¿Sabéis cómo se llama el representante de Toni Kroos? Se llama Volker Struth. Dicen que los perros acaban pareciéndose a sus dueños, o a lo mejor es al revés, no lo recuerdo. El caso es que, salvando por supuesto todas las distancias, yo creo que a cada futbolista le va un tipo concreto de representante o, con el tiempo, acaba pareciéndose a él. O quizás Kroos ya era parecido a Struth y por eso encajaron tan bien y acabó dejando los asuntos deportivos en sus manos. En el verano de 2014 Struth recibió a Kroos en su finca de Mallorca; Toni tenía decidido no continuar en el Bayern porque se había sentido maltratado económicamente con respecto a otros jugadores que él entendía que merecían menos. El caso es que tenía un montón de ofertas encima de la mesa, entre ellas una del Barça, pero Struth le aconsejó que se fuera al Real Madrid. No es que Struth no sea un agente importante, en 2018 la revista Forbes le eligió como el octavo representante más exitoso del mundo, es que Struth, que empezó siendo repartidor de leche, se parecía a su representado y, al contrario por ejemplo que Mendes, siempre ha preferido estar en un segundo plano.

Otro dato que no se sabe de Kroos es con quién está casado. Su mujer se llama Jessica Farber. En 2016, cuando la pareja no llevaba en España ni dos años, surgieron los primeros rumores a propósito de que Jessica no terminaba de adaptarse a Madrid pero, y aunque ella es tan reservada o incluso más que su marido, siempre lo desmintió. Jessica se ocupa de coordinar la Fundación Toni Kroos, desde la que coordina a diario varias causas benéficas, como por ejemplo un hogar para familias desestructuradas en Frankfurt. Ella y Toni tienen tres hijos en común, Leon, Amelie y Fin, que nació en 2019. Y probablemente haya mucha gente que desconozca que Kroos tiene un hermano que fue futbolista profesional como él, Felix, que es un año menor y cuyo último equipo fue el Eintracht Braunschweig. Colgó las botas hace poco después del descenso a la Tercera División alemana.

Toni Kroos llegó al Real Madrid en 2014 y, puesto que acaba de anunciarse oficialmente su continuidad hasta 2024, cuando cumpla su nuevo contrato llevará ni más ni menos que diez temporadas en el club deportivo más importante del mundo, "la realeza del fútbol" como lo llamó una vez su representante. Es muy difícil jugar un año en el Madrid, casi imposible, así que hacerlo diez está destinado a un puñado de elegidos para la gloria. Cuando eres futbolista del Real Madrid y ganas todo lo que ha ganado aquí Kroos resulta dificilísimo pasar inadvertido pero, sin embargo, él lo ha conseguido. Toni Kroos es el futbolista invisible. Salvo que lo busques en San Google, como he hecho yo, no se sabe el nombre de su representante ni el de su mujer ni cuántos hijos tiene. No se conocen las costumbres de Kroos ni en qué zona de la ciudad vive ni si le gusta la paella o la música que escucha, no se sabe nada de él… salvo por supuesto cuando llega el día del partido.

A mí me gusta decir que Kroos, como Modric, es un futbolista vintage, un jugador en peligro de extinción, una especie de rinoceronte de Sumatra futbolístico. Ya no quedan jugadores como él, fue una bendición para el Real Madrid que aquel verano de 2014 Volker Struth le aconsejara que viniera aquí. Kroos, en definitiva, es el polo opuesto de lo que representa Engañé. Se intuía que iba a seguir pero hoy, de repente, se ha confirmado. No creo que a Kroos haya que convencerle para que lo deje, cuando no esté bien colgará las botas. Del mismo modo que no creo que hubiera aguantado tampoco atornillado al banquillo como hizo Hazard, se habría ido después de pedir la cuenta. Siempre repito lo mismo: una de las claves del éxito de este Real Madrid ha sido el carácter templado de sus estrellas, que, aún siéndolo, han sabido estar en un discreto segundo plano. Si Engañé llega este año chocará con Kroos porque son dos mundos distintos, polos opuestos, algo así como juntar en el mismo vestuario al Capitán América y a Cráneo Rojo. Puede que se haya decidido a seguir porque sabe que no llegará. Veremos qué consigue Engañé si no vuelve a engañarnos a todos una vez más pero, y con jugadores como Kroos, este equipo ha ganado cinco Champions. No te digo que lo superes, empátalo.