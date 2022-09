Dientes, Vinicius, dientes

Hazme caso, no les molesta que bailes cuando marcas un gol, les molesta la camiseta con la que lo haces. Joao Félix bailó el otro día tras marcarle el cuarto al Celta y nadie lo consideró una afrenta ni se sintió ofendido por ello. Es más, la acción pasó absolutamente desapercibida, como si no hubiera existido. No les molesta que bailes, Vinicius, sino que lo hagas con la camiseta del Real Madrid. Ni, en el fondo, creen en serio que provoques. Nada más llegar a España, y a la semana de debutar en Segunda B con el Castilla, el capitán del filial del Atleti te pegó un mordisco en la cabeza. No es que no te hubiera dado tiempo aún a bailar, mucho menos a provocar, porque todavía estabas con el jet lag del viaje, pero Tachi, que es como se llama el chaval del equipo colchonero, te dio por si acaso la bienvenida a España pegándote un bocado. Te han llamado macaco, han tratado de censurar las imágenes en las que el vándalo en cuestión te lo llamó; es más, no se sabe que, pese a estar perfectamente localizado por las cámaras, al racista le haya pasado nada o se impida su acceso al Camp Nou después de aquello. Te han gritado que vayas a recoger plátanos. Te dicen de todo, ayer mismo sin ir más lejos. Ancelotti, que es perro viejo, sabe que tratan de provocarte para que pierdas los papeles, y los más veteranos como Benzema, Modric o Kroos, incluso el propio Rudiger, que acaba de llegar, tratan de calmarte. Intentan sacarte del partido a base de tretas porque saben que eres el futbolista más desequilibrante de la Liga.

¿Y en qué consiste exactamente tu pecado original? Lo que tú haces es aguantarla y soltarla cuando te parece oportuno a ti y no cuando se lo parece al equipo rival. Lo que haces es divertirte y, con tu diversión, logras entretener a quien paga una entrada. Lo que haces es celebrar con tus aficionados la ceremonia del gol. Si hay alguien que se ha ganado con creces bailar cuando marca eres tú. Se han burlado de ti, te han faltado al respeto, han hecho memes contigo, incluso canciones de más que dudosa calidad. Han (hemos) dudado de tu calidad para jugar en el mejor equipo de fútbol del mundo y tú, un crío que llegó a un país distinto, una Liga diferente, otro idioma, nuevos compañeros y nuevas costumbres, has seguido encarando una y otra vez y otra más sin pensar en las consecuencias. Y, de repente, la precipitación ha dado paso a la pausa y el atolondramiento en los metros finales a la frialdad del killer. Eso, y no que bailes bachata o cumbia, es lo que realmente les molesta. Y que lo hagas con la camiseta del Real Madrid les enerva, les saca de quicio, no pueden con ello.

En una especie de ritual de bienvenida a España y en tu segundo partido con el filial del Madrid el capitán del Atleti te pegó un mordisco en la cabeza. Cuatro años después de aquello has multiplicado por cuatro los 45 millones que le costaste entonces al club. Jugando a este nivel nadie duda de que serás próximamente ganador del Balón de Oro. Has tenido incluso la tremenda fortuna de que Mbappé no haya venido, de modo que no puede tapar tu proyección. Sólo tú sabes cuál es tu límite exacto, sólo tú. Por eso, y como dijo una vez esa gran filósofa llamada Isabel Pantoja, dientes, que es lo que les jode. Baila, que es lo que les fastidia. Y, eso sí, intenta esquivar como puedas la orden de caza y captura decretada por el antimadridismo contra ti. Van a intentar pararte como sea. Y como sea es como sea. Van a utilizar todos los ardides que tengan a su disposición. Esquivalos, tal y como llevas haciendo desde el año 2018. Y sonríe. Tienes motivos para ello.