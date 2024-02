¿Y dónde va a ir?... Quiero decir, si hace tiempo que decidió que no iba a seguir en el PSG, ¿dónde va a ir Engañé? Si lleva repitiendo desde que era un crío que su sueño es jugar en el Real Madrid, ¿dónde va a ir? ¿Va a dejar el PSG para irse al City cuando su sueño es jugar en el Madrid? ¿Va a irse del PSG al Bayern cuando su sueño es jugar en el Madrid? Lo normal es que, si el sueño de Mbappé es verdaderamente jugar en el Real Madrid como él mismo lleva repitiendo desde hace años, acabe en el Real Madrid si deja el PSG, ¿no? ¿Dónde está la sorpresa por lo tanto? Quiero decir, si no activó su renovación automática con el PSG ni escuchó las ofertas del club francés para seguir más tiempo, ¿no quería eso decir que se iba a ir? Y si, como todo hacía indicar hace tiempo, tenía decidido irse del PSG, insisto: ¿Dónde se iba a ir si, como él mismo repite, su sueño no es otro que jugar en el Real Madrid? ¿Al Liverpool? ¿A Qatar? ¿O al Real Madrid? Pues lo normal es que Engañé acabe jugando en el Real Madrid, ¿no? Si tenía decidido irse, tarde o temprano tenía que comunicárselo al PSG y ha decidido hacerlo ahora, con la eliminatoria de octavos de Champions encarrilada. Pues muy bien.

Así que, desde el punto de vista de Engañé, la operación deportiva es perfecta. Insisto, la operación deportiva. Porque el Real Madrid le da lo que jamás va a tener en ningún otro sitio, la gloria. En el City no la encontraría. En el Liverpool quizás tendría algo más. En el Real Madrid la tiene toda, tiene toda la gloria. Tiene tanta gloria el Real Madrid que un futbolista absolutamente desconocido como Vinicius, que llegó en 2018, ya ha ganado una Copa de Europa mientras que él continúa esperando. Vinicius, que tiene 23 años, ya tiene una Champions. Haaland, que también tiene 23 años, también tiene su Copa de Europa. Mientras que él, que tiene 25, no ha ganado ninguna. ¿Es el mejor futbolista del mundo y no ha ganado ninguna Champions? ¿Es el mejor y no ha ganado ningún Balón de Oro? ¿En serio? En diciembre de este año Engañé cumplirá 26 años y, siendo como es el mejor futbolista del mundo según todos los expertos, aún no habrá ganado una Champions ni habrá optado tampoco en serio a un Balón de Oro. ¿Entonces? ¿Quién necesita a quién? ¿El Real Madrid necesita a Engañé o es Engañé quien necesita al Real Madrid?

Porque la situación ha cambiado. Sin Tchouaméni y sin Camavinga, Engañé valía 180 millones de euros para el Real Madrid. El Madrid los puso: 180. Los puso encima de la mesa. Todavía está esperando respuesta. Sin Bellingham la importancia de Engañé era una, ahora con Jude Bellingham es otra. La situación ha cambiado y las condiciones económicas tienen que cambiar también necesariamente. Hoy por hoy, ahora mismo, en este momento, Engañé ya no vale los 180 millones de euros que el Madrid ofreció por él en 2021. El futbolista es muy bueno, es buenísimo, probablemente el mejor del mundo, pero para este Real Madrid ya no vale ese dinero. Quien impone ahora sus condiciones es el Real Madrid y no Engañé, que ha perdido pie. Y Engañé Sociedad Anónima lo sabe. Un año más en el PSG y… la quiebra. O, por mejor decir, otro año más fuera del Real Madrid y… ¡se acabó! Otro año más en el PSG y Engañé será Neymar. ¿Os acordáis de Neymar? Sí, sí, Neymar, aquel futbolista que brillaba en el Barça. Neymar, el sustituto de Messi. ¿Os acordáis? ¿Qué fue de él? ¿Dónde está Neymar? Está en el Al-Hilal. Y tiene 32 años.

De modo que si Engañé S.A. quiere salvarse de la quiebra, si Engañé S.A. quiere seguir con su actividad, si Engañé S.A. quiere subir mañana la persiana, a Engañé S.A. sólo le queda asociarse con el Real Madrid. El Real Madrid es la tabla de salvación de Engañé, su salvavidas. Además de su sueño, el Real Madrid es para Engañé su única opción. Porque el Real Madrid, que no tiene ni por asomo el dinero que puede darle el PSG, posee la gloria. Si Engañé acaba en el Madrid, que yo no pondría la mano en el fuego por él, se dará cuenta de lo que es la gloria. La gloria es un trayecto de 5 segundos, sólo 5. Es el trayecto que va en línea recta desde la primera Copa de Europa hasta La Decimocuarta. A la pregunta de ¿vendrá Engañé?, yo respondo: por la cuenta que le trae a él. Si Engañé quiere dinero, el PSG es su sitio. Si Engañé quiere pasar a la historia, su sitio está en el Real Madrid. Lo sabe él, lo sabes tú, lo sé yo y lo sabemos todos. Y entonces, ¿dónde está la noticia?