Canteras y patrañas

No es difícil explicar por qué los canteranos juegan en el Barça y no lo hacen en el Madrid, como ha dicho hoy Ancelotti. Y no es difícil explicarlo por la sencilla razón de que es mentira. Como es mentira también que La Masía saque más futbolistas que La Fábrica. Ayer mismo se conoció el dato de que, según el informe publicado por el Observatorio del Fútbol CIES, la cantera madridista lidera la clasificación de equipos que más jugadores aportan a las cinco grandes Ligas europeas con cuarenta y cuatro, cuatro más que el Barça, trece más que el Olympique de Lyon, quince más que el Valencia, dieciséis más que el Paris Saint Germain y más por supuesto que las canteras de Manchester United, Athletic Club, Chelsea o Bayern de Múnich. Por supuesto que podríamos establecer cualquier otro método, al márgen del matemático, para decidir qué cantera del fútbol mundial aporta más jugadores a otros equipos y por lo tanto es la mejor, como por ejemplo lo que decidieran Laporta, Xavi, Guardiola o Gaspart, pero quizás ese análisis no fuera tan científico como el de ir contándolos uno a uno.

Claro que una cosa es jugar y otra bien distinta es triunfar. En su libro Veteranos y noveles, Javier Vázquez hace un pormenorizado relato de los cerca de novecientos futbolistas que, a lo largo de los últimos ciento veinte años, han vestido en alguna ocasión la camiseta del Real Madrid en partido oficial, aunque sólo sea una. Por ejemplo, página 254, cogida al azar, Jesús Fernández, portero canterano que sólo jugó un partido oficial. Así que Jesús sí jugó en el Real Madrid pero a la vista está que no pudo triunfar. ¿Y por qué? Pues porque triunfar en el Madrid, siendo de Vallecas o de El Paso, en Texas, es complicadísimo. No tiene que ver con la procedencia sino con la calidad.

Otro asunto distinto es el relato. El relato traslada a la opinión pública que el Barça saca más jugadores de la cantera que nadie, cuando según el Observatorio del Fútbol no es así, y que, además, todos los canteranos juegan y triunfan, cuando tampoco es cierto. Xavi, Piqué, Puyol y Guardiola fueron canteranos del Barça que consiguieron triunfar porque tenían la calidad necesaria para hacerlo en un club como el azulgrana pero también salieron de la cantera culé Bojan, Tello, Cuenca, Deulofeu, Traoré, Riqui Puig o Bellerín. De todos y cada uno de ellos se dijo que iban a ser los nuevos Messi, Iniesta o Busquets pero, desgraciadamente para ellos, fueron canteranos de entrar y salir. También se dijo de Ansu Fati que iba a ser la bomba y ahora juega en el Brighton, y ahora se repite de Fermín, Yamal o Guiu. Veremos cómo acaba la historia y si finalmente Balde triunfa en el Barça o acaba pasándole como le pasó a Jesús Fernández en el Madrid.

Y un par de reflexiones más. En la situación económica por la que atraviesa actualmente el Barça, que está en una crisis total, para un jugador surgido de la cantera, tenga o no la calidad suficiente, es mucho más fácil jugar con cierta regularidad. Ahora bien, si no llegan los resultados… quiero ver yo a Xavi poniéndolos. ¿Sentarán esos chavales a los otros canteranos, a De Jong, Koundé, Leeandowski, Cancelo, Joao Félix o Gundogan? Lo dudo mucho. Y luego está la idiosincrasia de ambos clubes: el Barça está constantemente necesitado de demostrarle al mundo que es distinto, diferente, que tiene un ADN especial, que conserva en un arcón el secreto del buen fútbol, mientras que el Real Madrid sólo quiere jugar y tratar de ganar el mayor número de títulos posibles cada año. El Barça es como el PSOE, que pone sus propias líneas rojas: por aquí no, por aquí sí, así sí se juega bien, así no, esto es bueno, esto es malo, todos mis canteranos son tremendos, los otros no valen nada. Esas líneas rojas les han permitido, y aún hoy les permiten, y no hay más que remitirse al tratamiento que allí le están dando al mayor escándalo de la historia del deporte español, vivir en una dulce y anestésica babia y poder seguir sintiéndose especiales. Por eso acabo como empecé: no es difícil de explicar por qué los canteranos juegan en el Barça y no lo hacen en el Madrid. Y no es difícil hacerlo por la sencilla razón de que es una auténtica patraña.