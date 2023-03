Por fin, casi mes y medio después de que estallara el escándalo, Joan Laporta ofreció anoche en el Camp Nou sus explicaciones al respecto del mayor escándalo de la historia del deporte español, el pago continuado a lo largo de diecisiete años al número dos del Comité Técnico de Árbitros. Y quiero decir que la explicación de Laporta, con la que ahora iré, es muy significativa y, al contrario de lo que pudiera pensarse al principio, explica muchas cosas. Lo que dijo anoche Laporta fue lo siguiente, y no conviene dilatarlo por más tiempo: "Boti, boti, boti, madridista el que no boti". Y los culés que por allí andaban, reunidos para ver el invento ese de la Kings League, coincidieron en el análisis presidencial, que supongo que vieron atinado y razonable, puesto que, junto a él, cantaron lo mismo: "Boti, boti, boti". Decía antes que las declaraciones de Laporta, que recordemos que dejó de pagar a Negreira y que luego volvió a contratarlo cuadriplicándole el sueldo, no dejan indiferentes a nadie, y aclaran muchas cosas. Es más, si ahora mismo aterrizase un OVNI en la Tierra y el extraterrestre me pidiera que le explicase cómo ha llegado todo un Fútbol Club Barcelona a la situación actual, yo le pondría el vídeo de Laporta pegando saltitos en el palco y gritando, emocionado, lo de "boti, boti, boti". Si no fuera porque sé que no es así, pensaría incluso que el show del presidente forma parte del espectáculo que tenía firmado con Ibai Llanos.

¿En serio? ¿Boti, boti, boti? Con todo lo que ha salido, está saliendo y aún queda por salir, ¿boti, boti, boti? ¿De verdad? ¿Boti, boti, boti cuando el presidente de la Liga habla del mayor daño reputacional de la competición? ¿Boti, boti, boti cuando la federación, el Consejo y el Real Madrid se han personado como perjudicados? ¿Boti, boti, boti cuando se ha descubierto que los informes de Negreira eran una chufla, un invento? ¿Y el campo gritando boti, boti, boti? ¿Esa es la reacción del máximo responsable de un club con tantos problemas? ¿Y ése es el nivel de exigencia de los socios y aficionados? ¿Boti, boti, boti? ¿Madridista el que no boti? ¿Y ya está? ¿Se acabó?

Por eso digo que a la situación actual no se llega por una cosita o dos o por una mentirijilla. Por supuesto que Bartomeu, Rosell, Gaspart y Laporta son culpables por haber estado pagando a Negreira y el manchón ético será irreparable por los siglos de los siglos, pero la afición culé es responsable por haber elegido tan rematadamente mal a sus representantes. No creo que tengan interés en aclarar, no lo tienen. Y no lo tienen porque probablemente no puedan hacerlo. Pero el socio culé tampoco quiere aclaraciones. El socio culé quiere que le cuenten viejas historias de Simbad el marino en la que salgan el Generalísimo Franco, el capitán Plaza y el comandante Guruceta. Hoy es boti, boti, boti, madridista el que no boti y mañana será boti, boti, boti, Ceferin el que no boti y pasado será boti, boti, boti, Tebas el que no boti. Porque el Barça lo ha hecho todo bien, no hay nada que explicar. Se están suicidando. Es un suicidio colectivo ritual de manual. Y no es nada agradable ni siquiera para un madridista. No boti, Laporta, expliqui. Expliqui de una puñeteri vez. A la vista está que sus socios no se lo demandan pero sí se lo exige el fútbol español, europeo y mundial. Déjese de pamplinas y no dé más el espectáculo.