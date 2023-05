Barça: será porque te amo

Anoche, en Cornellà, se escuchó Será porque te amo, la canción que Ricchi e Poveri popularizara allá por los años ochenta. La afición del Milan la recuperó hace poco para poner en solfa a la Juventus y el otro día, con motivo de la semifinal de Champions entre los rossoneri y el Inter de Milán, la cantó a coro todo el estadio… de nuevo recordando a la Juve, club investigado por fraude contable tras haber sido castigado hace quince años por el Moggigate. Y anoche, como decía al principio, el campo del Español cantó al unísono la famosa canción en honor al Fútbol Club Barcelona, que ayer ganó la Liga y que durante diecisiete años estuvo pagando al vicepresidente arbitral. Es cierto que dejó de pagar en 2018, del mismo modo que resulta inevitable que, al menos mientras no exista una sentencia, todo el mundo tenga una duda razonable sobre la credibilidad de un campeonato que está irremisiblemente manchado. También es verdad que hay que respetar la presunción de inocencia, que la justicia tiene sus tiempos y que éstos suelen ser habitualmente lentos y que en España existe un Estado de Derecho, todo eso es tan cierto como que el pueblo ya ha dictado su sentencia de culpabilidad. Para los aficionados de cuarenta y un clubes de la Liga de Fútbol Profesional el Barça es culpable y su Liga no tiene valor, es lo que la gente conoce como la Liga Negreira.

Hoy ha hablado el vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, y lo ha hecho para decir que es probable que sancionen al Barça un año sin Europa. Las declaraciones del señor Catalán suenan a Paleolítico inferior, es como si, entre sus declaraciones sobre el mayor escándalo de la historia del deporte español, se hubieran hallado otros restos arqueológicos como arpones, hendidores achelenses o raederas, lascas preparadas para curtir pieles. Habrá incluso quien considere que Catalán es un pelmazo, que ya viene este pesado a recordarnos otra vez que el Barça pagó al número dos arbitral, pero el vicepresidente del Betis tiene razón y quienes eso piensen están equivocados. Yo no puedo felicitar al Barcelona por la Liga y no puedo felicitarle precisamente por eso que muchos culés pretenden que olvidemos o que pasemos con un traguito de agua como se pasa una miguita de pan, y es que el Barça pagó a alguien que decidía sobre el ascenso y el descenso de los colegiados, o sea que tenía su presente y, sobre todo, su futuro profesional en las manos.

El asunto deportivo es irrelevante. Cómo y a qué haya jugado Xavi o si ha sido fiel o infiel al modo único de entender el fútbol que llevan pregonándonos más de cincuenta años desde el púlpito pasa a un segundo plano. Esta Liga entre interrogantes sólo se habría podido salvar, entre comillas, si la hubiera conquistado uno de los diecinueve clubes que no pagó, pero resulta que, y justo en la temporada en la que se descubrió que Gaspart, Laporta, Rosell, Bartomeu y de nuevo Laporta y puede que incluso Núñez dedicaron una partida económica a contentar a los Negreira, justo ese año, la Liga la ganó quien pagó. Y eso no ayuda. No es una miguita de pan lo que Gobierno socialcomunista, Consejo Superior de Deportes, federación, Liga, secretaría de Estado y ministerio de Cultura y Deporte pretenden que traguemos, no, es un pan payés. Y la gente no traga. Y por eso el pueblo, que intuye que en España pasará mucho tiempo antes de que ocurra algo, canta. Canta porque no le queda más remedio. Canta por impotencia. Canta porque tiene un nudo en la garganta. Canta porque depositan todas sus esperanzas en un tipo tan siniestro como Ceferin. Y canta lo que le cantan en Italia a la Juve, Será porque te amo.

El fútbol es de la gente. Es cierto que cada día tratan de alejarlo más del pueblo, pero si el fútbol es considerado como el deporte rey es precisamente porque es el más popular. Está el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo… y el poder popular. Y la gente del fútbol, que es la que llena estadios y dota de sentido a todo lo que hacemos, también los periodistas, no va a tragarse este pan payés. La Liga española llevará el apellido Negreira mientras no haya nadie que haga algo, lo que sea. Mientras eso no suceda, mientras no haya justicia y mientras no se deriven responsabilidades y los que pagaron cumplan, lo que tenga que ver con el Fútbol Club Barcelona no será creíble y, por lo tanto, no podrá ser tenido en cuenta. Mis felicitaciones a Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Villarreal, Betis, Girona, Athletic, Osasuna, Sevilla, Rayo, Mallorca, Celta, Valencia, Almería, Cádiz, Valladolid, Getafe, Español y Elche, que no pagaron. Al Barça, que sí lo hizo, y durante casi veinte años además, que le felicite Laporta.