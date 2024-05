¡Ay, Rodrygo!

Pues yo estaba equivocado y, cuando el otro día Federico le envió a Dieter un whatsapp casi al final de su programa, él tenía razón. Hablo, claro, de Rodrygo Goes, del que ahora mismo tengo un pelín más difícil tratar de convencer a alguien de que efectivamente quiera seguir en el Real Madrid. Si, como me aseguraban ayer, es cierto que Rodrygo quiere seguir la temporada que viene en el Madrid, la verdad es que lo disimula muy bien. El remate han sido las declaraciones del futbolista a la revista GQ: "El Manchester City es el mejor equipo del mundo, el que juega mejor al fútbol". Puesto de nuevo al habla con el entorno del jugador, éste me ha vuelto a insistir en que su deseo es seguir en el Madrid, pero hoy, como decía antes, yo lo tengo menos claro que ayer y menos que mañana. Porque, ¿quién puede asegurarme que Rodrygo no vaya a salir este viernes en la portada de Rolling Stone diciendo que Guardiola sí que sabe de fútbol y no como Ancelotti, que no tiene ni pajolera idea de nada? Lo que he leído este jueves me parecía impensable el miércoles, así que… ¿Quién está en condiciones de asegurarme que Rodrygo no va a salir mañana diciendo que le gustaría ir al City? De lo que no tengo la menor duda es de que quienes han promovido esa entrevista no tienen ni puñetera idea de qué es el Real Madrid, no tienen ni la menor idea de cómo se las gasta Florentino Pérez y le han hecho al chico un daño que, desde la admiración que le tengo, sólo espero y deseo que no sea definitivo.

Porque, como decía anoche José Luis Sánchez en El Chiringuito, si hay algo que no le gusta a este Real Madrid, o sea al Real Madrid que preside Florentino Pérez, es precisamente que un futbolista llame públicamente la atención de algún modo sobre su situación personal. En el Real Madrid no funcionan así las cosas. En el Real Madrid piensan que el favor se lo hace el club al jugador y no al revés, y cuando algún futbolista pide cariño y lo hace a través de conductos que no son oficiales, la maquinaria del club se pone en marcha. Por eso digo que quien haya convencido a Rodrygo de que conceda esa entrevista a GQ tiene un profundísimo desconocimiento sobre cómo funcionan ahí dentro las cosas. Imagino que si hay alguien coherente a los mandos, ahora mismo estará tratando de hacer una evaluación de los daños, pero lo que está pasando estos días es malo, muy malo… fundamentalmente para Rodrygo. Porque si hay algo cierto en esta película es que el vestuario pasa de estas historias y está centrado en ganarle al Dortmund dentro de 48 horas.

Tampoco es muy difícil saber cómo se las gasta Florentino, ¿eh? Sólo hay que seguir las miguitas de pan que va dejando por el camino. Özil, Di María, Cristiano, Ramos… Estos dos últimos, mitos vivientes del club. Quien ha negociado, diseñado y posibilitado esa entrevista sólo tenía que haberse informado un poquito. Nada más. No hacía falta ir a Harvard. Ayer le recomendaba a Rodrygo que a partir de ahora no se hurgara más la nariz en un semáforo en rojo a las tres de la madrugada porque siempre hay alguien vigilando. Hoy le pido que, si realmente quiere seguir en el Madrid, se centre en el partido del sábado y marque el gol que le dé a su equipo la Copa de Europa. Y que nada más acabar el encuentro, en plena celebración, reitere que se quiere quedar y se bese el escudo. No te hurgues más la nariz, Rodrygo. Hazme caso. Esto, amigo, es el Real Madrid.