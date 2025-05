FORZA INTER! 🖤💙

Si hubiera un madridista en el mundo, sólo uno, que se sintiera discriminado por el trato recibido en España, yo a ese madridista tendría que darle la razón. Hay más, según creo, pero si sólo hubiera uno, si sólo hubiera un madridista que pensase que su equipo tiene que hacer muchas más cosas y mejores que los demás, y significadamente más cosas y mejores que el Barça, para que le traten con cierta equidad, yo tendría que darle la razón. Estoy pensando en lo siguiente: el Real Madrid, que ganó cinco Copas de Europa seguidas, y que luego tuvo que esperar seis años hasta conquistar la sexta en 1966, se tiró desde entonces y hasta 1998, o sea 32 años, sin conseguir La Séptima. Pues bien: aquí, en España, en lugar de decirse que había un equipo español, sólo uno, que había ganado seis Copas de Europa, lo que se decía es que el Real Madrid llevaba 32 años sin ganar la Copa de Europa. ¡Si incluso una marca de coches sacó aquel anuncio del abuelete que preguntaba "¿y el Madrid qué, otra vez campeón de Europa?"!

La cosa tendría cierto sentido si el fútbol español tuviera tres o cuatro equipos con más Copas de Europa que el Real Madrid en sus vitrinas, o por lo menos alguna, pero es que, y aquí viene lo bueno, en España sólo había un equipo que hubiera ganado Copas de Europa, que era precisamente aquel al que se criticaba por no ganarlas. Al Barça, por ejemplo, que ganó su primera Copa de Europa en 1992 cuando la primera se disputó en 1955, o sea que se tiró 37 años sin ganarla, nadie le dijo nada, sólo al Real Madrid. Dicen que eso habla bien a las claras del nivel de exigencia del Madrid pero yo no estoy de acuerdo: si tengo que ser sincero, yo creo que eso habla del nivel, y mayúsculo además, de gilipollez que hay en España.

Cuando Leo Messi debutó con el Barça en 2003 la distancia era de 7-1 en Copas de Europa con respecto al Real Madrid. O sea, 6 de diferencia. Hubo incluso quien aseguró que, con la presencia del argentino, que era el mejor jugador que había habido e iba a haber jamás en toda la historia, como ahora lo es Yamal, el Barça se pondría por delante del Madrid. Pues bien, ese 7-1 pasó a ser un 15-5. Antes eran 6 de distancia, ahora son 10. A pesar de lo cual, pareciera como si la presión la tuviera el Real Madrid y no el Barcelona. Mañana, en Milán y ante el Inter, el Barça busca billete para la final del 31 de mayo en Munich. Desde 2015 llevan los culés sin saborear las mieles de la máxima competición continental. Durante esta década han sido incapaces de competir en la Champions y, algo que se dice poco, tampoco en la segunda competición europea, la Europa League, que es una Champions B que el Sevilla ha ganado en siete ocasiones. En ese período de tiempo de sequía azulgrana, el Real Madrid ha ganado cinco Champions, tres de ellas de forma consecutiva. Es posible que esta temporada, que va a ser decepcionante y que a lo mejor no acaba bien, el Real Madrid no gane más que dos títulos, la Supercopa europea y la Copa Intercontinental. Sólo dos. Mañana el Barça luchará por meterse en una final… diez años después.

No os voy a engañar, yo no creo que sea una buena noticia para España que el Fútbol Club Barcelona gane nada, y menos una Copa de Europa. Podría venir aquí a contaros lo mismo de siempre, que si el fútbol español, que si el deporte español, que si la marca España… Llamadme loco pero yo creo que a España la defienden los equipos que se sienten españoles, que presumen de España, que se cuadran ante el Rey y que se emocionan con el himno nacional español, y el Fútbol Club Barcelona no es nada de eso por la sencilla razón de que no se siente español. Lo último, y esperado, los pitidos al himno nacional en la final de Copa, con el Rey presente. Es una vergüenza nacional asumida, blanqueada y justificada… pero no aquí. Aquí ni asumimos ni blanqueamos ni justificamos.

Yo, como Federico Jiménez Losantos, creo que el Barça es el Ministerio de Exteriores del independentismo y, por lo tanto, todo lo que sea que ese equipo avance en la máxima competición europea (de ganarla ni hablamos) no puedo decir que sea bueno para España en mi opinión. Diré que a mí, que soy español desde hace 62 años, me unen más cosas con el Inter de Milán que con el Fútbol Club Barcelona. Ellos, al menos, no insultan a Felipe VI. Puedo entender que un barcelonés sea del Barça pero jamás podré comprender qué lleva, por ejemplo, a un simpático habitante de Robledillo de Gata, en la provincia de Cáceres, a presidir en su pueblo una peña de un club que lleva a gala el independentismo. Será otro misterio que me lleve a la tumba, espero que dentro de muchos años. De modo que… ¡Forza Inter!... Nuestra esperanza viste de azul y negro. Mañana, servidor, un tifoso más. Será bueno para España que el club que milita en la Liga española a su pesar no avance más en Europa.