El Barça y la isla del honor

Si no lo ha batido, seguro que el Atlético de Madrid se habrá quedado a las puertas de igualar su récord mundial de comunicados oficiales, dos en menos de veinticuatro horas, un hito. Jamás a lo largo de la existencia del actual consejo de administración se había visto semejante profusión narrativa, que, en lo referido al comportamiento racista y violento por parte de un sector minoritario de su afición, había recibido hasta la fecha el silencio por respuesta, silencio stampa se llama. Esta agilidad prosística no ha sido fruto de la improvisación o de querer justificarse, ni tampoco ha respondido a un deseo de respondernos a los medios de comunicación o de explicarse ante sus socios o el mundillo del fútbol sino que ha tenido en Pedro Sánchez como su musa principal. El Atlético respondió ayer por la tarde al presidente del Gobierno, y hoy lo ha vuelto a hacer a mediodía Miguel Ángel Gil. Le contestan a él, es a él a quien responden, se cuadran ante él, ante Antonio, con taconazo incluído, y lo hacen por la sencilla razón de que el martes por la mañana Falconetti les dejó en ridículo, les puso entre la espada y la pared, quedando como dicen que quedó el torero Cagancho en la plaza de Almagro, o sea rematadamente mal. No intentan delimitar responsabilidades ni les preocupa tampoco que pensemos o dejemos de pensar que no actúan con la necesaria contundencia ante el racismo o que no atajan como es debido a sus ultras, les preocupa qué pueda pensar el Gobierno y corren raudos a satisfacer su curiosidad al respecto.

Como el Atlético de Madrid, el Barcelona también ha emitido hoy un comunicado a propósito de las informaciones aparecidas en el diario El Mundo sobre las negociaciones, que acabaron siendo infructuosas, de renovación de Messi por parte del club catalán, el denominado BarçaLeaks. Y, como en el caso del Atlético aunque por motivo bien distinto, el Barcelona no ha redactado un comunicado porque sus negociaciones queden al descubierto, no, sino porque de lo que nos hablan dichas negociaciones es del sometimiento de un club con 124 años de historia a los deseos de una familia, la de Messi, que por lo que hemos podido comprobar toreó y humilló a una entidad centenaria. En plena negociación, y después de que Jorge Messi le hubiera sacado al Barça el corazón, los pulmones, el hígado y los riñones, uno de los abogados del club catalán explota y dice lo siguiente en un correo electrónico: "Somos el Fútbol Club Barcelona y no podemos aceptar que nos traten como si fuéramos el Almería". Error. Decía el poeta francés Nicolás Boileau que el honor es una isla escarpada y sin riberas, y añado yo que la isla futbolística no tiene nada que ver con el presupuesto ni con los títulos que uno albergue en su sala de trofeos sino con la capacidad de liderazgo de sus dirigentes.

Posibilidad de prórroga unilateral, bonus de fidelidad, palco privado, vuelos gratis en Navidad, eliminada la rescisión, cláusula de impuestos… los Messi, y probablemente Jorge Messi más que ningún otro, detectaron una ausencia total y absoluta de honor por parte de aquellos que estaban negociando con él, fruto probablemente del auténtico pánico que generaba entre los rectores culés el hecho de que Leo decidiese irse finalmente, como así acabó siendo. Cuando el abogado le dice a Jorge Messi que él representa al Barcelona y que no le puede tratar como si fuera el Almería, el Fútbol Club Barcelona, el periobarcelonismo y el cien por cien de los socios y aficionados culés ya han arrastrado tantas veces la lengua por el suelo por su hijo que si se le hubiera ocurrido exigirle al presidente un cambio de sexo, hoy no estaríamos hablando de Josep María sino de Mari Pepa Bartomeu.

Lo más curioso de este caso, porque hay otros, es que los mismos que decían que a Messi había que darle todo lo que pidiera e iban a la salida del Juzgado a aplaudirle, esos mismos encabezan ahora la campaña anti Messi. Es la fe del converso. Han tardado demasiado tiempo en darse cuenta, del mismo modo que habrá que esperarlos hasta que se den cuenta de que el club sigue, pese a todo, en ruinas y que lo único que está haciendo Laporta es salvar su tafanario y dejarle en herencia a su sucesor un club en ruinas y quien sabe si a punto también de transformarse en Sociedad Anónima. La frase de Boileau sobre el honor, al que asemejaba con una isla escarpada y sin riberas, concluye así: "El que ha caído de ella, no puede volver a subir". Al Fútbol Club Barcelona no le importa no poder volver a subir a la isla, le incomoda que se sepa, y con datos, que cayó de ella. Por el interés te quise, Andrés Lionel.