Bota, bota, mi Laporta

Bota Laporta pero la fiscalía de delitos económicos acaba de abrir una investigación por el trueque entre Cillessen y Neto acordado por Barcelona y Valencia en el verano de 2019. Y como para no abrirla. Quien más y quien menos especuló con la posibilidad de que si el Valencia abonaba 35 millones de euros por el guardameta holandés y el Barcelona 26 más variables por el portero brasileño era únicamente debido a la necesidad que ambos clubes tenían de cuadrar sus respectivas cuentas. El valor de mercado de Neto era entonces de 18 millones, o sea que el Barcelona pagó 8 más de lo debido, mientras que Cillessen, que era suplentísimo de Ter Stegen, valía también 18 pero el Valencia se gastó por él cerca del doble. Según Miguel Zorío, ex vicepresidente valencianista, e insisto que según cualquiera que fuera preguntado por este asunto en aquel momento, la operación tenía como único objetivo falsear el balance de ambas entidades deportivas para así reducir las pérdidas que tenían que presentar al final de la correspondiente campaña. Entre los delitos que menciona el señor Zorío y que ahora, como digo, investiga la fiscalía de delitos económicos, se encuentran los de falsedad contable, administración desleal y corrupción entre particulares y contra la hacienda pública. Pero bota Laporta.

Bota Laporta pero hoy se ha sabido que Jordi Cruyff, hijo del mito Johan, deja de ser el director deportivo del Fútbol Club Barcelona. Como viene comentándonos hace tiempo Marçal Lorente, para sustituirlo suena con fuerza el nombre de Deco. Y, como no existe en el mundo un hombre mejor y más preparado para ese puesto que el ex futbolista portugués, ahí tienes al luso dándose toda la prisa del mundo para cerrar cuanto antes su oficina de representación y traspasar a alguien todos sus clientes, más que nada porque uno de ellos es Raphinha y, en el caso de que Deco siguiera siendo lo que hasta ahora ha sido, habría un evidente conflicto de intereses y su llegada supondría tanto como meter al zorro a cuidar del gallinero. Cruyff es el último de la sangría tras Jaume Giró, Ferrán Reverter o Mateu Alemany, que pusieron pies en polvorosa. Pero Laporta bota.

Bota Laporta pero hoy mismo se ha hecho viral un vídeo de Jordi Alba, eterno candidato al premio Katiuskas del año en curso, y Ferrán Torres, promesa eterna, tomándole el pelo a un compañero de profesión, Óscar Gil, jugador del Español. Frases como "estáis muertos" u "Óscar, dale por fuera" han sido captadas claramente por el programa El día después de Movistar Plus. Pillado in fraganti por la tele, Demóstenes Alba se ha puesto al parecer en contacto con Gil para explicarle, según leo en Marca, "el objetivo de las palabras", como si no estuviera meridianamente claro que cuando a uno le llamas negro es porque quieres llamárselo y si a otro jugador le gritas "¡Estáis muertos!" es porque quieres decirle eso mismo, que lo están, que están muertos. Pero Laporta bota.

Laporta bota pero en los festejos (por cierto, bastante tristes) de una Liga que llevaban cuatro años sin ganar, la primera desde 2001 que no estaría afectada por los pagos durante diecisiete años al vicepresidente arbitral, que dejaron de efectuarse allá por 2018, se oyó a los aficionados culés cantando "¡Vinicius, muérete!" Es éste un cántico recurrente tanto dentro como fuera del Camp Nou, una especie de grito ritual ancestral de estos auténticos vándalos que se ha convertido en tradicional. Me hace mucha gracia cuando un culé pregunta por la sanción a Valverde o por el castigo al Español por la invasión de campo del domingo. En 2002, con Villar en la presidencia de la federación, Arminio en la presidencia del Comité Técnico de Árbitros y nuestro pequeño gran hombre, el increíble Negreira, en la vicepresidencia, un loco, un orate, lanzó la cabeza de un cochinillo al césped del Camp Nou y, veintiún años más tarde, aún estamos esperando una sanción. Dos años antes, en 2000, el Barcelona se negó en redondo a jugar contra el Atlético de Madrid el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, alegando un argumento jurídico tan potente como que no disponía de los jugadores necesarios, y aquí seguimos, veintitrés años después, esperando con paciencia franciscana a que la federación diga algo más además de "sí, bwana". Pero bota Laporta.

Laporta bota pero Estrada Fernández asegura que Medina Cantalejo, actual jefe de los árbitros, mintió cuando aseguró que Negreira era un florero en el Comité Técnico y ni pintaba nada ni decidía nada tampoco y, para acreditar su falsedad, aportó ante el Juzgado unos documentos descubiertos por El Chiringuito que avalan justo la teoría contraria, o sea la de que pintaba y mucho, y pide que acuda como testigo para aclarar su influencia puesto que, además, en dichos documentos aparece como adjunto al director técnico, que no era otro que Manuel Díaz Vega. Pero bota Laporta. Laporta bota y, con él, a su lado, botan los barcelonistas, que ni ven ni oyen ni atienden a otra razón que no sea la de que Francisco Franco ayudó al Madrid cuando, en realidad, rescató varias veces de la quiebra al club catalán por lo que el Generalísimo fue condecorado, recibido en loor de multitudes y ampliamente agasajado. El final a este drama ya lo anunció en su día la gran Teresa Rabal cuando cantaba aquello tan preclaro de "bota, bota, la pelota, cuídala bien que si no… ¡explota!"