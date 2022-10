¿A qué juega Xavi?

Todavía habrá que dejar que pase un tiempo para saber si es un orate o un genio pero hoy, ahora mismo, entre los cascotes de un incipiente proyecto que parece venirse abajo, con los bomberos, el 112, ambulancias, policías y guardia civil acordonando el lugar del desastre, esa frase de Xavi, "en el Bernabéu jugamos a lo que queríamos", suena demasiado altiva, excesivamente prepotente, poco o nada autocrítica, complaciente, vanidosa y fanática, demasiado fanática. Suena aún más altiva, prepotente, poco autocrítica, complaciente, vanidosa y fanática viniendo de quien viene, o sea de un entrenador profesional de fútbol virgen de títulos a los 42. La clave está en el adjetivo profesional, "persona que ejerce una profesión". Xavi cobra dinero por lo que hace y su trabajo no consiste en adoctrinar sino en lograr que este Barcelona sea competitivo. Es tan poco inteligente salir diciendo que el Barça jugó a lo que quería después de perder en el Bernabéu por 3-1 y en la semana que te deja casi, casi fuera de la Champions como afirmar, como afirmó en su día Schuster, que era más fácil ver un cerdo volando que al Madrid ganando en el Camp Nou. Aquello, por cierto, le costó la destitución al alemán, y tengo para mí que, si la situación fuera otra distinta, a lo mejor Laporta, que nunca creyó en él, se lo pensaba.

Lo que, en el fondo, sugiere Xavi es que, aún perdiendo el liderato en el Bernabéu y estar a punto de descender a la Europa League, él tiene la certeza absoluta de que éste es el camino correcto. No hay duda. Y lo que yo digo es que, para saberlo, habrá que esperar un tiempo, que es precisamente lo que ahora mismo no tiene el Barcelona. Lo que dice Xavi es que, pese a caer derrotado y ofrecer una versión tan pobre como para pensar que, de haberlo pretendido en serio, el Real Madrid podría haber goleado al equipo culé, el camino es el correcto. Es bueno que él, desde su absoluta inexperiencia a la hora de dirigir a un equipo grande, tenga una fe tan sólida en sí mismo. Quizás no sea demasiado oportuno decirlo en público, porque la afición y la directiva no está para demasiadas bromas después de tanta palanca, pero demuestra una confianza arrolladora.

"Jugamos a lo que quisimos". Bien, hagámonos la siguiente pregunta: ¿A qué juega el Barça de Xavi? Al tiki taka no puede ser porque no tiene los mismos jugadores que tenía Guardiola. ¿Entonces? ¿A qué quiere jugar Xavi? Y aquí nos encontramos con una dicotomía entre la imagen que tenemos de aquel futbolista llamado Xavi que tocaba, tocaba y tocaba, y el Xavi entrenador. Porque el entrenador Xavi, y por mucho que él quiera vender lo contrario, no juega a lo que jugaba el Xavi futbolista. Sirvan un par de datos que me aporta Paul Tenorio. El Barcelona es, de los 32 equipos de la Champions, el que más centros ha efectuado al área, en concreto 83. Y otro dato más: Gavi, que el lunes recibía el trofeo Golden Boy, es el futbolista de Primera División que más faltas ha hecho, 27. Más que Hugo Mallo. Más que Reinildo. Más que Aleñá. Más que ningún otro. Es también, por cierto, el que menos cartulinas amarillas ha visto hasta la fecha.

De modo que, y aunque lo repita un millón de veces, este Barcelona de Xavi no juega a lo que jugaba aquel Barcelona de Guardiola. Cuelga más balones a la olla que ningún otro en la Champions y, en la Liga, tiene al centrocampista que más faltas comete. El camino que ha elegido el sobreprotegido Xavi (porque no creo que nadie dude de que, en la misma situación, a Koeman lo estarían pasando a estas alturas por la quilla) es el de vender que juega un fútbol que, en el fondo y con los datos en la mano, realmente no juega. Y no juega al fútbol que luego predica por la sencilla razón de que carece de los futbolistas necesarios para hacerlo. Si tuviera tupé, Xavi diría que en el Bernabéu se jugó a lo que él quiso y se lo tocaría, de un modo muy similar a como se lo peinó Kroos, cayendo al suelo, al mismo tiempo que le daba a Vinicius el pase que generó el 1-0. Es tan serio cuando miente que uno puede llegar a pensar que está en lo cierto. Enfrente tiene a la más peligrosa horma de su zapato, Carlo Ancelotti, a quien alguien le llama cholista y él responde que eso es un elogio. No existe nadie en el mundo del fútbol más heterodoxo que Ancelotti. A diferencia de Xavi, su doctrina es la de quien carece de ella. Ancelotti sabe que un día jugará de un modo y al siguiente lo hará de otro distinto. Y no le importará. No hay, para él, mandamientos insalvables. Pero, al fin y al cabo, ¿qué ha ganado Ancelotti que no haya ganado Xavi? ¿Todo, quizás? ¿Es esa la respuesta correcta? ¿Todo?