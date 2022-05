No es el Atlético de Madrid el que se niega a hacerle el pasillo al Real Madrid, no, qué va, es la empresa de Gil y Cerezo. El Atlético de Madrid es otra cosa y está por encima de todo esto. Es la empresa de Gil y Cerezo la que salió huyendo con el rabo entre las piernas en cuanto Ceferin tocó a rebato por la SuperLiga, no el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid no huye sino que hace frente a las adversidades. La empresa de Gil y Cerezo, a la que Florentino Pérez metió por cierto con calzador, y pese a la resistencia de los ingleses, en el selecto grupo de los mejores doce clubes de Europa, salió por piernas en cuanto empezaron a silbar las primeras balas. No fue el Atlético de Madrid el que, inmediatamente después de dejar colgado de la brocha al Real Madrid, aceptó un puesto en el comité ejecutivo de la Asociación Europea de Clubes, fue la empresa de Gil y Cerezo. No ha sido el Atlético de Madrid, uno de los principales afectados, el que ha guardado un estridente silencio durante la emisión en vivo y en directo de las conversaciones entre Rubiales y Piqué, ha sido la empresa de Gil y Cerezo. No son los periodistas del Atlético de Madrid los que sirven de correa de transmisión al peor y más lamentable gabinete de comunicación de la Primera División para justificar el desaire impropio de un club histórico, no, son los perioatléticos. Y no son los atléticos quienes se niegan en redondo a que su equipo tribute un homenaje de quince o veinte segundos al campeón de Liga, no, yo conozco a muchos buenos atléticos que piensan que es justo y necesario, son los seguidores más fanatizados, los que más odian al Madrid, los menos representativos en mi opinión.

Lo más paradójico de todo es que, hace ya tiempo de esto, Florentino llegó al parecer a un pacto no escrito entre caballeros con la empresa de Gil y Cerezo para que ésta no tocara a futbolistas del Madrid y el Madrid no tocara a jugadores de la empresa de Gil y Cerezo. De ese pacto con la empresa de Gil y Cerezo ha salido muy perjudicado el Real Madrid porque hubo muchos jugadores rojiblancos que interesaron al equipo blanco y, teniendo oportunidad y dinero para ficharlos, Florentino no quiso hacerlo porque había llegado a un acuerdo con dicha empresa. Al contrario, que se sepa, no hubo ninguno, pero al Madrid le interesaron por ejemplo Agüero o Falcao, por decir sólo dos, y simplemente pasó para no hacer sangre con la empresa de Gil y Cerezo. Entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid siempre hubo rivalidad sana, eso parece imposible entre el Real Madrid y la empresa de Gil y Cerezo. Eran otros tiempos, eso es cierto.

Este del pasillo es un asunto ciertamente irrelevante pero que, si rascas, tiene aristas. Por ejemplo, ¿cómo y por qué es posible que haya atléticos que crean de verdad que hacerle el pasillo al Real Madrid es una humillación? ¿Cómo es posible? ¿Y por qué lo es? A lo mejor es posible porque pesa más la opinión de cuatro violentos que la de toda una afición respetable y respetada por todos. Puede que sea posible porque tres perioatléticos hayan transmitido que supone un deshonor hacerle el pasillo al campeón. Diera la impresión de que, entre un sector muy concreto y muy localizado, para ser considerado un buen atlético antes hubiera que pasar con nota el exámen de antimadridista. Pero eso no sucede en el Atlético, eso ocurre en la empresa de Gil y Cerezo. La empresa de Gil y Cerezo tiene un grave problema con los ultras, de los que no acaba de desembarazarse. Hace poco, y coincidiendo con la visita del City al Metropolitano, algunos radicales saludaron al estilo nazi y eso le costó muy caro a la empresa de Gil y Cerezo. No es la primera vez que eso sucede ni será la última: el Atlético de Madrid no tendría miedo a hacer lo que fuera menester para erradicar de su estadio a los más violentos como hicieron en su día el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona, a la empresa de Gil y Cerezo le cuesta mucho más.

El Atlético de Madrid no es uno de los dos clubes que aún no ha felicitado a través de las redes sociales al Real Madrid, es la empresa de Gil y Cerezo la que no lo ha hecho. El Atlético de Madrid es un grande de España y de Europa, la empresa de Gil y de Cerezo no lo es. Si este episodio bochornoso sirve al menos para que se acabe de una vez por todas con esta tradición que, en la era del odio que nos toca vivir, carece de sentido, bienvenido sea. Que la empresa de Gil y Cerezo no haga este domingo el pasillo al Real Madrid y así el Real Madrid estará liberado de hacérselo a nadie más en el futuro. Pero quizás, sólo quizás, no sea éste el camino correcto ni tampoco el más edificante. Ya no se tira fuera el balón cuando hay un futbolista del equipo contrario lesionado y eso es también debido a que, en la mayoría de las ocasiones, existen serias dudas sobre que el jugador en cuestión sufra lesión alguna. Se pierde tiempo. Se finge. Se protesta todo. Se acosa al árbitro. Y eso se aplaude, es el otro fútbol dicen. ¿Y ahora tampoco se hace el pasillo? De acuerdo. Muy bien. Yo sé de un presidente del Atlético que bajaría al vestuario y diría "señores, el domingo se le hace pasillo al Real Madrid porque lo digo yo", ese liderazgo parece improbable en la empresa de Gil y Cerezo que ha heredado el escudo y el uniforme rojo y blanco pero no el viejo estilo. Ese presidente al que me refería daba nombre al antiguo campo del Atlético de Madrid, el estadio Vicente Calderón. Está claro que, y en el caso concreto que nos ocupa, cualquier tiempo pasado fue mejor. Ojalá vuelva cuanto antes el Atlético.