempre. Siempre. En cualquier circunstancia. A mí me parece que lo único que reclama Mbappé en sus últimos estertores en el PSG es un poco de tacto, nada más. El tacto que Luis Enrique no está teniendo con él. ¿Qué más le pueden exigir al jugador? ¿Que amplíe su contrato hasta 2030? ¿Que se quede allí para morir deportivamente hablando? ¿Que se convierta en un perdedor? ¿Es eso? El PSG no le puede pedir nada más a Mbappé, que ha dilapidado los últimos cinco años de su vida deportiva en el equipo de su pueblo. Es la hora de la educación, que es la que no está teniendo su entrenador. Puede que aquí, en el Madrid, Mbappé cause otros problemas distintos, no lo sé. Ojalá que no. Pero no creo que sea este tipo de problema en concreto porque, seamos serios, aquí viene para jugarlo todo siempre. E insisto: si no lo hace, alguien se lo explicará. Y si, como en el PSG, nadie se lo explica, entonces… aquí, en el PSG, en el City o en el Robin Hood Fútbol Club de Bermudas, a Mbappé le volverá a gustar la fruta. Porque si Mbappé es Mbappé es por su tremenda ambición por querer jugarlo y ganarlo todo siempre. Si tienes al mejor lo tienes con todas sus características, las buenas y las que no lo son tanto.