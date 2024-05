Según parece, Xavi no quería a Robert Lewandowski. Qué raro, ¿no? No sé si es demasiado habitual en el fútbol profesional, yo creo que no, pero no parece normal que un jugador que llegó al Barça con 33 años firmase un contrato hasta los 37 en el que cobraba más el segundo año que el primero y el tercero más que el segundo: veinte millones el primero, veintiséis el segundo, treinta y dos cobrará la temporada que viene y de nuevo veintiséis el cuarto. En su primer año, Lewandowski marcó treinta y tres goles, uno por cada año con el que llegó al equipo. Esta temporada ha marcado veintiséis, siete menos. Y la lógica hace pensar que el 9 del Barça vaya marcando menos goles a medida que vaya cumpliendo más años aunque al mismo tiempo gane paradójicamente más dinero. Claro que, si no le firmas ese contrato a un futbolista como éste, ¿cómo narices le vas a convencer de que venga a un club en quiebra económica y con un desolador horizonte deportivo?

Con 33 años, Lewandowski le costó al Barça 45 millones de euros más otros 5 en variables. Esa edad, 33 años, es más o menos la edad con la que se retiran, salvo excepciones, los jugadores en el Real Madrid. Florentino le abrió de par en par las puertas a Sergio Ramos con 35, sólo dos años más de los que tenía Lewandowski cuando llegó al Barça, y lo hizo para sustituirle por David Alaba, que en 2021 tenía 28. Así se gestiona con responsabilidad un club, diciéndole a uno que sí, a otro que no, al siguiente que ya veremos… No tengo ni idea de cuántos goles marcará la temporada que viene Lewandowski, que en agosto cumplirá 36, pero a un delantero con esos años ya se la han visto sus mejores partidos, ya ha marcado sus mejores goles y ya ha repartido también sus mejores asistencias. Si hubiera que medir a Xavi única y exclusivamente por esa decisión, la de prescindir de Lewandowski para traer a otro delantero, yo diría que su gestión ha sido profesional y responsable y que busca lo mejor para su equipo, pero, claro, Dovbyk, que tiene 26 años, o Sorloth, que tiene 28, no suenan igual, no suenan como cuando pronuncias Lewandowski. Aunque en las condiciones actuales del Barça, y con el dinero escaseando, a lo mejor tienes que ir a por esos delanteros y olvidarte de Haaland. Pero esa, creo yo, no debe ser la labor de un entrenador sino de un director deportivo.

Xavi ha sido un desastre comunicativo y, al final, se ha convertido en un meme. Es un llorón de manual, a mí me parece que acabó perdiendo el control del vestuario si es que alguna vez lo tuvo, siempre ponía excusas para todo y algunas eran motivo de risas, y tampoco es que fuera muy educado en la banda, pero cuando Xavi pidió una silla le trajeron una mesa y cuando Xavi recomendó que se comprase un jarrón resulta que le compraron un cenicero. Parece que el ex entrenador culé tampoco estaba contento con los Joaos, mucho chauchau pero poco chuichui. ¿Se los quedará el nuevo? La temporada de Félix ha sido tan decepcionante como las protagonizadas en el Atleti y, aunque arrancó como un cohete, la de Cancelo demostró también por qué Guardiola le dejó ir. ¿El nuevo los va a recuperar? Flick, eso sí, va a tener al director deportivo de su parte, al menos al principio. Pero, ¿va a poder traerle Deco a Flick lo que no pudo traerle a Xavi? Parece que Flick es un hombre de fuerte carácter, pero el nuevo no ha entrenado nunca fuera de Alemania. Eso puede ser bueno, como opina la directiva azulgrana, o malo porque igual el nuevo no acaba de entender que el Barça tiene que ganar siempre y, como decía el otro día Quique, su problema no es Xavi, su problema es el Real Madrid. Al nuevo le reconozco arrojo y valentía porque el toro es un Miura negro zaino de 600 kilos y tiene unos cuernos más largos que la infancia de Heidi. Aunque, claro, por 3 millones al año yo también lo intentaría. Si te sale, genial. Puerta grande. Si no, échale la culpa de todo a Mbappé. Enfermería. No es tonto el nuevo, no. No es tonto.