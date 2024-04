El Barça como el PSOE

Es muy difícil encontrar el momento más ridículo del Barça. Pasa un poco como con el PSOE, que tapa un escándalo con otro más gordo aún. Pues el Barça es el PSOE de los ridículos y cuando crees que ya no hay uno mayor… lo supera. A lo largo de las últimas dos o tres semanas ha ido creciendo el rumor de que, pese a haber confirmado varias veces por activa y por pasiva que su decisión de irse era firme, Xavi Hernández podía seguir como entrenador culé la próxima temporada. En el Real Madrid, por ejemplo, esto sería impensable. Sería impensable que un entrenador con contrato en vigor dimitiera en diferido, sería impensable que el presidente se lo aceptase y sería aún más increíble que, después de empeñar su palabra en ello, el técnico se plantease en serio continuar. Pero en el Barça sí es posible. ¿Y por qué? Antes decía que Xavi ha insistido un montón de veces en que su decisión de irse era firme pero es que en este club, en el Barça que ha pagado durante 17 años 7,3 millones de euros al vicepresidente arbitral en activo, no hay nada firme, y mucho menos la palabra dada. Y la palabra dada no puede ser firme ni en esto ni en cualquier otra cosa porque no hay un plan ni existe tampoco principio ni convicción que lo conforme. Por eso, como decía, durante las últimas semanas ha ido creciendo la bola de la posible continuidad de Xavi y ahora ha adquirido tintes de cierta verosimilitud.

Si Xavi rompe su palabra y sigue no puede ser en ningún caso por un criterio deportivo. Este chico es un profundo maleducado, no tiene respeto por nada ni por nadie, a su hermano lo han echado más veces aún que a él y al preparador de porteros, que debió acudir a la misma clase que ellos, lo han expulsado ya nueve veces. Y, además de muy maleducado, Xavi no es un buen entrenador. ¿Cuándo ha hablado de fútbol? Jamás. Él siempre apela a los sentimientos y a conceptos como la unión, la solidaridad, el esfuerzo… Esas son ideas aplicables al fútbol, sí, pero también al estudio de las ondas gravitacionales. Pero Xavi nunca dice por qué realizó éste cambio o aquel otro o por qué jugó de un modo o de otro o qué pensó para contrarrestar la táctica del rival. Porque Xavi es un ortodoxo, es un talibán. Xavi sólo tiene una idea en la cabeza, nada más. O el Barça juega como predicaba Cruyff y aún proclama Guardiola pero sin los jugadores que tenía Cruyff y ahora tiene Guardiola o no hay nada que hacer. Eso a Xavi le facilita en realidad la tarea porque no tiene que pensar demasiado. ¿Que un equipo se encierra? Juega al tikitaka. ¿Que va a buscarle a su propia área? Juega el tikitaka. ¿Que le juegan al tikitaka? Pues fenomenal, él juega a lo mismo, al tikitaka, y listos. No hay más.

Pero volviendo a lo actual que no me quiero liar. Si Xavi, que está claro que no es entrenador de categoría para el Barça, sigue, es por un motivo más poderoso aún que el futbolístico. En lo futbolístico su aval para seguir es que el Real Madrid le saca 11 puntos (y sin Mbappé) y que el PSG le acaba de clavar 4 en Montjuic. El motivo para que siga, si es que se consuma el ridículo, es el económico. Un buen entrenador, uno sin prejuicios y dispuesto a abrir el melón del estilo, cuesta mucho dinero, y el Barça no tiene un real. Un entrenador de prestigio no va a venir a España a inmolarse (y menos aún con lo que tiene el Madrid) con Fermín, Cubarsí, Gavi y Pedri. Un técnico de prestigio mundial pide fichajes caros, jugadores que marquen las diferencias y, sobre todo, las manos libres para operar a corazón abierto. Y el Barça no quiere operar. Y si el Barça no quiere operar es por la sencilla razón de que no tiene nada más que el estilo, no le queda nada más que el estilo, no puede presumir de otra cosa que no sea el estilo. No tiene títulos, no tiene dinero y a la vista de las patochadas de su entrenador y de su presidente está que tampoco tiene fair play, de modo que, como al viejo Simbad el marino, sólo le queda rememorar sus viajes por los siete mares. Eso o, como en el colmo del cinismo ha hecho hoy mismo Laporta, pedir que se repita el partido del domingo. Él, que le cuadruplicó el dinero a Negreira, pidiendo que se repita un partido. Uno no, todos. Y desde hace tres lustros. Lo dicho: el Barça como el PSOE.