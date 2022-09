Gil, o puerta grande o enfermería

En su comunicado de ayer (tranquilos, no hay nuevo comunicado, más que nada porque no ha vuelto a hablar Pedro Sánchez), Miguel Ángel Gil decía que el acto aislado de algún aficionado no podía echar por tierra todo el trabajo llevado a cabo por el Atlético de Madrid para erradicar el racismo y la violencia del Metropolitano. Antes que eso, y para demostrar que el club trabaja en silencio y que el protocolo funciona, Gil, pletórico, daba un par de datos: 433 expedientes abiertos y 51 socios expulsados. Yo hoy decía en un tuit que Gil hablaba de hechos puntuales y ha habido alguna respuesta muy graciosa, pero no, no utiliza la palabra puntual sino el término aislado. Y aquí no hay duda semántica posible: aislado, del participio regular del verbo aislar, o sea solo, suelto, individual. De modo que, en dos líneas, Gil se contradice a sí mismo, como muy bien nos hizo ver el otro día un oyente en Fútbol EsRadio. Porque resulta incoherente afirmar que en el Metropolitano se dan casos sueltos de racismo y, al mismo tiempo, anunciar a bombo y platillo que se han abierto 433 expedientes en 5 años. Salvo, por supuesto, que Gil crea que 433 expedientes son pocos.

Esos 433 expedientes en 5 años suponen que el Atlético de Madrid abrió casi 87 expedientes al año, lo que supone un expediente cada 4 días por asuntos de racismo. A mí no me parecen, sinceramente, casos aislados porque, además, supongo que habrá algún incidente que se les haya escapado. Y para tanto expediente, que el club haya expulsado a 51 socios tampoco me parecen tantos, la verdad. Me sale a 0,027 socios expulsados al día. Por cierto que me gustaría aclarar de una vez por todas lo que sugiere el propio Gil en el referido comunicado, o sea lo de que es inaceptable que alguien pueda pensar que la afición del Atlético es racista. Lo es, coincido plenamente con él. Es de todo punto inaceptable. Y también resulta un pelín demagógico referirse en un comunicado a un hecho rotundamente falso porque yo no conozco a nadie que haya dicho semejante memez. Es tan falso eso como decir que hay periodistas que incitan al odio sacando de contexto determinadas declaraciones; yo creo que los periodistas que incitan indirectamente al odio son aquellos que, y por poner sólo un ejemplo, se ríen cuando un entrenador pide presuntamente a sus jugadores que lesionen a otro o no condenan los insultos a Peter Federico o Lunin o los justifican con el "y tú más".

Eduardo Inda dijo el otro día que Miguel Ángel Gil vería con buenos ojos la venta del club. Y habló de 1.200 millones de euros. El martes, en El Primer Palo, hablamos de esto mismo y del perjuicio que a la marca Atlético de Madrid puede hacerle tener inoculado dentro el virus del racismo. Es un virus pequeño, como lo fue en el Madrid o en el Barça, pero Gil no puede actuar con él con la mentalidad de un diplomático sino con la de un cirujano, su mano debe ser firme, si le tiembla (y le tiembla) el virus lo nota. A la vista está que, pese a los muchos expedientes abiertos y los pocos socios expulsados, ese virus continúa dando la lata. Y duele ver en esta situación al Atleti, que es un club histórico y con una afición fantástica. Porque la imagen que se traslada al exterior no es la mejor posible. En este asunto la propiedad no puede salir huyendo con el rabo entre las piernas, como hizo con el asunto de la SuperLiga. Aquí o coges al toro por los cuernos o sales de la plaza magullado. O puerta grande o enfermería, no hay término medio. A un ultra no le asusta un expediente, a un ultra le asusta que le mandes por delante a la policía. Acción, Gil, acción. Mano firme de cirujano.