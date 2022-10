Acabar con Vilda

Imaginación y olvido. El pasado 22 de septiembre, hace por lo tanto 18 días de eso, quince futbolistas internacionales y habituales de las convocatorias de Jorge Vilda, decidieron enviar sendos correos electrónicos, todos con la misma redacción según la federación, renunciando a acudir con España mientras el seleccionador continuara siendo el mismo. Las futbolistas aducían en dichos mails que la situación (o sea Vilda) afectaba de manera importante a su estado emocional y, por ende, a su salud. O sea que habían enfermado. Tres semanas antes ya habían tratado en vano de provocar el adiós del escollo por las buenas pero, en vista de que su amotinamiento no surtió efecto, lo intentaron por las bravas veintiún días después. Puesto que las futbolistas y sus voceros sugerían, deslizaban, intuían, rumoreaban pero no afirmaban en realidad qué era exactamente lo que no les gustaba de Vilda, la imaginación se hizo con el poder, como rezaba aquel eslógan de mayo del 68. A veces es peligrosa la imaginación, ¿verdad? ¿Qué sería eso que tenía a quince chicas en contra de un hombre? ¿Qué habría pasado ahí? ¿Era tan fuerte que no se podía contar? Y, entre tanto, la reputación personal, y no sólo la profesional, de una persona era zarandeada en la plaza pública: "Algo habrá hecho". No quiero ni imaginarme lo que habrán tenido que aguantar Vilda, su familia y amigos, durante todo este tiempo. Y lo que a buen seguro tendrán que seguir aguantando porque la maledicencia no libra, la mentira no se toma ni un sólo día de descanso.

Pasó un día sin que las jugadoras concretasen nada. Dos. Tres. Cuatro y nada. Cinco y a la espera. Será al sexto. Al séptimo descansaron. Y al octavo habló Jorge Vilda. Y respondió incluso a algunas preguntas realizadas con un espectacular mal gusto, como por ejemplo la de quien sacó a colación el nombre de su antecesor en el cargo, Ignacio Quereda. Vilda estuvo rápido al corte y no dejó lugar a la duda: "Mi caso no tiene absolutamente nada que ver". Hizo bien. La imaginación, ya se sabe. Y, después de la imaginación, el olvido. Han pasado dos semanas y media desde entonces y ya no nos preocupa la ansiedad de las jugadoras ni cuestionamos tampoco el modo de trabajar de Vilda… pero las futbolistas siguen sin dar una explicación, ninguna. Posiblemente no la han dado porque están acostumbradas a no tener que darlas nunca. Pero eso de esconderse detrás de un plumilla no está nada bien, ¿verdad? ¿Es ese siempre su modo de operar, hablar por boca de un ganso? Pero el ganso no habla, el ganso grazna, ¿no es cierto?

El viernes, y en otra operación perfectamente orquestada, se hizo viral en Twitter el hashtag VildaOUT. Me sorprendió, o quizás no tanto, el día elegido porque si verdaderamente había tanto interés porque a la selección le fuera bien, ¿a santo de qué desviar la atención del partido que España jugaba poco después en el Nuevo El Arcángel contra Suecia? La sueca es la tercera selección del ranking mundial por detrás tan sólo de Estados Unidos y Alemania; España aparece en esa lista de la FIFA en la octava posición, por delante, por ejemplo, de Brasil. No daba la impresión precisamente de que, con una selección totalmente renovada y ante un equipo mejor, hubiera un sentimiento de arrimar el hombro. Y resulta que España no lo hizo especialmente mal sino bastante bien: empató a uno con Suecia, a la que tuvo literalmente contra las cuerdas, tiró más veces (26 por 16), también tiró más entre los tres palos (6 por 4), tuvo más tiempo el balón en sus pies (66% por 34%) y dio más pases (485 por 243). Podría decirse que, sin las quince sublevadas, una nueva España fue bastante superior a la Suecia de toda la vida, un equipo que se conocía mucho mejor que el nuestro.

Me llamó más aún la atención el hecho de que, y después de un empate que supo a victoria y tras el buen juego español, ese ala de la afición siguiera clamando por la cabeza de Vilda en bandeja de plata. Y, justo en ese preciso instante, lo vi todo claro. Podría decirse que tuve una epifanía. Nunca importó en realidad España, no. Ni mucho menos el fútbol femenino. Lo que importó desde el primer minuto, lo que siempre ha importado, ha sido meter de nuevo a las jugadoras del Barça. Lo que siempre ha importado es que las futbolistas del Barça se apoderen de los posibles éxitos futuros de España. Imagino que el empate del viernes ante la tercera selección mundial habrá sido un durísimo palo para los groupies de las sublevadas. Pero tranquilos, tranquilas, tranquiles, que mañana España juega contra Estados Unidos, la número uno mundial, y cabe la posibilidad de que nos gane por 5-0 y así se pueda alimentar otra vez un debate estéril y falsario sobre lo necesarias que son Guijarro, Paños, León, Pina y Caldentey. Nunca os ha interesado la selección, nunca. Jamás. Lo único que os interesó siempre fue colocar a las vuestras y si, para ello, era necesario acabar con una persona… adelante, a por ella. Esa es la realidad.