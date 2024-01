Clima Negreira

Lo del karaoke era un chascarrillo, ahora empieza lo bueno. ¿No querían árbitros con nombres y apellidos? Pues ya los tienen. Y, a veces, incluso con dos apellidos. Porque José Luis González González, por ejemplo, relató ante la Guardia Civil cómo operaba el vicepresidente oyente, Enríquez Negreira. Lo que dice este árbitro es lo que pensamos todos y, sobre todo, lo que dicta el puro sentido común: uno no invierte más de 7 millones de euros en unos informes de dos páginas absolutamente inútiles, repletos de obviedades y con faltas de ortografía, si no quiere sacar un beneficio deportivo. Resulta que lo que nadie conocía lo sabía al final hasta el Tato y González González confiesa que tanto Negreira el viejo como su hijo, Negreira el joven, se aprovecharon de su influencia como número dos del colectivo arbitral para obtener un rédito económico compartido con miembros del club que preside Joan Laporta. En la misma dirección que González González va otro colegiado con dos apellidos, José María Sánchez Santos, quien declaró ante la Guardia Civil que si el Barça pagó fue porque creyó que con estas contrataciones podría influir arbitralmente hablando.

La teoría de que Negreira era un cero a la izquierda se cae por su propio peso. Sánchez Santos dice que un vicepresidente del Comité Técnico tiene poder y Fernando Román, que lleva 22 años arbitrando, dice lo siguiente: "Infundía respeto porque era la persona más cercana a Sánchez Arminio". Los veintiún árbitros interrogados por la Guardia Civil coinciden a la hora de señalar que Negreira tenía poder e influencia porque de él dependían ascensos y descensos. Algunos le describen incluso como un hombre un poco extraño que no se relacionaba con cualquier colegiado y explican que el CTA castigaba a los críticos cuando él estaba al mando: ¿Cómo iba a castigar si carecía de poder? Del mismo modo que es impensable que el Barça pagara por nada resulta increíble que los árbitros contrataran a Negreirita como coaching, cuando pegas una patada y te salen dos millones, sin esperar también algo a cambio, y es que, aunque extraño, si a alguien hacía caso Negreira el viejo era a su vástago, Negreira el joven. Y eso es lo que dice Fernando Román: "En el colectivo se comentaba que si contratabas a su hijo te podías ver favorecido en los ascensos porque el padre tenía en cuenta sus comentarios".

Resumiendo: todo el mundo sabía lo que nadie conocía y a ninguno de los árbitros que han tenido que declarar les causó ninguna sorpresa lo que a los demás nos dejó boquiabiertos. Estaban al tanto de la situación, sabían quién mandaba y lo que el jefe esperaba de ellos. Claro que si alguien espera conseguir el vídeo de Negreira entregándole a un colegiado un maletín con dinero justo antes del inicio de un Barça-Real Madrid, que espere sentado. Y si alguien pretende que haya por ahí una grabación de Negreira indicándole a tal o a cual colegiado que tiene que pitar a favor del club catalán, que olvide semejante pretensión. Porque de lo que estamos hablando aquí desde el inicio, hace ya casi un año, del mayor escándalo de la historia del deporte español no es de eso. Si hubiera un vídeo o una grabación me imagino que ya se habría hecho algo.

De lo que estamos hablando desde hace un año es del clima, y no me refiero al conjunto de condiciones atmosféricas o al espacio del globo terráqueo comprendido entre dos paralelos, sino al "ambiente, situación, circunstancia o estado" que se generó con el pago por parte del Fútbol Club Barcelona de más de 7 millones de euros al vicepresidente arbitral durante 17 años. Se provocó un status quo, un estado de las cosas, que conocía perfectamente todo el mundo en el colectivo arbitral, que todo el mundo acató, que todo el mundo tapó y del que todo el mundo participó a la hora de intentar sacar su propio e individual trocito del pastel. No se puede seguir como si nada pero se seguirá porque la basura no es únicamente futbolística sino institucional. El domingo se jugará como si nada otra final y quién sabe si, dentro de otros veinte años, allá por 2044, conozcamos cosas que estén sucediendo ahora mismo, en este preciso instante, y que nos helará la sangre sólo a unos pocos. Los demás, pan y circo, aunque el circo sea más falso que una moneda de 3 euros.